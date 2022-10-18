 دراسة تحذّر من منتجات تمليس الشعر: تتسبب في سرطان خطير! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 18.10.2022

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صحة

دراسة تحذّر من منتجات تمليس الشعر: تتسبب في سرطان خطير!

تساهم منتجات تمليس الشعر التي تستخدمها النساء وخصوصاً ذوات البشرة السمراء منهنّ، في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم، وفق دراسة جديدة. وخبراء يطالبون بـ"الشفافية" في إنتاج هذه المواد و"التصدي لمعايير الجمال العنصري".

صورة رمزية لمصففة شعر تضع مواد صتبغة لسيدة

بسبب طبيعة شعرهن تستخدم النساء ذوات البشرة الداكنة هذه المنتجات بشكل متكرر! (صورة رمزية)

بيّنت دراسة حديثة أن خطر الإصابة بسرطان الرحم يزيد أكثر من الضعف لدى النساء اللواتي يستخدمن منتجات تلميس الشعر بشكل متكرر، أي أكثر من أربع مرات في السنة. وأشاد خبراء مستقلون بفائدة هذا البحث الذي نُشر في مجلة المعهد الوطني للسرطان، نظراً إلى تناوله موضوعاً لم يسبق أن أجريت دراسات كثيرة عنه حتى الآن.

مختارات

وانطلق الباحثون من "مبدأ الوقاية" ليطالبوا بتعزيز التشريعات المنظّمة رغم وجوب إجراء المزيد من الدراسات للتعمق في هذه الخلاصات.

ذوات البشرة السمراء أكثر عرضة!

يُعتبر سرطان الرحم (وهو غير سرطان عنق الرحم)، شكلاً نادراً نسبياً من السرطان، ويمثل نحو ثلاثة في المئة من مجمل حالات السرطان الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسُجّلت 66 ألف إصابة به و12500 حالة وفاة عام 2022. إلاّ أن معدلات الإصابة بهذا السرطان آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصاً في صفوف النساء السود.

استندت الدراسة على بيانات نحو 33500 امرأة أمريكية، بدأت متابعتهن بين عامي 2003 و2009 لمدة 11عاماً، وأصيبت 378 منهنّ بسرطان الرحم. وأوضحت المعدّة الرئيسية للدراسة، ألكسندرا وايت، أن نسبة الإصابة بسرطان الرحم في السبعينات من العمر بلغت 1,64في المئة لدى النساء اللواتي لم يسبق أن استخدمن منتجات فرد الشعر، في حين تبلغ النسبة 4,05 في المئة بين اللواتي يستخدمنه بانتظام. ولاحظت المعدّة المشاركة للدراسة تشي جونغ تشانغ أن "لهذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة إلى النساء ذوات البشرة السمراء نظراً إلى كونهنّ يستخدمن منتجات تمليس الشعر أو تنعيمه بشكل متكرر ويمِلن إلى البدء بذلك في سن أصغر".

فحص بسيط للتعرف على سرطان الرحم

وأشارت الدراسة إلى أن بين النساء اللواتي قلن إنهن استخدمن منتجات تمليس الشعر خلال السنة نحو 60 في المئة من السود.

مواد كيمائية مسرطنة

لم يَجمع الباحثون معلومات عن منتجات وعلامات تجارية معينة. لكنهم أشاروا إلى أن مواد كيميائية عدة تُستخدَم بصورة متكررة يمكن أن تساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وهي البارابين والبيسفينول أو المعادن وحتى الفورمالديهايد.

يُعتبر التنعيم الذي يوصف بالبرازيلي من أبرز الأغراض التي يُستخدم لها الفورمالديهايد (يسمى أيضاً الفورمول فحسب) بمعدلات محدودة في بعض البلدان، وعلى أنه مادة مسرطنة. ومن الوسائل الأخرى التي يمكن اللجوء إليها تعطيل الآليات الهرمونية.

وقالت ألكسندرا وايت، لوكالة فرانس برس "نعلم أن منتجات التنعيم هذه تحتوي على مواد كيميائية كثيرة، بينها مواد مسببة لاضطرابات الغدد الصماء، ويمكن أن نتوقع تالياً أن يكون لها تأثير على السرطانات التي تعتمد على الهرمونات".

وأضافت "المقلق هو أن هذه العناصر تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تعمل مثل هرمون الأستروجين في الجسم".

نوع آخر من السرطان

 وأظهرت أبحاث أخرى أجرتها الباحثة سابقاً وجود صلة بين منتجات تمليس الشعر وزيادة خطر الإصابة بسرطانَي الثدي والمبيض. ولم تُظهر الدراسة وجود أي ارتباط مشابه بين سرطان الرحم والتقنيات التجميلية الأخرى كالأصباغ أو المبيضات أو المواد الدائمة.

ويمكن أن تؤدي منتجات تمليس الشعر إلى تعزيز امتصاص المواد الكيميائية بواسطة الآفات أو الحروق التي تصيب فروة الرأس، أو من خلال الاستخدام المشترك لمكواة تنعيم الشعر التي تؤدي حرارتها إلى تكسير المواد الكيميائية.

ورأى خبراء في تعليق نُشر بالتزامن مع نشر نتائج هذه الدراسة أن "التدخل بات مطلوباً". وشدد الخبراء على ضرورة إجراء تغييرات "على مستويات عدة في منتجات العناية الشخصية"، تهدف خصوصاً إلى "التصدي لمعايير الجمال العنصري" و"للافتقار إلى الشفافية بشأن المواد الكيميائية" المستخدمة في مثل هذه المنتجات.

