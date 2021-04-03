 دراسة بريطانية تبحث في مناعة المتعافين من كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.04.2021

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صحة

دراسة بريطانية تبحث في مناعة المتعافين من كورونا

يعتزم علماء في بريطانيا تعريض متطوعين شباب سبق وتعافوا من مرض كوفيد-19 لعدوى كورونا مرة أخرى، وذلك من أجل فهم أكبر لطبيعة المرض وكيفية تصرف الجهاز المناعي أمام الفايروس.

تعريض المتطوعين لعدوى مدروسة سيساعد العلماء على معرفة آلية عمل فايروس كورونا

تعريض المتطوعين لعدوى مدروسة سيساعد العلماء على معرفة آلية عمل فايروس كورونا

من أجل البحث في رد فعل الجهاز المناعي أمام فايروس كورونا، يريد علماء بريطانيون تعريض شباب أصيبوا سابقا بفيروس كورونا للعدوى مرة أخرى بطريقة مستهدفة.

مختارات

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن دواء "بوديزونيد" المضاد للربو يمكنه أيضا أن يجنب المصابين بفيروس كورونا المستجد مسارات المرض الخطيرة، ما جعل خبيرا طبياً ألمانيا يعتبر نتائج الدراسة بمثابة "تغيير لقواعد اللعبة".

بعض الدول أكثر حظا عن غيرها من حيث شدة أشعة الشمس فيها. ولكن يبدو أن حسن الحظ لا يقتصر هنا فقط على التمتع بأشعة الشمس الدافئة؛ حيث تشير دراسة للتأثير الإيجابي لذلك على معدل الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا .. كيف؟

بعد أخذ ورد ونقاش مستفيض، وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على "مكابح الطوارئ" الموحدة لإجراءات احتواء جائحة كورونا على مستوى ألمانيا خلال الموجة الثالثة. آلية مثيرة للجدل تتضمن فرض قيود على الخروج في الليل.

الهدف هو معرفة كمية الفيروس المطلوبة لعدوى جديدة، وكيف يتفاعل الجهاز المناعي مع الفايروس مرة أخرى من أجل تطوير مقاومة طبيعية ضد مسببات المرض.

اقرأ أيضأ: البرلمان الألماني يقر "مكابح الطوارئ" لاحتواء كورونا

"بيئة آمنة وخاضعة للمراقبة"

وفقًا للحكومة، تهدف التحليلات إلى المساعدة في تحسين وتسريع تطوير اللقاحات والعقاقير المكافحة لكورونا. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة الجديدة المسماة دراسة التحدي البشري نهاية شهر نيسان/ أبريل الحالي. وسيتعرض المشاركون للفايروس فيما يسمى "بيئة آمنة ومراقبة" ويرافقهم فريق من الخبراء. وأعلن الخبراء عن حاجتهم لمتطوعين بنشرهم رسائل مضمونها: "نحن نبحث عن الشباب الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا والذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا"، وفقًا لما نشرته مؤسسة Wellcome Trust غير الربحية وجامعة أكسفورد.

وقالت هيلين ماكسين، خبيرة التطعيم في أكسفورد، "إن مثل هذه الدراسات التي تتناول التحدي البشري هي مساعدة مهمة للعلماء". وتسمح العدوى المتجددة باستخلاص استنتاجات حول كيفية تفاعل الجهاز المناعي مع العدوى الأولى لكورونا وكيف تحدث العدوى مرة أخرى. وسيتلقى كل شخص يخضع للاختبار زهاء 5000 جنيه إسترليني (حوالي 5770 يورو).

ع.أ.ج/خ.س (DW)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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