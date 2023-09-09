دراسة: الموسيقى الكلاسيكية تخفف الألم لدى الأطفال

يشاع أن الموسيقى الكلاسيكية المعزوفة على البيانو لموتسارت وبيتهوفن وغيرهم تعزز التركيز والإبداع، بل وحتى الذكاء. وهناك دراسات تفيد أن تلك الفوائد على الصحة العقلية تبدأ منذ فترة مبكرة أي عند سماع الجنين لنغمات بيتهوفن أو فيفالدي. وتساعدهم تلك الموسيقى على الهدوء، نقلا عن الموقع الإخباري لمجلة "دير شبيغل" الألمانية.
ومؤخرا قام باحثون من مركز لينكولن للصحة الطبية والعقلية في نيويورك بتجربة لمعرفة ما مدى تأثير سماع الموسيقي الكلاسيكية على الأطفال حديثي الولادة. وركزوا على معرفة ما إذا كان إدراك الأطفال للألم يتغير عندما يستمعون إلى الموسيقى الكلاسيكية أثناء أخذ عينة من الدم لهم.
وخلال التجربة قام الباحثون بمراقبة 100 طفل حديثي الولادة. وقبل أخذ عينة الدم لدى الأطفال تم تقسم الأطفال إلى مجموعتين. الأولى لم تكن تسمع للموسيقي. أما الثانية فتم تشغيل مقطوعة موسيقية لها تحمل عنوان "وقت النوم" لموتسارت بين 20 دقيقة قبل العلاج وخمس دقائق بعده على هاتف ذكي بجوار رأس كل طفل.
ويقول الباحثون إن اختيار أغنية البيانو تلك كان بسبب نغماتها العميقة وتأثيرها المهدئ، تضيف "دير شبيغل".
وبالفعل فالنتائج كانت مبهرة للباحثين حول تأثير البيانو على الصحة العقلية والنفسية للأطفال. فمجموعة الأطفال الذين كانوا يستمعون للموسيقى أثناء أخذ عينات من الدم من جسمهم كان لديهم مستوى أقل من الألم أثناء وبعد ذلك من المجموعة الأخرى.
واستنتج الباحثون أن الموسيقى الكلاسيكية هي أداة بسيطة وغير مكلفة لتخفيف الألم عند الأطفال بشكل غام وحديثي الولادة بشكل خاص.
ع.ع
-
بيتهوفن: صورمتعددة وعبقرية خالدة
شخصية كاريزمية
نظرة جدية ووجه بملامح الأسد: هذا الرسم القديم للملحن الشهير لودفيغ فان بيتهوفن لقي إعجابا كبيرا. وذلك بالرغم من أن الرسومات الحديثة للموسيقار الراحل تعبر بشكل أدق عن تصوراتنا الحالية لهذا الفنان الثوري المعروف بقتاليته وشدته وشخصيته الكاريزمية.
-
بيتهوفن: صورمتعددة وعبقرية خالدة
نجم فيينا
يبدو بيتهوفن في هذه اللوحة ، التي رسمت سنة 1803 كشاب قوي تعلو ملامحه ابتسامة خفيفة. وفي تلك الحقبة كان قد فاز بالعديد من الجوائز، التي تسلمها من الارستقراطيين في فيينا، حيث سطع نجمه كموسيقي كبير.
-
بيتهوفن: صورمتعددة وعبقرية خالدة
زيارة الأمير
كان الأمير كارل فون لشنوفسكي من أكبر مشجعي بيتهوفن. إلا أن خلافا حدث بين الرجلين في ما بعد. وفي هذه اللوحة التي رسمها يوليوس شميد في عام 1900، وتحمل إسم "بيتهوفن يعزف عند لشنوفسكي"، تبدو بعض بوادر الخلاف بين الأمير والفنان.
-
بيتهوفن: صورمتعددة وعبقرية خالدة
فخر وثقة بالنفس
شهد عام 1812 أول لقاء بين بيتهوفن والشاعر الألماني الكبير غوته في مدينة تيبليتس التشيكية. وهو لقاء أسطوري عاش على وقع فضيحة "الجولة": ففي الوقت الذي انحنى فيه الشاعر غوته احتراما أمام الأمير، أكمل الملحن طريقه ورأسه مرفوعة. هكذا يصور الفنان كارل رولنغ هذا المشهد الثوري.
-
بيتهوفن: صورمتعددة وعبقرية خالدة
الملحن الثوري
ثورة بيتهوفن لم تقتصر على الجانب السياسي حيث كان من عشاق لأفكار الثورة الفرنسية،بل شملت ايضا الموسيقي. وهذه الصورة لجوزيف ميهلر سنة 1804 تشهد على حبه للثورة والتغيير.
-
بيتهوفن: صورمتعددة وعبقرية خالدة
اللوحة الأصلية
من دون شك: كان بيتهوفن واحدا من أكثر الفنانين شعبية في وقته. وهو ما يظهر في عدد كبير من اللوحات والبورتريهات التي تعكس حياته. وكانت واحدة من أفضل هذه اللوحات من إنجاز جوزيف كارل شتيلر في عام 1820.
-
بيتهوفن: صورمتعددة وعبقرية خالدة
نسخة "البوب"
شتيلر صور بيتهوفن بالمقارنة مع فنانين آخرين بشكل أقل واقعية، أي بشكل مثالي. وفي وقت لاحق تم استخدام هذه اللوحة كنموذج للغرز، حيث ظهرت الملامح أكثر وضوحا بعد ذلك. ولهذا فإن اختيار اندي وارهول لهذه اللوحة في عمله، لم يكن من قبيل الصدفة.
-
بيتهوفن: صورمتعددة وعبقرية خالدة
على شكل غرافيتي
حتى في مسقط رأس بيتهوفن في مدينة بون تجد نماذج من رسومات شتيلر: في بعض الأحيان على شكل نحت على الحجر أمام قاعة بيتهوفن، وأحيانا، كلوحة على الرصيف قرب "دار بيتهوفن" أو على شكل غرافيتي على جدران المدينة، خاصة في الفترات التي يقام فيها مهرجان بيتهوفن سنويا.
-
بيتهوفن: صورمتعددة وعبقرية خالدة
الدقة والمثابرة
أن بيتهوفن كان مثابرا ويعمل بدقة عند تأليف أعماله الموسيقية، حقيقة لم يعرفها العالم إلا بعد وفاته في عام 1827، لأن معاصريه غالبا ما ركزوا على الطابع الرومانسي للمايسترو، الذي كان يبحث عادة عن الدقة والجمالية الكاملة في كل أعماله.
-
بيتهوفن: صورمتعددة وعبقرية خالدة
العبقرية والجنون
كان معاصرو بيتهوفن منبهرين بأعماله العبقرية. وهو ما جعل بعض الملحنين من الأجيال اللاحقة يتهمونه بالجنون، لكونه تجاوز كل مقاييس النجاح والتميز. وهذه الصورة لهيرمان تورغلر تعود لعام 1902 ، تصور بيتهوفن بشكل شبه شيطاني.
-
بيتهوفن: صورمتعددة وعبقرية خالدة
أيقونة البوب
يعتبر لودفيغ فان بيتهوفن الملحن الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم. وذلك ليس فقط بسبب أعماله الفنية المميزة، بل أيضا بسبب تصوير حياته عدة مرات على شكل أفلام ومسرحيات وغيرها من أشكل التعبير الفني، حتى أنه كان شخصية بارزة في افلام الكارتون؛ كما بات أحد أوجه فن البوب أيضا.
الكاتب: كلاوس غيركه، أمين بنظريف