 إ.م/ع.ج.م (أ ف ب)

  • Merck stellt Bilanz vor (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها

    أرقام عدة

    تنص قوانين ألمانيا على وضع رقم معين مسبوق بحرف E على أغلفة المواد الغذائية لتبيين طبيعة المواد الحافظة والمضافة إليها. وحتى عام 1993 لم يكن هناك سوى 265 رقماً في ألمانيا لكن قوانين الاتحاد الأوروبي زادتها إلى أكثر من 300 رقم. فإلى ماذا تشير هذه الأرقام؟

  • Käse Fondue (Fotolia/blende40)

    أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها

    E102

    يرمز هذا الرقم إلى احتواء المنتج على التارترازين هي صبغة صفراء لتلوين الطعام وعادة ما توجد على علب صلصة الخردل ومسحوق البودينغ والجبنة المذابة وبعض المشروبات والحلويات. لكن يؤخذ على هذه الصبغة أنها يمكن أن تكون مسبباً للحساسية خاصة عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من حساسية بسبب الأسبرين أو حمض الصمغ الجاوي (البنزويك)، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو أو التهاب الجلد التأتبي.

  • Verbrechen und Strafe - Kaugummi (picture alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها

    E104

    يشير هذا الرقم إلى إضافة صفرة الكينولين إلى هذا المنتج، وعادة يكون موجوداً في المساحيق الفوارة والعلكة والأسماك المُدَخّنة والنبيذ المصنوع من الفواكه. وتشير بعض الدراسات إلى احتمالية تسبب هذه الصبغة الصفراء بمرض السرطان، لذلك فهي ممنوعة في الولايات المتحدة واليابان والنرويج. كما يمكن أن تتسبب نشاط الأطفال وقدرتهم الإدراكية.

  • Weingummi (picture-alliance/dpa/J. Tack)

    أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها

    E110

    يعني ذلك أن المادة الغذائية الحاملة لهذا الرقم تحتوي على صبغة "أصفر الغروب ف س ف"، وتُضاف إلى علكة العنب ولحم السلمون المهروس وبعض أنواع الجبن. التجارب المختبرية على الحيوانات كشفت أن هذه المادة تؤدي إلى الإصابة بسرطان الكلية. كما يُعتقد تسببها بالربو والتهاب الجلد التأتبي والحساسية، لذلك ينصح خبراء الأطعمة الصحية بتجنب تناولها بكميات كبيرة.

  • Erbsen in Konservendose (picture-alliance/Wildlife)

    أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها

    E142

    هو رقم الصبغة الخضراء S وهي موجودة في حلويات النعناع والبازلاء المعلبة وفي بعض المشروبات ومواد التجميل، كما يُصبح الورق والصوف والجلود بهذه الصبغة الخضراء. وعلى الرغم من أن الجسم يطرح هذه الصبغة عند التغوط بعد سبع ساعات من تناولها، إلا أنها ممنوعة في الولايات المتحدة وكندا واليابان والنرويج. وتشير دراسات إلى أنها من مسببات الزهايمر، كما أدت إلى تغييرات جينية لدى الحيونات في التجارب المختبرية.

  • Lebensmitteln Getränke Cola (Fotolia/photogoodwin)

    أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها

    E150C

    أليست الأمونيا سامة؟ نعم، لكن ليس حين تكون في صبغة الكراميل. ويوضح هذا الرقم أن هذه الصبغة المحتوية على الأمونيا وتُستخدم في الكولا والويسكي وحساء الخردل لتمنحها اللون البني. وتُنتج هذه المادة من خلال تراكيب سكرية اعتماداً على الذرة المُهجنة. كشفت دراسات أنها تؤثر على النظام المناعي لذلك يربطها علماء أمريكيون بمسببات السرطان.

  • Stock-Vektor von Lakritz (Colourbox)

    أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها

    E151

    يعني هذا الرقم احتواء المنتج الغذائية على صبغة "الأسود البراق ب ن" وعادة ما تكون في مهروس الكافيار والحلويات المصنوعة من عرق السوس، بل وحتى في بعض غسول الرأس والصابون السائل، إذ تعمل على صبغها بلون أسود أو بني. وتعتبر هذه المادة من مسببات الحساسية، لذلك يجب على المرضى بالربو والتهاب الجلد التأتبي تجنبها.

  • Tag der Schokolade Schokokuchen mit Kirschen (Imago/Westend61)

    أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها

    E155

    يشير هذا الرقم إلى وجود الصبغة البنية HT وتُستخدم لتلوين الحلويات والكيك والبسكويت والمثلجات والشيكولاته. ينصح خبراء التغذية بتجنب هذه المادة، وخصوصاً للأشخاص المصابين بالربو والحساسية للأسبرين وراتنج البنزوين.

  • Heidelbeermarmelade / Heidelbeere / Blaubeere (picture-alliance/Arco Images/J. Pfeiffer)

    أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها

    من E400 إلى E495

    تشير هذه الأرقام إلى المواد المكثفة والعوامل المجمدة المُضافة إلى المواد الغذائية، ومنها المربى والمثلجات والبودينغ. وتعتمد بعض أنواع هذه المواد على مكونات حيوانية، فيما تُصنع أخرى من مكونات نباتية. ع.غ