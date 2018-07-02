دراسة: المكسرات ترفع الخصوبة لدى الرجال

كثيرا ما ربطت دراسات عديدة بين تناول المكسرات والتمتع بصحة جيدة، لاسيما وأن ضغوطات الحياة اليومية وتناول أطعمة غير صحية، بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة بانتظام رفع بشكل كبير من احتمال الإصابة بأمراض كثيرة.
ويبدو أن قائمة فوائد المكسرات الصحية في ازدياد مستمر، خاصة عندما تكون موضع دراسات علمية من طرف خبراء ومتخصصين في المجال الطبي.
وفي هذا الشأن، خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول المكسرات يعود بمنافع صحية على الجسم لا ينبغي تفويتها من أجل الحصول على نظام غذائي متوازن. وأضافت الدراسة أن تناول حفنة من المكسرات يوميا يحسن الخصوبة عند الرجال ويزود الجسم بالفيتامينات والألياف الضرورية، وفق ما أشار إليه موقع "فوكس" الألماني.
وأوضح موقع "هايل براكسيس" أن الدراسة الصادرة عن جامعة "روفيرا فيرجيلي" الإسبانية توصلت إلى أن الاستهلاك المنتظم للمكسرات لا يُحسن فقط من الخصوبة عند الرجال، بل ويرفع أيضا من عدد الحيوانات المنوية.
وأفاد موقع "Fitbook" أن النتائج شملت دراسة شارك فيها حوالي 119 شخصا تتراوح أعمارهم بين ( 18 و 35 عاما)، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وأضاف الموقع الألماني أن المشاركين تناولوا لمدة 14 أسبوعا مزيجا من المكسرات (حوالي 60 غرما يوميا من اللوز والبندق والجوز)، فضلا عن نظامهم الغذائي المعتاد، وأردف أن خبراء الدراسة فحصوا -بعد فترة التجربة- جودة وعدد الحيوانات المنوية.
وفي نفس السياق، أكد موقع "فوكس" أن الخبراء سجلوا تحسنا ملحوظا للخصوبة لدى الأشخاص الذين تناولوا يوميا 60 غراما من المكسرات، وأضاف أن هذا التحسن شمل بالذات عدد وحيوية بالإضافة إلى حركة الحيوانات المنوية.
ونقل موقع "Fitbook" عن المشرف على الدراسة، ألبير سالاس هويتوس، قوله "هناك العديد من الأدلة، التي تشير إلى أن تغيير أسلوب الحياة وبالخصوص اتباع نظام غذائي صحي قد يُساعد كثيرا"، وأضاف: "بطبيعة الحال فالمكسرات عنصر أساسي في الغذاء الصحي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط".
يُشار إلى أن دراسة أمريكية سابقة توصلت إلى أن الرجال، الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا تكون نسبة الخصوبة لديهم أقل من أولئك الذين يتناولون اللحوم، مضيفة أن تناول اللحم يعود بفوائد جمة على الرجال الراغبين في إنجاب الأطفال، حسب نفس الدراسة.
ر.م/ف.ي
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
فوائد المكسرات
تؤكل المكسرات في الغالب نيئة وغير مطبوخة فلا تفقد قيمتها الغذائية، وتحتوي بصورة عامة على كميات كبيرة من السعرات الحرارية وعلى الدهون المفيدة وغير المشبعة والتي لا تزيد من مخاطر البدانة. وتخلو المكسرات أيضا من الجراثيم الضارة والطفيليات. بالإضافة إلى ذلك تحتوي المكسرات على فوائد كثيرة تعرفوا عليها في ملف الصور.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الكاشو
الكاشو أو الكاجو له فوائد كثيرة أهمها: امتصاص الحوامض الأسيدية في المعدة، ومخفض لمستوى السكر في الدم، ومنشط للأعصاب والدماغ، ويقلل من خطر السرطان لاحتوائه على السيلينيوم. ويعتبر أيضا مصدر جيد للبروتينات والدهون غير المشعبة المفيدة للجسم، بالإضافة إلى كونه منشط جنسي جيد لاحتوائه على كميات كبيرة من الزنك.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
جوز الهند
حليب جوز الهند لغسل الكلية والمسالك البولية وتقي من مرض الربو، أما قشرته فتحتوي على أحماض أمينية مهمة مثل الليوسين والايسوليوسين المفيدة للغدد النخاعية والدرقية والطحال.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
حب الشمس
وهي ثمرة نبتة عباد الشمس وتحتوي على كميات كبيرة من زيت الكتان الدهني المهم، وعلى الألياف الغذائية المهمة، وعلى حامض الفوليك المفيد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى ذلك فان حب الشمس يحتوي على عدة فيتامينات مهمة ،كالثيامين وفيتامين بي 5.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الفستق
ارتبطت دهون الفستق بسمعة سيئة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية قد تزيد من مخاطر البدانة، لكن العلماء اكتشفوا حديثا أن دهون الفستق لا تفعل ذلك إن تم استهلاك حفنات صغيره منه، بالإضافة إلى ذلك فان الفستق يقلل من مستوى الكولسترول في الدم ويمد الجسم بمضادات الأكسدة مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بإمراض القلب والشرايين.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
البندق
البندق غني بفيتامين (E) المفيد ضد الأكسدة. ويساعد البندق على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم لاحتوائه على ألياف سهلة الذوبان ويقي من مشاكل القلب. والبندق غني أيضا بالبروتينات والأحماض الدهنية غير المشبعة والمغنيزيوم.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
اللوز
يفيد اللوز في علاج أمراض الصدر والسعال المزمن والربو. ويحتوي أيضا على كميات كبيرة من المعادن المفيدة، كالفوسفور، بالإضافة إلى ذلك يحتوي اللوز على دهون غير مشعبة تساعد على تهدئة الأعصاب وتنشط عمل الدماغ وتقلل من مخاطر الأزمات القلبية وتقلل من نسبة الكولسترول في الدم.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الجوز
يعتبر الجوز مضاد فعال للفطريات والديدان المعوية ومقوي جيد للجهاز الهضمي، ويحتوي الجوز على كميات كبيرة من الدهون غير المشبعة غير الضارة بالجسم، بالإضافة إلى الكاربوهيدرات والسعرات الحرارية العالية. أما بروتين الجوز فيحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم.
-
كوب صغير من المكسرات يقيك زيارة الطبيب
الزبيب
يحتوي الزبيب على مواد غذائية نافعة تساعد على إزالة السموم ومقاومة الفيروسات في الجسم، بالإضافة إلى ذلك فانه يقوي عمل المعدة والكبد والطحال ويساعد في علاج الروماتيزم وأمراض القلب وضغط الدم.
الكاتب: زمن البدري