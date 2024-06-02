دراسة تربط بين المشروبات المحلاة وتساقط الشعر

في نتيجة يُتوقع أن ترفع من منسوب الوعي بخصوص بعض العادات الغذائية السيئة، خلصت دراسة إلى وجود رابط بين تناول المشروبات المحلاة وتساقط الشعر. وهذا ما يبرز أهمية تحسين النظام الغذائي للحفاظ على صحة الشعر والحد من تساقطه.

ربطت دراسة صينية بين تساقط الشعر لدى الرجال واستهلاك المشروبات، التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر المُضاف، حسب ما أورده موقع "بيزنيز إنسايدر".

وأوضحت الدراسة الصادرة عن جامعة "تسينغوا" الصينية أن تساقط الشعر كان ملحوظا بالنسبة للرجال، الذين شربوا مشروبا سكريا واحدا على الأقل في اليوم على غرار: الكولا والعصير والمشروبات الطاقية والقهوة أو الشاي المُحلى.

وأشارت الدراسة أن تساقط الشعر لا يرتبط فقط باستهلاك مشروبات غنية بالسكر، بل إن هناك أيضا مجموعة من العوامل الأخرى، التي يُمكن أن تساهم في تساقط الشعر مثل: النظام الغذائي غير الصحي والتوتر.

واعتمدت النتائج على دراسة شارك في ألف رجل صيني تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاما، حيث تم تقييم عاداتهم في الأكل والشرب وكذلك حالة شعرهم. وركز الخبراء على الروابط بين بنية الشعر واستهلاك المشروبات الغنية بالسكر، حسب ما أورده موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.

اتباع نظام غذائي صحي يُمكن أن يغير الكثير في حياتنا. أرشيف. صورة من: Monkey Business 2/Shotshop/picture alliance

ولفتت الدراسة أن تساقط الشعر أثر على ما يقرب من ثلث الرجال، الذين تناولوا في اليوم على الأقل مشروبا غنيا بالسكر. وأضافت أن السكر لا يؤثر فقط على البشرة بل أيضا على فروة الرأس، حيث يصبح الشعر باهتا أو هشا، وهو ما يؤدي إلى تساقطه.

وأوضح موقع مجلة "فوكوس" أنه لا بأس بتناول مشروب غني بالسكر بين الفينة والأخرى. بيد أن الأمور يُمكن أن تسير للأسوأ في حال شرب هذه المشروبات بشكل منتظم، لأنها تسبب في سقوط الشعر، وتضر بالصحة.

أضرار كثيرة..

ومن بين هذه الأضرار أن الاستهلاك اليومي للمشروبات الغنية بالسكر يرتبط بالإصابة بأمراض مثل السرطان. كما أن الكثير من السكر يزيد من مستويات السكر في الدم، وقد يسبب مشاكل صحية مثل مرض السكري، حسب موقع "بيزنيز إنسايدر".

المُشاركة في الدراسة والدكتوراه في جامعة "تسينغوا" آي تشاو، قالت في تصريحات خصت بها موقع "هيل إيو" المختص في الأخبار الطبية:"لقد كانت هناك العديد من الدراسات السابقة التي ركزت على تأثير النظام الغذائي عالي الدهون على تساقط الشعر على الرجال".

وأضافت:"لكن تم إيلاء اهتمام أقل بتناول السكر المُضاف، لاسيما المشروبات السكرية". وأردفت:"تدعم نتائجنا أن الاستهلاك المُفرط للمشروبات الغازية يزيد من خطر تساقط الشعر عند الرجال".

الغذاء لمنع تساقط الشعر To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

خطوات بسيطة..

في المُقابل، يُمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة للتخلص من مشكلة تساقط الشعر. ومن بين هذه الخطوات، اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والسمك وزيت الزيتون لما يتوفر عليه من فيتامينات مهمة لصحة الشعر.

أيضا، الاعتناء بفروة الرأس وتدليكها لمدة أربع دقائق لمنع تساقط الشعر وجعله ينمو مرة أخرى بشكل أسرع. وكذلك، استخدام عصير البصل الذي له مفعول سحري على مكافحة تساقط الشعر، حيث يُساعد على زيادة كثافة الشعر ويُقلل بشكل فعال من تساقطه، وفق ما ذكرته مجلة "بريغيت" الألمانية.

ر.م