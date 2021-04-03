دراسة بريطانية تبحث في مناعة المتعافين من كورونا

من أجل البحث في رد فعل الجهاز المناعي أمام فايروس كورونا، يريد علماء بريطانيون تعريض شباب أصيبوا سابقا بفيروس كورونا للعدوى مرة أخرى بطريقة مستهدفة.

الهدف هو معرفة كمية الفيروس المطلوبة لعدوى جديدة، وكيف يتفاعل الجهاز المناعي مع الفايروس مرة أخرى من أجل تطوير مقاومة طبيعية ضد مسببات المرض.

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"بيئة آمنة وخاضعة للمراقبة"

وفقًا للحكومة، تهدف التحليلات إلى المساعدة في تحسين وتسريع تطوير اللقاحات والعقاقير المكافحة لكورونا. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة الجديدة المسماة دراسة التحدي البشري نهاية شهر نيسان/ أبريل الحالي. وسيتعرض المشاركون للفايروس فيما يسمى "بيئة آمنة ومراقبة" ويرافقهم فريق من الخبراء. وأعلن الخبراء عن حاجتهم لمتطوعين بنشرهم رسائل مضمونها: "نحن نبحث عن الشباب الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا والذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا"، وفقًا لما نشرته مؤسسة Wellcome Trust غير الربحية وجامعة أكسفورد.

وقالت هيلين ماكسين، خبيرة التطعيم في أكسفورد، "إن مثل هذه الدراسات التي تتناول التحدي البشري هي مساعدة مهمة للعلماء". وتسمح العدوى المتجددة باستخلاص استنتاجات حول كيفية تفاعل الجهاز المناعي مع العدوى الأولى لكورونا وكيف تحدث العدوى مرة أخرى. وسيتلقى كل شخص يخضع للاختبار زهاء 5000 جنيه إسترليني (حوالي 5770 يورو).

ع.أ.ج/خ.س (DW)