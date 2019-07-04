 دراسة تستكشف لغز مرض غامض أصاب ديبلوماسيين أمريكيين بكوبا | أخبار | DW | 24.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

دراسة تستكشف لغز مرض غامض أصاب ديبلوماسيين أمريكيين بكوبا

أعلن باحثون أجروا تحاليل لصور طبية بطلب من الحكومة الأميركية أن أدمغة نحو أربعين دبلوماسيا أميركيا كانوا ضحايا لظواهر غامضة في كوبا، تعرضت "لشيء ما سبب تغييرات فيها".

Kuba Eröffnung der US Botschaft in Havanna (Reuters/E. De La Osa)

مقر السفارة الأمريكية في كوبا


لا تسمح الدراسة التي نشرتها مجلة الأكاديمية الأميركية للطب وقام بها أطباء في جامعة بنسلفانيا بالتوصل إلى السبب الكامل العوارض التي سجلت لدى دبلوماسيين أمريكيين في كوبا بين نهاية 2016 وأيار/ مايو 2018. لكنها تؤكد أن "أدمغتهم تعرضت لشيء ما سبب تغييرات فيها"، كما قالت لوكالة فرانس برس راجيني فيرما أستاذة التصوير الإشعاعي في جامعة بنسلفانيا المتخصصة بتحليل الصور الطبية.

 وأضافت "هذا ليس خيالا"، مؤكدة أن "هذا ما حدث في أدمغتهم". وتابعت "كل ما يمكنني قوله هو إنه علينا البحث عن الحقيقة". وأوضحت أن "ما حدث ليس ناجما عن وضع صحي سابق".

 وبين نهاية 2016 وأيار/ مايو 2018، واجه دبلوماسيون يعملون في كوبا وأفراد من عائلاتهم، مشاكل صحية عديدة بينها مشاكل مرتبطة بفقدان التوازن والدوار وتناسق الحركة وحركة العيون وكذلك من قلق ومن سرعة الغضب، إضافة إلى ما وصفه هؤلاء بأنه تراجع في الإدراك.

 وسحبت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من طاقمها الدبلوماسي من كوبا في أيلول/ سبتمبر 2017.

 وقالت فيرما إن بعضهم استعادوا عافيتهم لكن آخرين ما زالوا في مرحلة إعادة تأهيل. ولم تؤكد واشنطن علنا طبيعة هذه الظاهرة ولا ما إذا كان الأمر يتعلق "بهجمات صوتية" أو بالأشعة الدقيقة، تحدثت عنها وسائل الإعلام الأميركية بدون تقديم أي دليل. وتنفي كوبا أي مسؤولية عن هذه الظاهرة.

  • Fidel Castro mit Zigarre kurz vor dem Einzug in Havanna

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    الثورة تنتصر ـ 1959

    فيدل كاسترو والثوار الملتفون حوله يصلون إلى السلطة بعدما فر الدكتاتور فولجينسيو باتيستا في يناير. والولايات المتحدة الأمريكية تعترف أولا بالحكومة الجديدة، لكن سرعان ما انتابها القلق من قوانين الإصلاح الزراعي "الثوري". والرئيس الأمريكي أيزنهاور يوافق على مخطط لوكالة الاستخبارات الأمريكية من أجل الإطاحة بكاسترو في غضون سنة وتعويضه بزمرة عسكرية مساندة للولايات المتحدة الأمريكية.

  • Fidel Castro bei der Beerdigung der Opfer der La Coubre-Explosion

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    عمليات تأميم وتقارب مع الاتحاد السوفياتي -1960

    أيزنهاور يحظر جميع الصادرات الى كوبا (عدا المواد الغذائية والطبية) ويوقف استيراد السكر منها. وكوبا أممت على إثرها الممتلكات الأمريكية وبحثت عن التقارب من الاتحاد السوفياتي. هنا يظهر فيدل كاسترو (يسارا) ورفاقه خلال دفن ضحايا انفجار سفينة النقل La coubre التي حمّلت كوبا مسؤوليتها بوكالة الاستخبارات الأمريكية.

  • Fidel Castro während der Invasion in der Schweinebucht im Süden Kubas.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    "غزو" خليج الخنازير ـ 1961

    التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا ازدادت. واشنطن علقت في الـثالث من كانون الثاني/ يناير 1961 العلاقات الدبلوماسية مع هافانا. وفي نيسان/ أبريل من نفس العام وصلت بعثة من كوبيي المهجر مدعومين من وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى خليج الخنازير للإطاحة بنظام فيدل كاسترو. هذه المحاولةالانقلابية المخطط لها فشلت في غضون ثلاثة أيام.

  • Fidel Castro und Nikita Chruschtschow

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    إحدى نقاط الذروة في الحرب الباردة ـ 1962

    رئيس الحكومة السابق للاتحاد السوفياتي نيكيتا خروتشوف قال:" لا أعرف هل فيدل شيوعي، ولكنني من أتباع فيدل". الاتحاد السوفياتي رفع من قوة الدعم وقرر نشر صواريخ متوسطة المدى في كوبا. وهذا أدى إلى ما يسمى "أزمة كوبا". والأزمة انتهت بعد 13 يوما بإبرام حل وسط سري بين موسكو وواشنطن.

