 دراسة: الكمامة تخفف من أعراض الحساسية الموسمية أيضا! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 02.06.2021

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صحة

دراسة: الكمامة تخفف من أعراض الحساسية الموسمية أيضا!

لا شك أن تحسن الطقس بعد موسم البرد حدث ينتظره الجميع، غير أنه قد يرتبط بالمعاناة لدى المصابين بحساسية حبوب اللقاح أو حمى القش. دراسة جديدة تكشف أن ارتداء الكمامة ضد كورونا يخفف أيضاً من الأعراض المزعجة للحساسية.

كيف تخفف الكمامة من الحساسية الموسمية؟

كيف تخفف الكمامة من الحساسية الموسمية؟

مع تحسن الطقس ورغبة الكثيرين في الخروج للاستمتاع بالهواء الطلق وأشعة الشمس، قد يحرم آخرون من هذا كله ويجبرون على الإبتعاد عن الطبيعة.

مختارات

حلّ موسم حساسية حبوب اللقاح! وجاء معه التعب والانزعاج وكثرة العطاس. ورغم أن هذا المرض أصبح أكثر شيوعا بين مختلف الفئات العمرية في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك بعض الخرافات وأنصاف الحقائق التي تشاع حوله، فما هي؟

"أي الأطعمة يجب أن أتناولها الآن؟" أول سؤال يطرحه المريض بعد تشخيصه بالربو. لنظام الغذائي يلعب دورا كبيرا في السيطرة على الأعراض المزعجة للربو. 5 أغذية على قائمة نصائح الخبراء لتأثيرها الإيجابي على مجرى التنفس.

في ألمانيا يعاني ملايين الأشخاص من حساسية حبوب اللقاح أو كما تعرف أيضاً بـ "حمى القش". وخلال فصل الربيع أو موسم تطاير حبوب اللقاح، يسبب هذا النوع من الحساسية للمرضى معاناة باستمرار على شكل أعراض مزعجة، منها انسداد أو سيلان الأنف، نوبات العطس، الحكة في العينين.غير أن التدابير المتخذة خلال جائحة كورونا قد تفيد المصابين بهذا النوع من الحساسية الموسمية، كما كشفت نتائج دراسة علمية جديدة نشرها الموقع الألماني المتخصص بالمواضيع الصحية "Heilpraxis". 

 وكشفت هذه الدراسة أن ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا يمكن أن يساعد أيضاً في علاج حساسية حبوب الطلع أو اللقاح. إذ يقلل ارتداء الكمامة من خطر إصابتك والآخرين بفيروس كورونا ويساعد أيضاً على التخفيف من الأعراض المزعجة لدى الأشخاص المصابين بحساسية حبوب اللقاح.

الدراسة التي أجرتها المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحساسية (ECARF) بالتعاون مع شركة  التأمين الصحي في ألمانيا "تشنيكر كرانكنكاسه" المعروفة اختصارا باسم "TK" أن الكمامات من نوع " FFP2" والكمامات الطبية لا تساعد فقط في الحماية من كورونا ولكن أيضا تساعد في الحماية من الحساسية.

تخفيف أعراض الحساسية

وحسبما جاء في بيان صحفي، تعرض المشاركون المصابون بحساسية لقاح العشب إلى مسببات الحساسية الخاصة بهم في ظل ظروف خاضعة للرقابة. وتم تسجيل كل من أعراض الحساسية للأنف والشعب الهوائية والعينين بالإضافة إلى أعراض الحساسية القابلة للقياس. بينما تسبب التعرض إلى حبوب اللقاح في ظهور أعراض قوية لدى المشاركين بدون كمامة، فيما تم تقليل الأعراض إلى الثلث عند ارتداء كمامة من نوع " FFP2"والكمامة الطبية. كما أظهرت النتائج أن هذه الكمامات فعالة للغاية في حماية المصابين بحمى القش.

"الكمامات من نوع "FFP2" والكمامات الطبية يمكن أن تقلل بشكل كبير من أعراض الحساسية خلال موسم حبوب اللقاح"، كما يوضح البروفيسور، كارل كريستيان بيرغمان، رئيس مؤسسة خدمات معلومات حبوب اللقاح الألمانية في برلين والطبيب المشرف على الدراسة من المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحساسية. "وبالأخص تخف أعراض انسداد وسيلان الأنف، وقد تخفف الكمامات من أعراض الحساسية إلى درجة استعادة المصابين للحياة الطبيعية ".

وذكر بيرغمان ميزة أخرى لإرتداء الكمامات لدى مرضى الحساسية وهي أن تراجع الأعراض يقلل من الحاجة إلى تناول الأدوية، كما كتبت شركة التأمين الصحي "TK" على موقعها الإلكتروني. لأن استخدام مضادات "الهيستامين" يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها.

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علاج جديد للحساسية تجاه حبوب اللقاح

وفق برغمان، يعاني مرضى الحساسية  في الوقت الحالي من حبيبات لقاح  أشجار "البتولا" المتناثرة في الهواء. فحوالي 40 في المائة من الاثني عشر مليون شخص البالغين المصابين بالحساسية في ألمانيا يعانون من نوبات العطس وسيلان الأنف وحكة في العينين. ويقول الباحث في أمراض الحساسية: "يمكن لأي شخص يعرف توقيت تطاير حبوب اللقاح التكيف بشكل أفضل مع الموقف، وإذا لزم الأمر، تناول الدواء المناسب في الوقت المناسب وارتداء الكمامة". وأضاف: "أولئك الذين تعايشوا مع  حساسيتهم يعانون بشكل أقل".

