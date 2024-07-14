دراسة تحذر من زيادة في تلوث مياه الشرب في ألمانيا!

تشير دراسة حديثة إلى مستويات مثيرة للقلق من مادة كيميائية خطيرة في مياه الشرب. وكانت العينات المأخوذة من ولايتين ألمانيتين هي الأكثر تلوثاً. فما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية السكان ومنع المزيد من التلوث؟

الماء عنصر ضروري للحياة على كوكبنا والأخبار حول ندرته أو تلوثه تثير قلقنا دوماً. ما يثير القلق أكثر هو أن مياه الشرب في ألمانيا لم تصبح أكثر تكلفة فحسب، بل إنها في السنوات الأخيرة أصبحت ملوثة بشكل متزايد بمادة TFA (حمض ثلاثى فلورو أسيتيك)، وهو مشتق مما يسمى مواد البيرفلوروألكيل (PFAS)، أي ملوثات كيميائية دائمة.

قامت دراسة حديثة أجرتها منظمة غلوبال 2000 ومنظمات أخرى ونشرت نتائجها صحيفة "فرانكفورتر غوندشاو" الألمانية، بتحليل عينات مياه الشرب من بلدان أوروبية مختلفة. تم اكتشاف مادة TFA (حمض ثلاثى فلورو أسيتيك) في 34 من أصل 36 عينة (94 بالمائة) من إحدى عشرة دولة في الاتحاد الأوروبي. وتم العثور على مستويات عالية من التلوث بشكل خاص في النمسا العليا وباريس. وفي ألمانيا، كانت العينات المأخوذة من بادن فورتمبيرغ وشمال الراين فستفاليا هي الأكثر تلوثا.

أضرار غير معروفة!

أضرار مادة TFA (حمض ثلاثى فلورو أسيتيك) على صحة الإنسان لا تزال غير معروفة. غير أن عدة دراسات أجريت على مواد البيرفلوروألكيل (PFAS) الأخرى، أظهرت أن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تسبب تغيرات هرمونية وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان. تشير البيانات الموجودة إلى أن مادة TFA (حمض ثلاثى فلورو أسيتيك) قد يشكل مخاطر صحية مماثلة.

ويدعو المشرفون على الدراسة إلى إعادة النظر في تشريعات المياه في الاتحاد الأوروبي، حيث لا يوجد في الوقت الحالي حد قانوني لمادة TFA (حمض ثلاثى فلورو أسيتيك). ويؤكدون على ضرورة فرض حظر فوري على المبيدات الحشرية التي تحتوي على مواد البيرفلوروألكيل (PFAS) لمنع المزيد من تلوث المياه. بالإضافة إلى اتخاذ تدابير مستدامة، منها الاستثمار في التقنيات الحديثة لمعالجة المياه ومساعدة المزارعين على التحول إلى مبيدات حشرية أكثر ملاءمة للبيئة.

إ.م