  • Fidel Castro und Salvador Allende

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    فيدل كاسترو في تشيلي ـ 1971

    أزمة خليج الخنازير وأزمة كوبا قوت الطابع الماركسي اللينيني للثورة الكوبية. كوبا قوبلت بعزل متزايد في أمريكا اللاتينية، وتطورت في الوقت نفسه إلى نموذج للحركات اليسارية الثورية في كافة أرجاء القارة. في 1971 استُقبل كاسترو من الرئيس الاشتراكي في تشيلي سالفادور ألييندي (يمين).

  • Fidel Castro und Michail Gorbatschow 1989 in Kuba.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    ساعة البيريسترويكا ـ 1989

    تولي السلطة من قبل ميخائيل غورباتشوف كأمين عام للحزب الشيوعي السوفياتي كان بداية الغلاسنوست والبيريسترويكا. والستار الحديدي بدأ ينهار والامبراطورية السوفياتية تلاشت. وكوبا خسرت أهم شريك وانزلقت في أزمة خانقة. آلاف الكوبيين حاولوا الهرب على متن قوارب متهالكة إلى ميامي. والكثيرون تنبأوا بنهاية نظام كاسترو

  • Fidel Castro und Papst Johannes Paul II in Kuba

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    أول زيارة لبابا ـ 1998

    إبتداء من البابا بيوس الثاني عشر في 1941 حظر على جميع الكاثوليك دعم الأنظمة الشيوعية. وعلى هذا الأساس فُرض الحرمان الكنسي على فيدل كاسترو في 1962. لكن العقود مرت وبعد نهاية الحرب الباردة جاءت لحظة التقارب. وفي 1996 زار كاسترو البابا يوحنا بولوس الثاني الذي رد الزيارة بعد عامين. وهذه خطوة تم تصنيفها بالتاريخية.

  • Fidel Castro und Jimmy Carter spielen Baseball.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    فيدل كاسترو وجيمي كارتر يلعبان البيسبول ـ 2002

    منذ أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حصارها التجاري، لم توجد إلا لحظات قليلة من الانفراج بين واشنطن وهافانا. وإحدى تلك اللحظات كانت زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لكوبا في 2002. لكن محاولة تحقيق تقارب اندثرت في الرمل.

  • Hugo Chavez und Fidel Castro umarmen sich.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    فيدل وهوغو شافيز ـ 2006

    ابتداء من 1990 خسرت كوبا بريقها كمصدر إلهام للثورات. وبانهيار المعسكر الشرقي بدت الإيديولوجية الاشتراكية أيضا في أمريكا اللاتينية وكأنها وصلت إلى نهايتها. لكن بعدها جاء في فنزويلا معجب بفيدل كاسترو إلى السلطة، هوهوغو شافيز الذي روج "للثورة البوليفية" وقدم دعما اقتصاديا قيما لكوبا.

  • Fifel Castro und sein Bruder Raúl.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    عملية التسليم بين الأخوين ـ 2006

    التقدم في السن أجبر فيدل كاسترو على التخلي عن السلطة. في 2006 سلم السلطة لشقيقه راوول، وهي إشارة واضحة بأنه لن تحصل تغيرات راديكالية في كوبا. ورغم التقدم المسجل في مجالات التعليم والصحة، فإن البلاد دفعت من أجل ذلك ثمنا باهضا: بخروقات حقوق الإنسان، وغياب حرية التعبير والقمع.

  • Barack Obama und Raúl Castro

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    انفراج مؤقت ـ 2014

    راوول كاسترو وباراك أوباما يفاجئان العالم في الـسابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2014: فقد أعلنا في آنٍ واحد إقامة علاقات دبلوماسية بين بلديهما وتبادل الأسرى. كما أن أوباما خفف من الحصار الاقتصادي. لكن حالة الانفراج لم تدم إلا وقتا وجيزا. فبمجيئ الرئيس ترامب تدهورت العلاقات من جديد بسرعة.

  • Kubas Parteiorgan Grandma

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    وفاة فيدل كاسترو ـ 2016

    الإعلان تم عدة مرات وتم نفيه فيما بعد: الكثيرون لم يشاؤوا في البداية تصديق خبر وفاة فيدل كاسترو. لكن في الـ 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 أغلقت الحانات والمقاهي عندما انتشر الخبر في شوارع هافانا. طوال سنوات تم الإعلان في كل مرة عن وفاة كاسترو ليظهر من جديد أمام العلن، لكنه هذه المرة لم يظهر.

