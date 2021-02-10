 دراسة: تزايد المعاناة النفسية للأطفال بسبب جائحة كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.02.2021

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صحة

دراسة: تزايد المعاناة النفسية للأطفال بسبب جائحة كورونا

أظهرت نتائج دراسة ألمانية أن جائحة كورونا تسببت في ظهور اضطرابات نفسية لدى الأطفال. وغيّرت أزمة كورونا حياتهم اليومية بشكل اشتد فيه الشعور بالخوف والقلق لديهم، حسبما أعلن عنه الخبراء.

Weltspiegel 10.02.2021 | Corona | Brasilien Sao Paolo | Schule

عبّر باحثون ألمان عن مخاوفهم من تزايد أعراض الاكتئاب والاضطرابات النفسية الجسدية لدى الأطفال في ظل أزمة كورونا. وكشفت نتائج دراسة حديثة أنه قبل أزمة كورونا كان اثنان فقط من أصل كل عشرة أطفال معرضين لخطر الإصابة بأمراض نفسية. وبسبب كورونا وصل العدد الى ثلاثة من أصل كل عشرة أطفال، نقلا عن الموقع الاخباري الألماني "شتوتغرتر ناخغيشتن".

مختارات

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من نصف الأطفال في سوريا لا يزالون محرومين من التعليم. في الوقت الذي طرح مصرف سوريا المركزي ورقة نقدية جديدة لفئة خمسة آلاف ليرة هي الأكبر حتى الآن.

السنوات الخمس الأولى من حياة الإنسان حاسمة، فما يحدث فيها يحدد مسار الحياة. إذا أُهمل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، فقد تنشأ مشاكل لا يمكن إصلاحها أبدًا. لا للطفل ولا للمجتمع.

بعد معاناة مريرة جراء التشرد وأهوال الهجرة ظهرت على معظم اللاجئين في مخيم جديد في جزيرة ليسبوس، أعراض أمراض نفسية مزمنة، يعاني منها على وجه الخصوص الأطفال الوحيدون. الأطباء ينبهون لضرورة الاعتناء بهم وإنقاذهم.

كما خلصت الدراسة التي أنجزها المركز الطبي الجامعي الألماني بمدينة هامبورغ، إلى أن الأطفال من عائلات فقيرة ومن أصول مهاجرة هي الأكثر تأثرا أثناء الجائحة.

وأجريت هذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في ألمانيا في الفترة ما بين منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى منتصف شهر يناير / كانون الثاني من العام الحالي. واستعان فيها الباحثون بأكثر من 1000 طفل وشاب وأكثر من 1600 من الآباء، وذلك من خلال استطلاع للرأي واستبيان عبر الإنترنت.

ومن أجل معرفة التغيرات التي حدثت خلال فترة كورونا قارن الباحثون نتائج الدراسة الجديدة بنتائج دراسات سابقة تمّ إنجازها قبل أزمة كورونا. ورغم أن الدراسة أنجزت في ألمانيا إلا أن الخبراء في مختلف دول العالم سجلوا بدورهم وجود تأثيرات على نفسية الأطفال خلال هذه الأزمة.

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وباء كورونا يزيد من الضغوط النفسية

ومقارنة بالدراسات السابقة تبيّن أن 85 بالمائة من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بالتوتر والضغط خلال أزمة كورونا. وفي شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي كانت النسبة 71 بالمئة فقط، حسب موقع الصحيفة الألمانية "زود دويتشه تسايتونغ". ويرى سبعة من كل عشرة أطفال أن جودة ونوعية حياتهم قد تراجعت. وقبل الجائحة كان العدد ثلاثة من كل عشرة. ووفقًا للباحثين المشرفين على الدراسة فقد ازدادت المخاوف والقلق بشكل كبير مرة أخرى وسط الأطفال.

وتابع الباحثون أن أحد المشكلات التي يعاني منها الأطفال تتمثل في أن النظام الغذائي الذي أصبح أقل صحة وزاد استهلاك الحلويات، كما أن الكثير من الأطفال توقفوا عن ممارسة الرياضة.

في المقابل ازدادت نسبة استخدام الانترنت بسبب دروس التعلم عن بعد، أو بسبب استخدام الألعاب الإليكترونية، وفق الموقع الاخباري الألماني "شتوتغرتر ناخغيشتن".

وينصح الخبراء بالحرص على قيام الأطفال بتمارين رياضية في البيت أو في الهواء الطلق وتفادي عزلتهم الاجتماعية عن الأصدقاء. وفي حال ازدادت نسبة الاضطراب النفسية أو الجسدية ينصح بالتواصل فورا مع خبراء نفسانيين وتربويين قبل تفاقم الوضع.

ع.ع/و.ب

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