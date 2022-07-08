 دراسة تربط بين التبرع بالمال والإصابة بالزهايمر | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.07.2022

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صحة

دراسة تربط بين التبرع بالمال والإصابة بالزهايمر

ربطت دراسة حديثة بين الرغبة في التبرع بالمال للغرباء والإصابة بمرض الزهايمر. الدراسة العلمية شارك فيها العشرات من كبار السن وخاضوا عدة اختبارات. فكيف توصلت الدراسة لهذه النتيجة؟ وما هي الأعراض الأخرى للزهايمر؟

الدراسة العلمية شارك فيها العشرات من كبار السن ، صورة رمزية.

الدراسة العلمية شارك فيها العشرات من كبار السن ، صورة رمزية.

في نتيجة قد تبدو مفاجئة نوعاً ما، توصلت دراسة صادرة عن مدرسة كيك للطب (جامعة كاليفورنيا) إلى أنه ربما من بين الأعراض المبكرة للإصابة بالزهايمر هي الرغبة في التبرع بالمال للغرباء، حسب ما ذكره موقع "فيت بوك"، نقلاً عن دراسة صادرة في المجلة العلمية المتخصصة "جورنال أوف الزهايمر ديزيز".

مختارات

واعتمدت النتائج على دراسة شارك فيها 67 شخصاً (متوسط العمر 69 عاماً) ولا تظهر على أي واحد منهم علامات مبكرة على الإصابة بالزهايمر. وخضع المشاركون في الدراسة إلى سلسلة من الاختبارات المعرفية، فضلاً عن معرفة إن كانوا سيقدمون أموالا إلى شخص مجهول أو سيحتفظفون بها لأنفسهم، حسب الموقع الإلكتروني لجامعة "كيك للطب".

وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن المشاركين حصلوا على 10 دولارات وطُلب منهم تخصيصها مثلما يرغبون بزيادة قدرها دولار واحد بينهم وبين شخص مجهول. ولاحظ الخبراء أن المشاركين في الدراسة، والذين تبرعوا بمزيد من المال كان أداؤهم أسوأ في التقييمات المعرفية، والتي تُعرف على أنها "حساسة" لمرض الزهايمر، وفق نفس الموقع الإلكتروني.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور دوك هان "يُعتقد أن مشكلة التعامل مع الأموال هي إحدى العلامات المبكرة لمرض الزهايمر، وهذه النتيجة تدعم هذه الفكرة". وأضاف أستاذ طب الأسرة وعلم الأعصاب وعلم الشيخوخة في مدرسة "كيك" للطب: "هدفنا هو فهم سبب كون بعض كبار السن أكثر عرضة من غيرهم للاحتيال أو الاستغلال المالي".

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إلى أين وصلت أبحاث ألزهايمر

وأكدت الدراسة أن هناك مزيداً من الحاجة للبحث لتأكيد طبيعة العلاقة بين الإيثار المالي والصحة المعرفية لدى كبار السن، حيث يمكن للدراسات المستقبلية واستنادا على جمع عدة بيانات معرفة وفهم دوافع المشاركين للعطاء بشكل أفضل، حسب موقع "كيك للطب".

أعراض أخرى للزهايمر

وفي نفس السياق هناك عدة أعراض للإصابة بمرض الزهايمر. ويشير موقع جامعة "جونز هوبكنس" الأمريكية الشهيرة إلى أن هذه الأعراض هي: النسيان مع التقدم في العمر، حدوث تغيرات في شخصية وسلوكيات المريض، صعوبة القيام بأمور روتينة عادية، التقلبات المزاجية والارتباك المستمر وغيرها من الأعراض الأخرى.

الوقاية من الزهايمر

في المقابل، هناك مجموعة من الطرق التي يمكن اتباعها للوقاية من مرض الزهايمر. ومن بين هذه الطرق: ممارسة الرياضة، تناول طعام صحي غني بفيتامين "سي" و "أوميغا 3" لما له من فائدة كبيرة على صحة الدماغ، تفادي الضغط النفسي والعصبي، حسب موقع مجلة "فوكس" الألمانية.

ر.م/

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