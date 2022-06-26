 دراسة: المصطافون يتمتعون بصحة أفضل من غيرهم! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.06.2022

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صحة

دراسة: المصطافون يتمتعون بصحة أفضل من غيرهم!

تأثير السفر والعطل على الصحة، ليس بالأمر الجديد، لكن دراسة حديثة كشفت عن نتائج مدهشة حول فوائد العطل على أداء الموظفين بشكل خاص وعلى اقتصاد الدولة بشكل عام.

الإجازات تنعكس بالإيجاب على الصحة وبالتالي الأداء الوظيفي!

الإجازات تنعكس بالإيجاب على الصحة وبالتالي الأداء الوظيفي!

من الشائع مقولة إن للسفر والاستمتاع بالعطل تأثير إيجابي على صحة الإنسان وبالأخص صحته النفسية. غير أن بعض الدراسات السابقة أثارت تساؤلات حول مدى صحة ذلك، وفق ما نقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية. فهل تنعكس العطل سلباً على صحة الإنسان؟

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يختار البعض عطلة واحدة وطويلة في السنة، بينما يفضل آخرون عطلتين قصيرتين في العام. وبينما يسافر البعض لأماكن بعيدة، يبقى آخرون في بيوتهم أو مدنهم. فما هو الاختيار الأفضل من أجل استرخاء فعال؟

غالباً ما تستخدم وكالات السفر والسياحة عبارات وصياغات "تدير" رؤوس محبي السفر والسياحة، فيعلقون عليها الآمال الكبيرة بتجارب مثيرة. بيد أن خبيراً في مجال السياحة يدعوهم لتقليل سقف توقعاتهم، خصوصاً فيما يتعلق بالطعام.

كلفت الرابطة الاتحادية لصناعة السياحة الألمانية (BTW)، شركة الاستشارات Ernst & Young، تحليل موضوع تأثيرات الإجازة على الصحة. اكتشف Ernst & Young أن الأشخاص الذين سافروا لمدة أسبوع واحد على الأقل في السنة مرضوا أقل بكثير من الأشخاص الذين لم يسافروا. إذ وصل عدد أيام الإجازات المرضية لدى الأشخاص الذين لا يحبون السفر إلى 23 يوماً مرضياً في السنة، مقابل  14 يوماً فقط للمصطافين، وهو ما يوفر على التأمين الصحي الكثير من المال.

كما تم رصد مجموعة من التأثيرات الإيجابية على الأشخاص والشركات والاقتصاد. فالأشخاص الذين ذهبوا في إجازة، بغض النظر عن العمر والدخل، صنفوا حالتهم الصحية بشكل أكثر إيجابية، وكانوا أقل قلقًا بشأن صحتهم وأسعد بحياتهم، وفق ما نقل موقع Reise vor9، عن نتائج الدراسة.

وفق التحليل يؤدي السفر وأخذ إجازة إلى آثار اقتصادية مفيدة: في ألمانيا ضاع 8.8 في المائة من أيام العمل السنوية بسبب المرض. وبالتالي، فإن التكاليف الاقتصادية الإجمالية للمرض ستكون 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - أي ما يعادل حوالي 713 مليار يورو. بشكل مختصر "كل ما قل عدد أيام المرض، قلت التكاليف على الشركة والاقتصاد ككل".

إ.م/خ.س

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