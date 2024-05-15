دراسة تربط بين الأطعمة فائقة المعالجة والوفاة المبكرة

في نتيجة يتوقع أن تغير العادات الغذائية للكثير من الناس حول العالم، ربطت دراسة حديثة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة وخطر الوفاة المبكرة. الدراسة اعتمدت على تحليل بيانات الآلاف من الأشخاص على مدى سنوات طويلة.

يبدو أن تناول بعض الأنواع من الأطعمة يتسبب في عواقب خطيرة للغاية على الإنسان، فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة قد يرتبط بخطر الوفاة المبكرة، حسب ما أورده موقع "هيلث لاين"، نقلا عن المجلة العلمية المتخصصة"بريتيش ميديكل جورنال".

والأطعمة فائقة المعالجة هي أطعمة غنية بالطاقة والسكر المضاف والأحماض الدهنية المشبعة. لكنها تفتقر إلى الفيتامينات والألياف. ومن بين هذه الأطعمة هناك المشروبات الغازية، المنتجات الجاهزة للأكل، الوجبات الخفيفة المعبأة، منتجات اللحوم وغيرها، وفق ما ذكره موقع "هايل براكسيس" الألماني.

واعتمدت النتائج على دراسة صادرة عن جامعة هارفارد وامتدت على مدى 30 عاما. وحللت الدراسة بيانات أكثر من 100 ألف من العاملين في مجال الصحة في 11 ولاية في الولايات المتحدة. ولم يكن لهؤلاء الأشخاص تاريخ إصابة بمرض السرطان، أمراض القلب و الأوعية الدموية أو مرض السكري.

وأوضحت الدراسة أن المشاركين فيها قاموا بملء استبيانات تتعلق بعاداتهم الصحية وأسلوب حياتهم كل سنتين. وأضافت أن الخبراء قيموا استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، وكذلك جودة النظام الغذائي، حسب ما أورده موقع"نيوز ميديكل"، الذي يُعنى بالأخبار الطبية.

كما درس الخبراء أيضا عادات التدخين، واستهلاك الكحول، والنشاط البدني والوزن.

خطر السكر To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ورصدت الدراسة صلة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة بمعدل سبع حصص يوميا، وخطر أعلى للوفاة بنسبة 4 بالمئة بشكل عام. ومخاطر أعلى بنسبة 9 بالمئة من الوفاة بأسباب أخرى غير السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأفادت الدراسة أنه كانت هناك أيضا اختلافات في تأثير مختلف الأطعمة فائقة المعالجة، حيث تبين أن اللحوم الجاهزة للأكل والمشروبات الغازية والحلويات والمأكولات البحرية ترتبط بشكل أعلى بخطر الوفاة، حسب موقع "هايل براكسيس".

ولفتت الدراسة إلى أنه ليس من الضروري الحد من استهلاك جميع الأطعمة فائقة المعالجة، من أجل تقليل خطر الوفاة المبكرة، بل من المهم تجنب أنواع معينة من هذه الأطعمة.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور ميغاني سونغ من جامعة هارفاد:"الأطعمة فائقة المعالجة هي مجرد جزء واحد من النظام الغذائي العام، والذي لم يتم ربطه بشكل قوي بالعديد من أمراض السرطان". وأضاف:"يصعب تقييم النظام الغذائي (خصوصا الأطعمة فائقة المعالجة)، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالسرطان".

من جهة أخرى، قال الدكتور ديفيد كاتلر من مركز " بروفيدنس سانت جون" في كاليفورنيا:"رغم أن هناك ارتباطا قويا بين سرطان الأمعاء واللحوم المصنعة، إلا أنه لم يتم تحديد أي ارتباط آخر بين أسباب محددة للسرطان ونظم غذائية محددة". وأضاف:"يجب اتباع نظام غذائي يمنع السمنة وأمراض القلب والسرطان...من المهم تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والفقيرة بالقيمة الغذائية"، حسب ما نقله موقع "هيلث لاين".

ر.م / ح.ز