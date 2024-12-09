دراسة: بهذه الطريقة قد تقلص عمرك البيولوجي 8 أعوام!

خلصت دراسة حديثة إلى أن ممارسة نوع من الرياضات ثلاث مرات أسبوعيا، قد يساعد في تقليص العمر البيولوجي للشخص بنحو ثمانية أعوام. فما هي هذه الرياضة؟

خلصت دراسة حديثة إلى أن رفع الأثقال ثلاث مرات أسبوعيا ربما يساعد في تقليص العمر البيولوجي للشخص بنحو ثمانية أعوام.

وقالت الدراسة إن الأشخاص الذين يمارسون تمارين رياضية من هذا النوع لمدة ساعة ثلاث مرات أسبوعيا لديهم جسد شخص أصغر سنا من المعتاد. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدراسة أشارت إلى أن رفع الأوزان ارتبط من قبل بكونه يساعد في تحسن صحة العظم والعضلات، ولكن الدراسة الجديدة التي تضمنت 4800 شخص خصلت إلى أن من يقومون برفع الأوزان لديهم عمر بيولوجي أصغر.

وأوصت هيئة الخدمات الصحية البريطانية البالغين بممارسة النشاط البدني يوميا، والقيام بنشاط متوسط الشدة لمدة 150 دقيقة أو نشاط قوي الشدة لمدة 75 دقيقة أسبوعيا.

وبحثت الدراسة على وجه الخصوص تأثير التدريب برفع الأوزان على الجسم، وقامت بتحليل طول " التيلوميرات" وهي قطع من الحمض النووي في نهاية الكروموسومات تعمل كحلقة وصل وتمنع المادة الوراثية من التفكك والتلف.

ممارسة النشاط البدني يوميا والقيام بنشاط متوسط الشدة لمدة 150 دقيقة أو نشاط قوي الشدة لمدة 75 دقيقة أسبوعيا أمر مهم للغاية صورة من: ingimage/IMAGO

وأظهرت الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين لديهم تيلوميرات أطول يكون متوسط عمرهم أطول من الذين لديهم التيلوميرات أقصر، بالإضافة إلى أن التيلوميرات تتقلص مع التقدم في العمر.

وأظهر تحليل عينات الدم أن الذين يمارسون النشاط البدني بصورة كبيرة لديهم تيلوميرات أطول. وأشارت الدراسة إلى أن رفع الأوزان كل عشر دقائق أسبوعيا مرتبط بخفض العمر البيولوجي بنحو خمسة أشهر، حيث تم رصد المنافع لدى الرجال والنساء على حد سواء، بالإضافة إلى الأشخاص في جميع الفئات العمرية.

وكتب الباحثون في دورية بيولوجي "في العينة العامة، ارتبطت ممارسة تمارين القوة أسبوعيا لمدة 90 دقيقة بخفض العمر البيولوجي بواقع 9,3 عاما". وقال لاري تاكر الأستاذ في علوم التمارين الرياضية في جامعة برنغهام يانغ في الولايات المتحدة، الذي أجرى الدراسة، إن النتائج تظهر صلة قوية، بين رفع الأوزان وتطويل التيلوميرات".

م.ب/ ع.ج (د ب أ)