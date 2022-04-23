دراسة: المصابون بالحساسية الغذائية أقل عرضة للإصابة بكورونا!

وجد باحثون في "المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية" في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية، وهي رد الفعل التحسسي تجاه طعام معين، يصابون بفيروس كورونا بشكل أقل من غير المصابين بأي نوع من الحساسية، كما نقل موقع "إم إس إن".
ولمعرفة ذلك، راقب الباحثون نحو 4000 شخص من 1400 عائلة في أمريكا لمدة عام وكانوا يجرون لهم اختبارات كورونا كل أسبوعين. وتوصل الباحثون من خلال هذه التجربة إلى نتيجة "مذهلة"، وهي أن خطر الإصابة بفيروس كورونا لدى المصابين بنوع من الحساسية الغذائية على الأقل انخفض إلى النصف مقارنة بالذين لا يعانون من أي حساسية.
ووفقاً للدراسة، فإن أحد التفسيرات المحتملة لذلك هو ما يسمى بمستقبلات "الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2" (ACE2) في خلايا مجرى التنفس، والتي تتوفر لدى المصابين بالحساسية الغذائية بشكل أقل من غير المصابين بها. وهذه المستقبلات بالتحديد هي التي يحتاجها فيروس كورونا للوصول إلى الخلايا البشرية. لذا يمكن للحساسية أن تجعل من الصعب على الفيروس إصابة الخلايا. لكن الباحثين أشاروا إلى ضرورة القيام بمزيد من الدراسات من أجل شرح هذه النتائج بشكل شامل.
م.ع.ح/و.ب
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
حساسية غبار الطلع
أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "أبوتيكن أوم شاو" الألماني أن كل واحدا بين كل سبعة أشخاص في ألمانيا يعاني من نوع ما من الحساسية. وبحسب الاستطلاع فإن نحو 62.6 بالمائة من المصابين يتحسسون من غبار طلع الأشجار والنباتات، حيث يصيب بشكل خاص الأغشية المخاطية الأنفية. وترافق ذلك أمراض القنوات التنفسية. ويعود سبب هذه النسبة العالية من المصابين بحساسية غبار الطلع إلى الإصابة بها في السنوات المبكرة من العمر.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
القراديات والغبار المنزلي
على العكس من ذلك يعاني كل رابع شخص من حساسية بسبب الغبار المنزلي و/أو القراديات، حسب الدراسة. وهذا يشكل ما نسبته 23.3 بالمائة من المصابين بأمراض الحساسية.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
شعر الحيوانات
في المركز الثالث تأتي الحساسية من شعر الحيوانات، إذ يشعر ما نسبته 21.6 بالمائة من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب شعر الحيوانات أو قشورها الجلدية. وبشكل خاص يعاني المصابون من شعر الكلاب والقطط.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
المواد الغذائية
يتحسس ما نسبته 17.6 بالمائة من المصابين بالحساسية في ألمانيا من أصناف معينة من الفواكه والخضروات ومنتجات الحليب والجوز والبروتينات. لكن تجنب تناول بعض أصناف هذه المواد الغذائية يحد من أثار الحساسية التي تسببها.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
بعض أصناف الأدوية
على الرغم من أهمية الأدوية للعلاج، إلا أنها قد تتسبب أيضاً تأثيرات جانبية، تشكل الحساسية نسبة 10 بالمائة منها، والمقصود بها "الحساسية للأدوية" التي تتمثل في الطفح الجلدي على سبيل المثال. وأظهرت الدراسة أن نحو 12.3 من المشاركين يعانون من هذا النوع من الحساسية، التي تسببها في المقام الأول المسكنات والبنسلين.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
العطور والمستحضرات الكمالية
لا يمكن للبعض أن يتصور حياتنا الحديثة من دون العطور، التي يزداد استخدامها في مستحضرات التجميل والغسول والمنظفات. لكن العطور تثير حساسية 9.2 بالمائة من المشاركين في الدراسة، إذ تتسبب باحمرار الجلد والحكة والالتهابات المزمنة.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
المعادن
7.4 في المائة من الألمان يعانون من حساسية المعادن، ولا سيما النيكل، الذي يتسبب بأعراض الحساسية. لكن حتى مشابك تعديل الأسنان والركب والأوراك الصناعية تتسبب لدى البعض بالحساسية.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
لسعة الحشرات
وكشفت الدراسة أيضاً أن 7.1 بالمائة من الألمان يعانون من صدمة الحساسية، التي تسببها لسعة الحشرات، كالنحل والزنابير والدبابير أو العناكب.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
المواد الكيميائية
وتبلغ نسبة حساسية للمواد الكيميائية 6 بالمائة على الأقل. وغالباً ما يكون ذلك بسبب عدم تحمل دخان السجائر أو المذيبات أو الغازات. أما الأعراض فتكون غير محددة، إذ تختلف من شخص إلى آخر. لكن الأعراض الشائعة هي الشعور بالتعب والصداع وحرقة في العيون وضيق في التنفس.
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أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات
أشعة الشمس
صنفت الدراسة الحساسية من أشعة الشمس في المرتبة العاشرة، إذ يحمر الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، في بعض الحالات الأسوأ تتشكل فقاعات مؤلمة على الجلد. ومن أجل الوقاية من آثار الحساسية من أشعة الشمس يجب دهن الجلد بالكريمات الواقية من أشعة الشمس.