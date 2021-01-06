 دراسة تحذر من الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.01.2021

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صحة

دراسة تحذر من الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية!

قد يعتقد كثير من المدخنين أن الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية أقل ضرراً من تدخين سجائر التبغ لوحدها، إلا أن دراسة أمريكية تحذر من ذلك وتؤكد أن الجمع بين النوعين لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.

رجل يدخن باستخدام سيجارة إلكترونية

الدراسة وجدت أن الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية لا يقلل ضرراً عن تدخين سجائر التبغ لوحدها

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بوسطن الأمريكية أن الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة، مقارنة بتدخين سجائر التبغ لوحدها، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

مختارات

وقالت الصحيفة إن الخبراء حللوا بيانات أكثر من 7 آلاف مدخن، شاركوا في الدراسة، مع التركيز على تأثير السجائر العادية والإلكترونية على صحة القلب والرئة. وكان 10% من المشاركين يدخنون السجائر العادية والإلكترونية معاً.

ورغم أن الدراسة وجدت أن خطر الإصابة بأمراض القلب كانت أقل لدى الذين استخدموا السجائر الإلكترونية لوحدها، توصل الخبراء إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة بالنسبة للذين جمعوا بين السجائر العادية والإلكترونية كانت مماثلة للذين يدخنون سجائر التبغ لوحدها.

وقال خبير الصحة العامة أندرو ستوكس، المشارك في إعداد الدراسة: "بعض الأشخاص الذين يدخنون السجائر العادية يلتقطون السجائر الإلكترونية لتقليل تكرار تدخينهم، لكنهم غالباً ما يصبحون مستخدمين مزدوجين لكلا المنتجين بدلاً من التبديل كلياً من أحدهما للأخر".

ويضيف: "إذا تم استخدام السجائر الإلكترونية كوسيلة للإقلاع عن التدخين، فيجب ترك تدخين السجائر العادية تماماً ووضع خطة للتحرر من جميع منتجات التبغ في النهاية".

م.ع.ح

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    سجائر مزودة ببطاريات، تنفث بخار الماء مصحوبا بالنيكوتين أو تبغا بطعم القهوة. يستنشقه المدخنون وكأنهم يدخنون سيجارة حقيقية مشتعلة، فهل هي آمنة ؟ تعرف على أسرارها في ملف للصور.

  • Infografik Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    كيف تعمل السيجارة الالكترونية

    السيجارة الالكترونية تتكون من بطارية يمكن أعادة شحنها، ومن حاوية صغيرة يوضع فيها التبغ السائل. وجهاز يسخن التبغ السائل وينفث البخار.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    نكهات حسب الأذواق

    ما يميز السيجارة الالكترونية هو تنوع التبغ والنكهات. ويمكن للمستخدم أن يدخن أيضا تبغا دون نيكوتين، أو تبغا بنيكوتين منخفض، أو تبغا بطعم الفواكه أو بطعم القهوة.

  • E-Zigarre

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    غليون الكرتوني

    توجد نوعيات مختلفة منها، مثل السيجارة التي تستعمل مرة واحدة فقط، أو التي تستعمل لمرات عدة، وهناك أيضا ما يسمى الغليون الالكتروني.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    أضرار أقل ؟

    تدخين السيجارة الحقيقية هو استنشاق دخان التبغ وإيصاله إلى الرئة. أما تدخين السيجارة الالكترونية فهو استنشاق بخار التبغ السائل. لذلك يدعو مناصري السيجارة الالكترونية إلى دعم استعمال هذا النوع المبتكر من السجائر لأن أضراره أقل من السجائر الحقيقية.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    حظر التدخين لا يشمل السيجارة الاليكترونية

    لكن لدى منظمة الصحة العالمية مخاوف من استعمال هذا النوع من السجائر إذ "لم يتم الكشف بشكل كامل حتى الآن عن طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة فيها". في ألمانيا شمل حظر التدخين في الأماكن العامة السيجارة الالكترونية أيضا في بعض الأماكن.

  • Swedish House Mafia HOPE Concert für den Iran 2013

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    محتويات لا تعرف أضرارها

    محتويات التبغ السائل في السيجارة الالكترونية مثيرة للشك. فمادة بروبيلين غليكول السائلة عديمة اللون مثلا تستخدم في نكهات التبغ السائل. هذه المادة تستخدم أيضا في تصنيع الضباب وفي بعض المعطرات ومستحضرات التجميل، ولا تُعرف أضرارها الحقيقية.

  • Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    ترك التدخين هو الأكثر أمانا

    لكن المتفق عليه من قبل العلماء هو أن أضرار السيجارة الالكترونية اقل من السيجارة غير الالكترونية على صحة الإنسان، قد يعود سبب ذلك إلى عدم وجود دراسات طويلة الأمد حول السيجارة الاليكترونية. لذلك ينصح العلماء بترك التدخين بجميع أنواعه لتجنب الأمراض.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


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