دراسة تؤكد أهمية الجوز في خفض الدهون الضارة داخل الجسم

يعرف الجوز بفوائده المتعددة للصحة لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المتنوعة والهامة. وقد وجدت دراسة أجريت في كلية الأسرة وعلوم المستهلك بجامعة جورجيا بالولايات المتحدة، أن إضافة الجوز إلى النظام الغذائي اليومي من شأنه أن يساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL ، المعروف باسم الكوليسترول "الضار"). وقد جعلت الدراسة، التي نشرت نتائجها في نُشرت في مجلة التغذية، مجموعة من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يضيفون الجوز إلى نظامهم الغذائي خلال عملية استمرت ثمانية أسابيع، وبحسب النتائج بلغ متوسط الانخفاض في الكوليسترول الكلي 5 في المائة ، بينما كان الانخفاض في LDL بين 6 في المائة و 9 في المائة.
قد وأوضح جيمي كوبر، الأستاذ في قسم علوم التغذية في FACS وأحد مؤلفي الدراسة: "كان لدينا بعض الأشخاص الذين انتقلوا من مرحلة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم في بداية الدراسة، إلى عدم وجودهم في هذه الفئة وبعد إضافة الجوز إلى النظام الغذائي لم ينتج فقط انخفاضاً أكبر في إجمالي الكوليسترول و LDL مقارنة بالعديد من التدخلات الأخرى في نمط الحياة، بل قد يكون أيضاً نهجاً أكثر استدامة للصحة على المدى الطويل."
وقد تم تقسيم الأعضاء المشاركين إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى، استهلكت 68 غراماً (نحو 470 سعرة حرارية) من الجوز يومياً بالإضافة إلى نظام غذائي منتظم.
المجموعة الثانية تناولت نفس الكمية من الجوز، ولكن عوضاً عن أشياء أخرى بإجمالي السعرات الحرارية. في حين لم تتناول المجموعة الثالثة الجوزعلى الإطلاق. وبعد ثمانية أسابيع، تناول جميع المشاركين وجبة غنية بالدهون سمحت للباحثين باكتشاف التغيرات في الدهون والسكريات في الدم. بحسب ما نشره موقع (ساينس ديلي) الأمريكي.
وقد كشفت النتائج عن تحسن في مستويات الدهون في الدم بين المجموعتين اللتين تناولتا الجوز، بينما انخفضت الدهون الثلاثية بعد الوجبة في المجموعة التي أضافت الجوز. كانت مستويات السكر في الدم أيضا أقل في المجموعة التي استبدلت أجزاء من نظامها الغذائي المعتاد بجوز البقان.
وجوز البقان، يشبه إلى حد كبير ثمرة الجوز المتعارف عليها في المنطقة العربية، إلا أنه طولاني الشكل أكثر وثمرته ذي لون غامق، وينمو في شمال المكسيك وجنوب الولايات المتحدة.
ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الجوز غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون صحية للقلب تشتهر بوجودها في الأسماك الزيتية.
ر.ض/ ع.أ.ج
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
فوائد المكسرات
تؤكل المكسرات في الغالب نيئة وغير مطبوخة فلا تفقد قيمتها الغذائية، وتحتوي بصورة عامة على كميات كبيرة من السعرات الحرارية وعلى الدهون المفيدة وغير المشبعة والتي لا تزيد من مخاطر البدانة. وتخلو المكسرات أيضا من الجراثيم الضارة والطفيليات. بالإضافة إلى ذلك تحتوي المكسرات على فوائد كثيرة تعرفوا عليها في ملف الصور.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الكاشو
الكاشو أو الكاجو له فوائد كثيرة أهمها: امتصاص الحوامض الأسيدية في المعدة، ومخفض لمستوى السكر في الدم، ومنشط للأعصاب والدماغ، ويقلل من خطر السرطان لاحتوائه على السيلينيوم. ويعتبر أيضا مصدر جيد للبروتينات والدهون غير المشعبة المفيدة للجسم، بالإضافة إلى كونه منشط جنسي جيد لاحتوائه على كميات كبيرة من الزنك.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
جوز الهند
حليب جوز الهند لغسل الكلية والمسالك البولية وتقي من مرض الربو، أما قشرته فتحتوي على أحماض أمينية مهمة مثل الليوسين والايسوليوسين المفيدة للغدد النخاعية والدرقية والطحال.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
حب الشمس
وهي ثمرة نبتة عباد الشمس وتحتوي على كميات كبيرة من زيت الكتان الدهني المهم، وعلى الألياف الغذائية المهمة، وعلى حامض الفوليك المفيد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى ذلك فان حب الشمس يحتوي على عدة فيتامينات مهمة ،كالثيامين وفيتامين بي 5.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الفستق
ارتبطت دهون الفستق بسمعة سيئة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية قد تزيد من مخاطر البدانة، لكن العلماء اكتشفوا حديثا أن دهون الفستق لا تفعل ذلك إن تم استهلاك حفنات صغيره منه، بالإضافة إلى ذلك فان الفستق يقلل من مستوى الكولسترول في الدم ويمد الجسم بمضادات الأكسدة مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بإمراض القلب والشرايين.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
البندق
البندق غني بفيتامين (E) المفيد ضد الأكسدة. ويساعد البندق على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم لاحتوائه على ألياف سهلة الذوبان ويقي من مشاكل القلب. والبندق غني أيضا بالبروتينات والأحماض الدهنية غير المشبعة والمغنيزيوم.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
اللوز
يفيد اللوز في علاج أمراض الصدر والسعال المزمن والربو. ويحتوي أيضا على كميات كبيرة من المعادن المفيدة، كالفوسفور، بالإضافة إلى ذلك يحتوي اللوز على دهون غير مشعبة تساعد على تهدئة الأعصاب وتنشط عمل الدماغ وتقلل من مخاطر الأزمات القلبية وتقلل من نسبة الكولسترول في الدم.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الجوز
يعتبر الجوز مضاد فعال للفطريات والديدان المعوية ومقوي جيد للجهاز الهضمي، ويحتوي الجوز على كميات كبيرة من الدهون غير المشبعة غير الضارة بالجسم، بالإضافة إلى الكاربوهيدرات والسعرات الحرارية العالية. أما بروتين الجوز فيحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الزبيب
يحتوي الزبيب على مواد غذائية نافعة تساعد على إزالة السموم ومقاومة الفيروسات في الجسم، بالإضافة إلى ذلك فانه يقوي عمل المعدة والكبد والطحال ويساعد في علاج الروماتيزم وأمراض القلب وضغط الدم.
الكاتب: زمن البدري