  • Raúl Castro und Miguel Díaz Canel im kubanischen Parlament.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    خليفة آل كاسترو ـ 2018

    بعد 10 سنوات ينسحب الآن راوول أيضا، الأصغر بين الأخوين كاسترو من الحكومة. والبرلمان الكوبي ينتخب في الـتاسع من نيسان/ أبريل 2018 الخلف الذي لن يحمل لأول مرة بعد 60 عاما تقريبا اسم كاسترو. والمرشح الذي له أكبر الفرص هو نائب الرئيس ميغل دياس كانيل (يمين). ولن يطرأ حسب التوقعات تغير على النهج السياسي لكوبا.


 وبطلب من وزارة الخارجية الأميركية، تم إرسال 44 دبلوماسيا مع أفراد عائلاتهم اعتبارا من منتصف 2017 إلى مركز لمعالجة الصدمات الدماغية في جامعة بنسلفانيا للخضوع لتصوير بالرنين المغناطيسي (ام آر آي).

 وقارن الباحثون الصور بأخرى لـ48 شخصا من مجموعة مقارنة. وتبين أن الفروق كبيرة جدا وتتعلق بالمادة البيضاء في الدماغ والمخيخ الذي يتحكم بالحركات.

 ورحب ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية "بمشاركة الهيئة الطبية في هذه المشكلة المعقدة إلى درجة غير معقولة"، مؤكدا أن "سلامة موظفيها وأمنهم وراحتهم تبقى أولوية لدى الوزارة".

 وتصر الباحثة راجيني فيرما على أهمية متابعة كل المرضى بانتظام للتدقيق في تطور التغييرات في أدمغتهم.

 وشككت كوبا في هذه الدراسة الثلاثاء. وقال ميتشل فالديس سوسا مدير مركز علوم الطب العصبي في الدولة الكوبية في مؤتمر صحافي إن هذه الدراسة "لا تسمح لنا بالتوصل إلى نتائج علمية نهائية واضحة".

 وأضاف أن الدراسة "لا تثبت (...) أن مجموعة من الدبلوماسيين أصيبوا بأضرار دماغية خلال إقامتهم في كوبا خلافا لما ورد في مقال سابق" نشرته المجلة نفسها في آذار/ مارس 2018.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)

مختارات

سلاح صوتي أم كيماوي؟ إصابة ديبلوماسيين أمريكيين بأعراض غامضة

ظهرت أعراض عصبية على دبلوماسيين أمريكيين في كوبا بشكل مفاجئ وهو ما أثار الغموض حول تلك الأعراض حتى بعد خضوعها للبحث التفصيلي من قبل الخبراء. فهل كانت هذه الأعراض المرضية هجوما بسلاح صوتي؟ أم بسلاح كيمياوي؟  (19.02.2018)  

بعد كوبا موظفون أمريكيون يصابون بنفس المرض الغامض في الصين

بعد المرض الذي أصاب موظفين أمريكيين في كوبا، نفس الأعراض تظهر لدى زملاء لهم في الصين ما استدعى إعادتهم إلى بلادهم، وفق تأكيدات الخارجية الأمريكية. والصين تقول إنها لم تعثر على أي مؤشرات سببية تفسر الأعراض المذكورة. (07.06.2018)  

كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

قلما يمكن لأحد أن يتخيل كوبا دون آل كاسترو، وهو تصور سيدور في خلد الكوبيين أنفسهم ابتداء من الـتاسع عشر من نيسان/ أبريل 2018 حيث لن يكون كاسترو آخر في سدة حكم الدولة. الأخوان كاسترو حكما كوبا 60 عاما تقريبا بيد من حديد. (19.04.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الاتحاد الأوروبي يقف جانب كوبا ضد العقوبات الأمريكية  

مواضيع ذات صلة

Quarkproduktion Käse Frischkäse Milchprodukte

هل للزبادي قدرة على مكافحة السرطان؟ 04.07.2019

هل للزبادي قدرة على مكافحة السرطان، دراسة حديثة فحصت هذا التأثير وحاولت معرفة الرابط بين تناول اللبن الزبادي وبين مكافحة الأورام السرطانية وخاصة القولون والمستقيم. الدراسة بينت وجود رابط، فماذا كانت النتيجة؟

Symbolbild Schlaflosigkeit

دراسة: نقص النوم قد يتسبب في الإصابة بالزهايمر! 28.01.2019

كشفت دراسة أميركية أن النقص في عدد ساعات النوم يتسبب في زيادة إفراز بروتين معين يرتبط بالإصابة بمرض الزهايمر. فهل النوم عدد ساعات كافية يمكن أن يجنب الناس الإصابة بمرض خطير يصيب نحو سبعة ملايين شخص في الولايات المتحدة؟.

Symbolbild - Blutzuckertest

ما العلاقة بين تلوث الهواء والإصابة بداء السكري؟ 05.07.2018

الربط بين تلوث الهواء والإصابة بمرض السكري قد يبدو أمرا غريبا بالنسبة للكثيرين، لكن دراسة أمريكية حديثة خلصت إلى أن هناك ارتباط وثيق بين الهواء الخارجي الملوث وانتشار هذا المرض المزمن. فكيف ذلك؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  