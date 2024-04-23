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صحة

دراسة: الوحدة قد تسبب زيادة الوزن عند النساء!

٢٣ أبريل ٢٠٢٤

كشفت دراسة حديثة أن النشاط الدماغي للنساء اللواتي يشعرن بالوحدة يتغير، مما يتسبب في رغبة شديدة لتناول الطعام، خاصة الأطعمة غير الصحية.

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صورة رمزية لسيدة على البحر بملابس السباحة
وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق الباحثة زياوباي زانغ أن النساء اللواتي يشعرن بالوحدة يظهرن نشاطاً دماغياً في مناطق مرتبطة بالرغبة الشديدة لتناول الطعام (صورة رمزية)صورة من: Wilfried Bahnmüller/imageBROKER/picture alliance

الوحدة تضر بصحتنا، كما تبين للكثيرين أثناء جائحة كورونا، لكن باحثين اكتشفوا أيضاً أن الشعور بالوحدة يمكن أن يكون له تأثير سلبي مباشر على عادات الطعام. حاول الباحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إجادة إجابة على سؤال كيف تؤثر الوحدة على الدماغ. وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق الباحثة زياوباي زانغ أن النساء اللواتي يشعرن بالوحدة يظهرن نشاطاً دماغياً في مناطق مرتبطة بالرغبة الشديدة لتناول الطعام.

الدراسة التي نشرت في مجلة JAMA NETWORK OPEN الطبية، أظهرت أنه عند عرض صور طعام، خاصة الحلويات والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية على نساء يشعرن بالوحدة، لوحظ نشاط متزايد في مناطق الدماغ المرتبطة باضطراب الأكل وانخفاض في نشاط منطقة التحكم في الدماغ. ولوحظ أن التحكم في الرغبة في الأكل عند رؤية الحلويات تكون أقل كثيرا من عند رؤية أطعمة أخرى. 

واعتبر الباحثون في جامعة كاليفورنيا أن هذا الأمر قد يعود إلى كون من يشعرون بالوحدة في حالة تحفز دائمة وعدم ثقة في الأشخاص والبيئة الذين يحيطون بهم، وهو ما يجعلهم بحاجة إلى طاقة أكثر. 

 

كليك - الشعور بالوحدة في العصر الرقمي

الدراسة بنيت على مؤشرات وحسابات، حيث شملت الدراسة 93 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و50 عاماً وتم قياس مؤشر كتلة الجسم، وعبرت 39 امرأة منهن أنهن يشعرن بالوحدة، لكنها لم تثبت بشكل مباشر العلاقة بين الوحدة وعادات الطعام. 

ووجدت الدراسة أن المشاركات اللاتي كن يشعرن بالوحدة بشكل أكبر، كن أكثر عرضة لزيادة كتلة الدهون في الجسم، وأظهرن قدرة أقل على التكيف مع الظروف الصعبة كذلك أظهرت هؤلاء النساء تدهور في صحتهن العقلية.

وتظهر دراسات سابقة أيضاً تأثير الوحدة على بنية الدماغ، وفي حوار مع قناة اس في ار الألمانية، يقول البروفسور ديرك شيله، أستاذ علم الأعصاب الاجتماعية في جامعة رور بمدينة بوخوم، إن "الوحدة يمكن أن ترتبط على سبيل المثال بتصغير الحصين"، والحصين هو الجزء من دماغ الإنسان المرتبط بعمل الذاكرة. وبالتالي فبحسب شيله يمكن للوحدة أن تؤدي إلى تدهور الذاكرة. لكن شيله يعتبر أن الدراسة خطوة أولى يجب البناء عليها، كما يتساءل إن ما كان الرجال سيكون لديهم نفس رد الفعل.

وعلقت أستاذة علم التغذية في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا بالولايات المتحدة كاثرين هانا في واشنطن بوست قائلة إن الدراسة تؤكد على أن "تغيير النظام الغذائي يتطلب فهماً أعمق للعوامل النفسية والعصبية التي تؤثر على رغباتنا الغذائية وسلوكياتنا".

س.ك/ع.ج.م

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