الاطعمة السكرية واللحوم المصنعة أكثر ضرراً مما نتصور

وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين استهلكوا كميات أكبر من اللحوم المصنعة والمعالجة وتناولوا الكثير من المشروبات الغازية كانوا أكثر عرضة للوفاة أكثر من غيرهم بنسبة بلغت 10%، ما أثار الكثير من التساؤلات حول هذه الأطعمة.

أشارت أبحاث جديدة إلى أن تناول الأطعمة المصنّعة مثل النقانق والمشروبات الغازية المحلاة والحبوب المكررة (التي تزال فيها النخالة بدرجة كبيرة للغاية) بشكل منتظم قد تزيد من خطر الوفاة المبكرة.

أظهرت دراسة قدمت في يونيو في مؤتمر التغذية الذي عُقد في الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها رصدت أكثر من 500 ألف شخص وتتبعت عاداتهم الغذائية على مدى ثلاثة عقود.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة المعالجة بشكل منتظم كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 10% خلال فترة المتابعة التي بلغت 23 عامًا مقارنةً بأولئك الذين يتناولون الأطعمة قليلة المعالجة.

وبينما كان المشاركون في الدراسة الذين تناولوا المزيد من الأطعمة المعالجة بشكل مستمر أكثر عرضةً للحصول على مؤشر كتلة الجسم (BMI) المرتفع وجودة النظام الغذائي الأقل، فإن بعض محبي هذه الأطعمة كانوا يحتفظون بوزن طبيعي - ومع ذلك كان لديهم خطرًا أعلى للوفاة.

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ما هي الأطعمة المعالجة بشكل متقدم؟

تُصنف الأطعمة بأنها "معالجة بشكل متقدم" (ultra-processed foods) استنادًا إلى مكانها في نظام تصنيف يُعرف بمقياس NOVA بحسب الدراسة المنشورة في مجلة الاتجاهات في علوم وتكنولوجيا الأغذية، وهو مقياس يتم فيه تصنيف الأطعمة إلى أربع فئات رئيسية، وتشمل:

1- الأطعمة غير المعالجة والمعالجة بشكل ضئيل:

وتشمل هذه الأطعمة تلك التي هي في حالتها الطبيعية أو التي تم تعديلها بشكل بسيط، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، والحليب، كما قالت جيسيكا كوردينغ، أخصائية التغذية لموقع فوود آند واين.

2- مكونات الطهي المعالجة:

وهي المكونات التي تم إنتاجها من خلال معالجة بسيطة تشمل الضغط والتكرير والطحن أو الطحن، مثل دقيق اللوز أو زيت الزيتون.

3- الأطعمة المعالجة:

هذه الأطعمة هي التي تم تعديلها عن حالتها الطبيعية وغالبًا ما تحتوي على سكر أو زيت أو ملح أو مواد أخرى مضافة إليها، كما تقول كوردينغ. تشمل هذه الفئة أغذية مثل التونة المعلبة والخضروات المعبأة.

4- الأطعمة المعالجة بشكل متقدم:

الأطعمة في هذه الفئة تم معالجتها بإضافة مواد أخرى خارجية ليست ضمن تركيبها الطبيعي مثل الألوان والنكهات الاصطناعية والمواد الحافظة ومكونات أخرى للحفاظ على نسيجها وإطالة عمرها. تتضمن هذه الفئة العديد من الأطعمة المعبأة.

إلى جانب الدراسات التي تحدثت عن خطورة اللحوم المصنعة، ربطت أبحاث أخرى تناول المشروبات المحلاة بسكريات صناعية بزيادة خطر الوفاة صورة من: picture alliance/Foodcollection

مخاطر صحية

ترتبط "الأطعمة المعالجة بشكل متقدم" بحدوث عدة حالات صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري من النوع الثاني والخرف وبعض أنواع السرطان، بحسب ما ذكر موقع سي ان ان نقلاً عن مجلة علوم الأعصاب.

أظهرت دراسة نشرت في عام 2022 في مجلة JAMA Neurology أن تناول الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة والذين بلغ عددهم حوالي 11,000 شخص والذين أجابوا على استبيانات حول الطعام الذي يتناولونه واستهلاكهم للسعرات الحرارية، أنهم كان لديهم معدلات أكثر خطورة للتعرض للإصابة بالخرف في نهاية الدراسة التي استمرت عشر سنوات.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين استهلكوا 28% أو أكثر من سعراتهم الحرارية من الأطعمة المعالجة بشكل متقدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف، بحسب ما أفاد المعهد القومي للصحة في الولايات المتحدة.

كما أظهرت دراسة أخرى نُشرت عام 2022 في مجلة Neurology أن هناك ارتباطًا بين تناول الأطعمة المعالجة بشكل متقدم وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

أكد خبراء التغذية على ضرورة تناول من يُقبلون على الأغذية المصنعة المزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة صورة من: Johny Hoque

وفي دراسة نُشرت في مجلة الطب البريطانية، تم تحليل بيانات حوالي 46 ألف رجل و160 ألف امرأة، ووجدت أن الرجال الذين تناولوا أكبر كميات من الأطعمة المعالجة بشكل متقدم كانوا يعانون من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة مرتفعة بلغت بنسبة 29%.

كما قامت دراسة أخرى، أيضًا نُشرت في مجلة الطب البريطانية، بتحليل نظام غذائي لأكثر من 22 ألف شخص على مدى 14 عامًا ووجدت أن الأشخاص الذين يتناولون أنظمة غذائية غنية بالأطعمة المعالجة بشكل متقدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة أو الموت المبكر، خاصة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما نشر موقع ميديال نيوز توداي.

وفي دراسة أخرى في عام 2023 لأكثر من 415,500 شخص نُشرت في مجلة Diabetes Care، وجد أن الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عاليًا في الأطعمة المعالجة بشكل متقدم كانوا عرضة لزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

خطر المشروبات السكرية

وقد ربطت أبحاث أخرى تناول المشروبات المحلاة بسكريات صناعية بزيادة خطر الوفاة. ففي دراسة نُشرت في مجلة Circulation في عام 2019، وجد أن النساء اللاتي يتناولن اثنين من أوقية المشروبات السكرية يوميًا كانت لديهن زيادة بنسبة 63% في خطر الوفاة المبكرة، بينما كان للرجال زيادة بنسبة 29% في خطر الوفاة المبكرة.

ويوصي الأطباء من يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة المعالجة بشكل متقدم حاليًا، بالتركيز على إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، للمساعدة في زيادة مساحة المنتجات الأكثر نفعاً في مقابل تلك التي قد تكون ذات قيمة غذائية أقل.

وتقول كيري غانز خبيرة التغذية إنه "بدلاً من القلق بشأن تناول الأطعمة المعالجة بشكل متقدم، ركز جهدك على التأكد من أن نظامك الغذائي اليومي يشمل الكثير من الأطعمة المحتوية على العناصر الغذائية، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة بنسبة 100%".