 دراسة تحذر.. ضغط الدم المرتفع يؤثر على وتيرة التراجع الإدراكي | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.12.2020

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صحة

دراسة تحذر.. ضغط الدم المرتفع يؤثر على وتيرة التراجع الإدراكي

كشفت دراسة طبية حديثة أن ارتفاع ضغط الدم يسرّع من وتيرة التراجع في الأداء المعرفي لدى الكبار، ومن هم في متوسط العمر، ويشمل ذلك أموراً مثل الذاكرة والطلاقة اللغوية والانتباه والتركيز.

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فيديو: مكافحة ارتفاع ضغط الدم

توصلت دراسة علمية جديدة إلى أنه يبدو أن  ضغط الدم المرتفع  يسرع من وتيرة التراجع في الأداء المعرفي لدى البالغين الكبار، ومن هم في متوسط العمر. ويشكل ضغط الدم المرتفع عامل خطر للإصابة بالتراجع الإدراكي الذي يشمل أموراً مثل الذاكرة والطلاقة اللغوية والانتباه والتركيز.

وفي هذا السياق قالت المشرفة على الدراسة، ساندهي إم باريتو: "توقعنا في البداية أن تكون  الآثار السلبية لارتفاع ضغط الدم  على الوظائف المعرفية أكثر خطورة عندما يبدأ الارتفاع في سن صغيرة ولكن نتائجنا أظهرت تراجعاً سريعاً مماثلاً في الأداء الإدراكي سواء بدأ ارتفاع الضغط في منتصف العمر  أو في سن متقدمة"، بحسب ما نشرته مجلة "هايبرتنشن".

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وأضافت أستاذة في الطب بجامعة ميناس جيرايس الاتحادية في بيلو هوريزونتي بالبرازيل: "توصلنا أيضاً إلى أن العلاج الفعال لارتفاع ضغط الدم في أي سن  لدى البالغين يمكن أن يقلل من هذا التسارع، أو يحول دون حدوثه.

وبشكل عام، تشير النتائج إلى أنه يجب الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتشخيصه وعلاجه بشكل فعالة لدى البالغين في أي سن للحفاظ على الوظائف الإدراكية"، بحسب الدراسة التي أوردها موقع "ميديكال إكسبريس".

وأوضحت الدراسة أن سرعة التراجع الإدراكي تم بغض النظر عن مدة ارتفاع ضغط الدم، ما يعني أن حدوثه لأي فترة زمنية، حتى ولو مدة قصيرة، قد يؤثر على سرعة  هذا التراجع لدى أي شخص.

وأشار الباحثون ضمن النتائج التي توصلت إليها دراستهم، إلى أن البالغين الذين يعانون من  ارتفاع في ضغط دم لا يمكن السيطرة عليه، يميل الوضع لديهم إلى حدوث تراجع أسرع بشكل ملحوظ في الذاكرة والوظائف الإدراكية العالمية من البالغين الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، يمكن السيطرة عليه.

وفي هذا السياق تختم باريتو بالقول: "رغم أن المشاركين في دراستنا بالغون من البرازيل، نعتقد أن نتائجنا يمكن أن تنطبق على مناطق أخرى".

ع.غ/ ص.ش

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف ينشأ ضغط الدم؟

    يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    ملليمتر زئبقي هي وحدة قياس الضغط

    يتم قياس ضغط الدم على الذارع غالبا. وحدة القياس هي "ملليمتر زئبقي"، لأن أول أجهزة لقياس ضغط الدم كانت عبارة عن أنابيب زجاجية مملوءة بالزئبق. يتم نفخ الحزام ليضغط على الأوعية الدموية حتى يتوقف تدفق الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف نحدد القيم العليا والمنخفضة؟

    عند تفريغ الهواء برفق يبدأ الدم في التدفق مجددا، وعلامته الأصوات المألوفة الناتجة عن فوران الدم، هنا تكون القيمة العالية للضغط. وعندما يعود الدم للتدفق دون عائق تتوقف هذه الأصوات، فنحصل على القيمة المنخفضة لضغط الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    الضغط المرتفع في حالة الاسترخاء خطير

    المجهود الكبير والإجهاد يرفعان ضغط الدم لفترة قصيرة. ويضر ضغط الدم بالصحة عندما يكون مرتفعا في أوقات الاسترخاء أيضا. وعموما يكون الضغط مرتفعا عندما يزيد عن 140 على 90 ، لكن الأمر يختلف من حالة لأخرى ويرتبط بالعمر ونمط الحياة.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    أول قياس للضغط قبل 300 سنة

    أول عملية قياس للضغط تمت قبل300 سنة تقريبا وأجريت على الحصان وبطريقة عنيفة عندما وضع البريطاني ستيفان هيلز أنبوبا زجاجيا في الشريان السباتي للحصان لقياس ضغطه أما الطريقة الحالية فتعود للروسي سيرغييف الذي طور هذه العملية لتصبح عملية بسيطة واعتيادية.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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فيديو: مكافحة ارتفاع ضغط الدم  

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