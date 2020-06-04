دراسة تربط بين ضغط الدم ومخاطر الوفاة بكورونا

قام باحثون في الصين وإيرلندا بمراجعة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي أدخلت مستشفى هيوشنشان في ووهان بين 5 شباط/ فبراير و15 آذار/ مارس، وتبيّن أن ما يقرب من 30 بالمئة من المرضى، أي 850 مريضاً، يملكون تاريخاً من ارتفاع ضغط الدم.

وحسب الدراسة التي نشرت اليوم الجمعة (الخامس من يونيو/ حزيران) في مجلة "يوروبيين هارت جورنال" فقد توفي 4 بالمئة من هؤلاء المرضى مقارنة بما يزيد قليلا عن 1 بالمئة من 2027 مريضاً لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وبعد تحديد السن والجنس والحالات الطبية الأخرى، حسب الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الوفاة مرتين لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وقال المشرف على الدراسة فاي لي، طبيب القلب في مستشفى شيجينغ في شيان الصينية "من المهم أن يدرك المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الوفاة بكوفيد-19".

وفي مراجعة منفصلة لثلاث دراسات أخرى تشمل 2300 مصاب بكوفيد-19 في المستشفى نفسه، درس الباحثون تأثير أدوية ضغط الدم المختلفة على معدلات الوفيات . ووجدوا، على عكس توقعاتهم، أن فئة من الأدوية تعرف باسم مثبطات "راس" التي تشمل مثبطات الانزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، لم تكن مرتبطة بارتفاع معدل الوفيات.

ويبدو أن الخطر تقلص إلى حد ما. وقال المؤلف المشارك في الدراسة لينغ تاو "نقترح أنه على المرضى عدم توقيف علاجهم المعتاد لارتفاع ضغط الدم أو تغييره إلا بتعليمات من الطبيب".

وقال فاي لي: "دُهشنا بشدة لأن تلك النتائج لم تدعم افتراضاتنا الأولية. في الواقع، كانت النتائج في الاتجاه المضاد". وتابع أن الأدلة حتى الآن ناتجة عن دراسات رصدية وليس تجارب سريرية، لكن في الوقت الحالي "نقترح ألا يوقف أو يغير الناس العلاج المعتاد لارتفاع ضغط الدم ما لم يأمر الطبيب بذلك".

وقال الدكتور لويس رويلوب من مستشفى 12 أكتوبر في مدريد في افتتاحية في الدورية إن النتائج تفتح الباب أمام إمكانية دراسة استخدام تلك الأدوية كعلاج لكوفيد-19.

وأوصت الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية بأن يواصل المرضى تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم الموصوفة لهم.

ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)