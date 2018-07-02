دراسة: المكسرات ترفع الخصوبة لدى الرجال

كثيرا ما ربطت دراسات عديدة بين تناول المكسرات والتمتع بصحة جيدة، لاسيما وأن ضغوطات الحياة اليومية وتناول أطعمة غير صحية، بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة بانتظام رفع بشكل كبير من احتمال الإصابة بأمراض كثيرة.

ويبدو أن قائمة فوائد المكسرات الصحية في ازدياد مستمر، خاصة عندما تكون موضع دراسات علمية من طرف خبراء ومتخصصين في المجال الطبي.

وفي هذا الشأن، خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول المكسرات يعود بمنافع صحية على الجسم لا ينبغي تفويتها من أجل الحصول على نظام غذائي متوازن. وأضافت الدراسة أن تناول حفنة من المكسرات يوميا يحسن الخصوبة عند الرجال ويزود الجسم بالفيتامينات والألياف الضرورية، وفق ما أشار إليه موقع "فوكس" الألماني.

وأوضح موقع "هايل براكسيس" أن الدراسة الصادرة عن جامعة "روفيرا فيرجيلي" الإسبانية توصلت إلى أن الاستهلاك المنتظم للمكسرات لا يُحسن فقط من الخصوبة عند الرجال، بل ويرفع أيضا من عدد الحيوانات المنوية.

وأفاد موقع "Fitbook" أن النتائج شملت دراسة شارك فيها حوالي 119 شخصا تتراوح أعمارهم بين ( 18 و 35 عاما)، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وأضاف الموقع الألماني أن المشاركين تناولوا لمدة 14 أسبوعا مزيجا من المكسرات (حوالي 60 غرما يوميا من اللوز والبندق والجوز)، فضلا عن نظامهم الغذائي المعتاد، وأردف أن خبراء الدراسة فحصوا -بعد فترة التجربة- جودة وعدد الحيوانات المنوية.

وفي نفس السياق، أكد موقع "فوكس" أن الخبراء سجلوا تحسنا ملحوظا للخصوبة لدى الأشخاص الذين تناولوا يوميا 60 غراما من المكسرات، وأضاف أن هذا التحسن شمل بالذات عدد وحيوية بالإضافة إلى حركة الحيوانات المنوية.

ونقل موقع "Fitbook" عن المشرف على الدراسة، ألبير سالاس هويتوس، قوله "هناك العديد من الأدلة، التي تشير إلى أن تغيير أسلوب الحياة وبالخصوص اتباع نظام غذائي صحي قد يُساعد كثيرا"، وأضاف: "بطبيعة الحال فالمكسرات عنصر أساسي في الغذاء الصحي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط".

يُشار إلى أن دراسة أمريكية سابقة توصلت إلى أن الرجال، الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا تكون نسبة الخصوبة لديهم أقل من أولئك الذين يتناولون اللحوم، مضيفة أن تناول اللحم يعود بفوائد جمة على الرجال الراغبين في إنجاب الأطفال، حسب نفس الدراسة.

ر.م/ف.ي