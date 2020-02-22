 دراسة: النحل الطنان يعرف الأشياء باللمس | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.02.2020

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منوعات

دراسة: النحل الطنان يعرف الأشياء باللمس

توصلت دراسة حديثة إلى أن النحل الطنان يمتلك قدرة على التعرف على الأشياء التي يراها من خلال اللمس حتى لو كانت في مكان مظلم كما البشر. فيما أكدت خبيرة أن هناك الكثير من الأشياء التي تحصل في رأس النحل ولا نتوقّعها.

صورة رمزية.

وفقاً لمشاركة في الدراسة، هناك الكثير من الأشياء التي تحصل في رأس النحل ولا نتوقّعها.

يمتلك النحل الطنان قدرة على التعرّف إلى الأشياء، التي يراها من خلال اللمس حتّى لو كانت في مكان مظلم، تماماً كما البشر، على ما بيّنت نتائج دراسة نشرت في مجلّة "ساينس" العلمية المتخصصة.

هذه الحشرات هي جزء من أنواع حيوانية أخرى، تستخدم العديد من الحواس للتعرّف إلى الأشياء، على الرغم من كون أدمغتها صغيرة ولا تتخطّى حجم حبّة السمسم، ولا تحتوي سوى على مليون خلية عصبية بالمقارنة مع مئات المليارات لدى البشر.

في السابق، تمّ اكتشاف قدرة التعرّف على الأشياء من خلال اللمس والبصر لدى ملكات النحل والفئران، وتحديد الأماكن من خلال الصدى لدى الدلافين، وعبر الإحساس الكهربائي لدى السمك.

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أجرت كوين سولفي من جامعة كوين ماري في لندن، وزملاؤها هذه التجربة على النحل الطنان، وقضت بإطلاق أكثر من أربعين نحلة في غرفة مظلمة، يوجد فيها كوبٌ من الماء والسكر لجذب النحل وآخر يتضمّن سائلاً مرّاً، علماً أن أحدهما لديه شكل مكّعب والآخر شكل دائري.

وتبيّن أن النحل تعلّم في الظلام تحديد الشكلين المكعّب والدائري والتعرّف إلى السائل سواء كان مرّاً أو حلواً. لاحقاً تم إطلاق النحل الطنان في غرفة مضيئة، يوجد فيها الأكواب المكعبة والدائرية نفسها ولكنها مغطاة بصفيحة زجاجية مقبة، ما مكّن النحل من رؤيتها لكن من دون لمسها، بحيث تجمّع النحل حول الماء الذي يحتوي على سكر، وربطت ذاكرتها بصور ناجمة عن لمس الصورة المرئية الجديدة.

ومن ثمّ أجريت التجربة بطريقة معكوسة (أي في الضوء ومن ثم في الظلام) وبسوائل مقلوبة وتمّ الحصول على النتائج نفسها.

وشرحت كوين سولفي لوكالة "فرانس برس" أن "النحل الطنان لديه تمثيل داخلي موحّد للأشياء في العالم. نظرته شاملة، ولا تنحصر بالردّ والتفاعل بشكل آلي". لا يعني ذلك أن النحل لديه مستوى وعي مماثل للبشر، ولكن وفقاً للباحثة هناك الكثير من الأشياء التي تحصل في رأس النحل ولا نتوقّعها.

ر.م/م.م ( أ. ف. ب)

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

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  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    تم تزويد نحو 10 آلاف نحلة عسل أوروبية بالرقائق الإلكترونية من قبل المشروع في ولاية تاسمانيا الأسترالية. وعمل الخبراء على تخدير النحل لفترة قصيرة قبل وضع الرقائق على ظهرها. وهناك مشروع مشابه لهذا المشروع مع حيوانات وحشرات أخرى بدأ في البرازيل. وفي سيدني وكانبيرا ستبدأ مشاريع أخرى مشابهة.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    سيساعد المشروع الخبراء على التعرف على كيفية حياة النحل وتوثيقها. ويمكن التعرف مثلاً على كمية الغذاء التي يحتاجها النحل وفترات تناوله الطعام وطولها. كما يمكنهم التعرف أيضاً على أسباب اختيار النحل لجمع حبوب اللقاح أو جمع الطعام.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    يسعى خبراء البيئة حول العالم من خلال هذه المشاريع الرائدة إلى بحث أسباب نفوق النحل. ويمكن للخبراء معرفة كيفية تجاوب النحل مع المؤثرات في الحياة، ومن ثم إيجاد حلول لها، كما يقول الباحث غاري فيت.

  • Bienensterben CSIRO Forschungsprojekt mittels Mikrochip

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    انخفض تعداد النحل في العالم بصورة كبيرة. ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى حيوانات "فارو المدمرة"، التي تقتات على النحل وتقتله، بالإضافة إلى المبيدات الحشرية.

  • Symbolbild Bienensterben

    رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

    نفوق النحل في العالم له أضرار كبيرة على الطبيعة، إذ يعمل النحل على تلقيح 70 في المائة من الزهور. كما تعتمد بعض الفواكه، كالتفاح والعنب والتوت، إلى تلقيح خلطي بواسطة الحشرات مثل النحل.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


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رقائق إلكترونية للكشف عن حياة النحل وأسباب نفوقه

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