 دراسة تحذر من خطر ثوران بركاني يهدّد نصف مليون في أوروبا | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 10.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

دراسة تحذر من خطر ثوران بركاني يهدّد نصف مليون في أوروبا

بركان خطير للغاية محط اهتمام علماء إيطاليين وإنجليز. العلماء لا يؤكدون أن الثوران سيكون قريبا، لكنهم يحذرون من أن الظروف باتت ملائمة. آخر ثوران لهذا البركان كان عنيفا للغاية ويعتقد أنه تسبب في انقراض جنس بشري.

جانب من نشاط بركاني خامد لبركان كامبو فليغري عام 2009

جانب من نشاط بركاني خامد لبركان كامبو فليغري عام 2009

حذرت دراسة إنجليزية إيطالية نُشرت نتائجها مؤخراً من أن خطر ثوران بركاني في منطقة كامبو فليغري (الحقول الفليغرية) قرب مدينة نابولي الإيطالية، وصل إلى مستوى غير مسبوق، ما يهدد نصف مليون شخص.

مختارات

ثوران بركاني هائل في إحدى جزر مملكة تونغا بالمحيط الهادي، ما أدى إلى موجات تسونامي وصلت إلى السواحل اليابانية، والسلطات في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة ودول أخرى تطلق تحذيرات للسكان.

يبحث السائحون المتطرفون عن الإثارة بالقرب من البراكين النشطة وفي مناطق الحروب والكوارث.

خليج نابولي هو أحد أخطر الأماكن على وجه الأرض. فبالإضافة إلى بركان فيزوف والبركان الإيطالي الهائل كامبي فليغري تهدد المنطقة براكين أخرى قد تثور في أي وقت.

جزيرتان صخريتان صغيرتان تغطيهما فضلات الطيور تنبت قمتاهما في مياه شمال المحيط الهادي. القمتان هما الجزء الظاهر من أكبر بركان على كوكب الأرض حسبما كشفت دراسة حديثة، ولينكسر بذلك الرقم القياسي السابق لأكبر بركان في كوكبنا.

ويعود آخر ثوران لبركان كامبو فليغري، الأقل شهرة من بركان فيزوف الذي مسح بومبي من الخريطة قبل حوالى ألفي عام، إلى سنة 1538. ويعرّض هذا النشاط البركاني مئات آلاف السكان لطوفان من الحمم البركانية والرماد والصخور.

وقال ستيفانو كارلينو، المشارك في إعداد الدراسة التي أجرتها جامعة "يو سي ال" في لندن والمعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، ونشرت نتائجها مجلة "كومونيكيشنز إيرث أند إنفايرومنت"،  لوكالة فرانس برس "إنه بركان خطير للغاية".

وأوضح الباحث المشرف على الدراسة كريستوفر كيلبورن من جامعة "يو سي ال" البريطانية "نحن لا نقول أن ثوراناً سيحدث، بل إن الظروف الملائمة لحصول ذلك باتت أقوى".

ويكتنز هذا البركان طاقة عنيفة لدرجة أن ثورانه قبل 30 ألف عام ساهم في انقراض إنسان نياندرتال، وفق بعض الفرضيات. وأدى تجدد النشاط في أوائل ثمانينيات القرن الماضي إلى إجلاء 40 ألف نسمة، لكن لم يتم الحديث عن البركان منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، فإن عشرات الآلاف من الزلازل الصغيرة التي حدثت في خمسينات القرن الماضي أضعفت الكالديرا (البحيرات البركانية)، وهي منخفضات بركانية ذات قاع مسطح، وقد "استُنزفت أجزاء منها حتى وصلت إلى نقطة الانهيار تقريباً"، وفق الدراسة.

تسببت هذه الهزات، التي ازداد عددها منذ عام 2019، في زعزعة الطبقات الجوفية، وارتفعت منطقة بوتسولي التي يقع عليها البركان أربعة أمتار على مدى عقود.

أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي

ويشير الباحثون إلى أن تأثيرات نشاط البركان "تراكمية"، لذلك ليس من الضروري أن تزداد شدة هذا النشاط بشكل كبير لزيادة احتمالية حدوث ثوران بركاني.

ولفتوا إلى أن "الثوران البركاني المحتمل يمكن أن تسبقه إشارات ضعيفة نسبياً، مثل مستوى متواضع من ارتفاع الأرض، وعدد أقل من الزلازل".

واستشهدوا بمثال بحيرات رابول البركانية في بابوا غينيا الجديدة، التي ثارت عام 1994 فيما الهزات التي سبقت ذلك كانت أقل بكثير من تلك التي حصلت خلال ثوران سُجل قبل ذلك بعشر سنوات.

ومع ذلك، فإن احتمال حدوث ثوران بركاني هائل "منخفض للغاية"، وفق ستيفانو كارلينو الذي يشير إلى أن "الأمر الأكثر احتمالا هو حصول حالات ثوران صغيرة". إلى ذلك، حتى في حالة تمزق القشرة، "يجب أن تعود الصهارة للارتفاع إلى المكان الصحيح"، على ما يؤكد كريستوفر كيلبورن.

