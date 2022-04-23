دراسة: المصابون بالحساسية الغذائية أقل عرضة للإصابة بكورونا!

وجد باحثون في "المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية" في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية، وهي رد الفعل التحسسي تجاه طعام معين، يصابون بفيروس كورونا بشكل أقل من غير المصابين بأي نوع من الحساسية، كما نقل موقع "إم إس إن".



ولمعرفة ذلك، راقب الباحثون نحو 4000 شخص من 1400 عائلة في أمريكا لمدة عام وكانوا يجرون لهم اختبارات كورونا كل أسبوعين. وتوصل الباحثون من خلال هذه التجربة إلى نتيجة "مذهلة"، وهي أن خطر الإصابة بفيروس كورونا لدى المصابين بنوع من الحساسية الغذائية على الأقل انخفض إلى النصف مقارنة بالذين لا يعانون من أي حساسية.



ووفقاً للدراسة، فإن أحد التفسيرات المحتملة لذلك هو ما يسمى بمستقبلات "الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2" (ACE2) في خلايا مجرى التنفس، والتي تتوفر لدى المصابين بالحساسية الغذائية بشكل أقل من غير المصابين بها. وهذه المستقبلات بالتحديد هي التي يحتاجها فيروس كورونا للوصول إلى الخلايا البشرية. لذا يمكن للحساسية أن تجعل من الصعب على الفيروس إصابة الخلايا. لكن الباحثين أشاروا إلى ضرورة القيام بمزيد من الدراسات من أجل شرح هذه النتائج بشكل شامل.

م.ع.ح/و.ب