يينما يوضح ستيفانو كارلينو "إذا لم نستطع أن نتكهن على وجه اليقين بما سيحدث، فما يهم هو الاستعداد لأي احتمال".

ويعيش نصف مليون نسمة في منطقة شديدة الخطورة، فيما يقيم 800 ألف آخرين في منطقة أقل خطورة. وفي حالة الإنذار، تنص خطة السلطات المحلية على إجلاء السكان بوسائل النقل العام. وتتم كل شهر مراجعة مستوى التنبيه (أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر). وتقول المتحدثة المحلية جوردانا موبيليو لوكالة فرانس برس "حاليا في بوتسولي مستوى التأهب أصفر". وتؤكد "لدينا قناة اتصال مستمرة مع سكان المدينة الذين نبلغهم بأي هزات أرضية" تفوق قوتها 1,5 درجة على مقياس ريختر.

إ.ع/خ.س (أ ف ب)   

  • البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    أنشط البراكين

    يعتبر بركان كيلوا في جزيرة هاواي الأمريكية أكثر براكين الأرض نشاطاً. ويتميز هذا البركان بقذف كثيف للحمم البركانية، إلا أنه ليس بركانا انفجارياً، بل تنساب الحمم المنصهرة عن طريق سيول كثيفة. وليس غريباً، إذاً، أن يعني اسمه بلغة سكان الجزيرة الأصليين "القاذف". ولا يزال بركان كيلوا في حالة ثوران منذ الثالث من يناير/ كانون الثاني 1983 حتى اليوم.

  • البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    بركان يكسوه الجليد

    رفعت السلطات الآيسلندية من حالة التأهب خوفاً من ثوران بركان بردربونغا، وقد تمكنت هيئات الرصد الجوي في الأيام الأخيرة من رصد حوالي 2500 هزة أرضية وثوران تحت طبقة الجليد البالغ سمكها من 150 إلى 400 متر.

  • البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    شبح بركان إيافيالايوكل

    تسببت سحابة رماد ناتجة عن ثوران بركان إيافيالايوكل قبل أربع سنوات في إغلاق المجال الجوي الأوروبي لمدة ستة أيام وتعطيل رحلات أكثر من عشرة ملايين مسافر. وبلغت خسائر الدول المتضررة حوالي 1.7 مليار دولار. لكن يتوقع أن يكون بركان بردربونغا أقوى بكثير وأن يتسبب في تطاير حمم بركانية عديدة.

  • البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    ظاهرة طبيعية أم كارثة؟

    يوجد في العالم 600 بركان، ينشط منها سنوياً حوالي 50 بركاناً. ويعتبر الثوران البركاني من الناحية العلمية ظاهرة طبيعية فريدة، لكن عندما تغطي الحمم المنصهرة مدناً بأسرها وتصبح حياة الناس في خطر، يتحول الأمر إلى كارثة.

  • البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    من حمم منصهرة إلى أرض خصبة

    تعود الحياة إلى طبيعتها بعد أن تخمد ثورة البركان، فيعاد بناء ما دمره البركان ويعود الناس إلى سالف أعمالهم رغم إدراكهم لخطورة الوضع. لكن رماد الحمم يجعل من الأرض تربة خصبة غنية بالفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، فتنمو النباتات وتتزين الحدائق مجدداً.

  • البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    كيف يبدو الثوران البركاني من الداخل؟

    تتسبب الحرارة البالغة 5000 درجة في أعماق الأرض في ذوبان الصهارة البركانية، أو الماغما. وبسبب الضغط العالي تندفع الصخور المنصهرة بقوة إلى فوهة البركان عن طريق التشققات. وعند وصولها إلى سطح الأرض، تتحول هذه الصخور إلى حمم بركانية، وهكذا يثور البركان.

  • البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    أكبر جزيرة بركانية في العالم

    تبلغ مساحة آيسلندا حوالي 103 آلاف كيلومتر مربع ويوجد بها حوالي 30 بركاناً نشطاً، ما يجعلها أكبر جزيرة بركانية في العالم. ويعتبر بركان إيافيالايوكل سنة 2010 وغريمسفوتن سنة 2011 من أشهر البراكين التي ثارت في العالم.

  • البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    أكبر بركان في العالم

    يوجد أكبر بركان حول العالم في جزيرة هاواي أيضاً، وهو العملاق مونا لوا أي "الجبل الطويل". يبلغ ارتفاع هذا البركان حوالي 4169 متراً ويعتبر بين أكثر الجبال ارتفاعاً في العالم. كما يصل عمقه تحت سطح البحر إلى حوالي عشرة كيلومترات. ثار بركان مونا لوا آخر مرة في الخامس والعشرين من مارس/ آذار 1984، وهو حالياً خامد.

  • البراكين: جبال من الحمم المتفجرة

    أطول نافورة حمم

    يعتبر بركان أيزو أوشيما في اليابان انفجارياً بامتياز، إذ بلغ ارتفاع نافورة البركان أثناء ثورانه سنة 1986 حوالي 1600 متر، وهذا ما يجعلها أطول نافورة حمم بين براكين الأرض على الإطلاق.

    الكاتب: هيلينا شفار / سميح عامري


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مراسلون - إسبانيا: لا بالما والبركان