التحذير من الإستخاف بالحساسية

وطورت شركة التأمين الصحي "TK" بالتعاون مع البروفيسور بيرغمان تطبيق اطلق عليه اسم  "Husteblume". هذا التطبيق الموجه إلى مرضى الحساسية يحتوي على تقويم تفاعلي عن أوقات الإزهار والمنطقة المعنية ويرسل التحذيرات للمستخدمين عبر إنذارات حبوب اللقاح عندما يكون الهواء ملوثًا بشكل خاص بمسببات الحساسية". 

كما يمكن أيضاً للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة الاستفادة من التطبيق الرقمي، كما يقول دانيال كاردينال، رئيس قسم ابتكار التوريد في شركة التأمين الصحي "TK". "وجود هذا التطبيق على هواتفهم الذكية، يمكن المصابين بحساسية حبوب اللقاح من الحصول على الكثير من المعلومات المفيدة والمهمة بالإضافة إلى وظائف التقييم". ويحذر كاردينال المصابين بحساسية حبوب اللقاح من الاستخاف بهذا المرض. ويضيف: "إذا لم تعالج الحساسية بشكل صحيح، يمكن أن تتطور إلى مرض الربو".

وفق دراسات سابقة، يتأثر الناس في الولايات الألمانية القديمة (في البقعة التي كانت تعرف بألمانيا الغربية) أكثر من الولايات الجديدة (فيما كانت تعرف بألمانيا الشرقية). بالإضافة إلى ذلك، فإن حساسية حبوب اللقاح أكثر شيوعًا في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية. ويمكن لمستخدمي تطبيق الحساسية تسجيل أعراضهم وأدويتهم في مفكرة رقمية والحصول على تقييم حسب حالتهم. التطبيق متاح مجانًا على نظامي التشغيل Android و iOS.

إ.م/ ص.ش

  • Frau mit Taschentuch (Colourbox)

    نصائح لا غنى عنها للمصابين بحساسية حبوب الطلع!

    القاعدة الأولى تقول إنه لا يجب تقليل المخاطر المحتملة لإصابتك بهذه الحساسية، فكل ثالث إصابة بـ "حمى القش" أو "حساسية حبوب الطلع" لا تقتصر فقط على المجاري التنفسية، وإنما تسبب الضرر للرئتين بشكل مباشر أيضاً، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالربو. لذلك يجب أخذ الأمر بجدية والبدء بالعلاج المناسب حتى لا يتفاقم المرض ويؤثر على صحة الرئتين والجسم عموماً.

  • Symbolbild lüften (Colourbox)

    نصائح لا غنى عنها للمصابين بحساسية حبوب الطلع!

    قد يكون لا مفر من تهوية المنزل في فصلي الربيع والصيف، فارتفاع درجة الحرارة في المسكن يجعل الهواء خانقاً محيلاً غرفه إلى جحيم. بيد أنه لسوء الحظ فإن هذا هو موسم حبوب اللقاح، لذلك فعلى المصابين بحساسية حبوب الطلع اختيار الوقت المناسب لتهوية المنزل. ويُنصح أن يكون ذلك في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، ففي هذه الفترة لا يوجد الكثير من حبوب اللقاح في الهواء وبالتالي لا تدخل إلى المنزل.

  • Symbolbild duschen Dusche Haare waschen (Fotolia/gradt)

    نصائح لا غنى عنها للمصابين بحساسية حبوب الطلع!

    الناس نوعان، الأول يفضل الاستحمام في الصباح الباكر والآخر مساءً. لكن المصابين بالحساسية ليس لديهم هذا الخيار، إذ ينصح الأطباء بالاستحمام في وقت المساء، فالاستحمام متأخرا يعمل على تخليص المصاب من حبوب الطلع العالقة بالشعر وعدم نقلها معه إلى السرير، ما قد يؤدي إلى إصابته بالمرض.

  • Deutschland Fruit Logistica Leitmesse in Berlin (Imago/S. Zeitz)

    نصائح لا غنى عنها للمصابين بحساسية حبوب الطلع!

    من المؤكد أن المصابين بهذا النوع من الحساسية لاحظوا أنهم لا يتحملون بعض الأطعمة أثناء مواسم المرض. ويعود ذلك إلى ما يُسمى بـ "التفاعلية المتصالبة". فالمصاب بتحسس من أشجار البتولا مثلا أثناء إزهارها ، يصبح تناول التفاح له من الأمور المزعجة. في حين يصبح تحمل نبتة البقدونس أمرا صعبا للمصابين بحساسية من العشب.

  • Freiheit (Fotolia/Fotowerk)

    نصائح لا غنى عنها للمصابين بحساسية حبوب الطلع!

    ليس بالضرورة أن يحب الكثيرون تساقط الأمطار في فصل الصيف، حين تكفهر السماء مسودة بالغيوم التي تحجب وجه الشمس، لكن المطر يشكّل فائدة كبيرة للمصابين بحساسية حبوب الطلع، إذ تعمل الأمطار على تنقية الجو من غبار حبات الطلع المثير لنوبات التحسس والعطاس المتكرر.

  • Deutschland Wetter Wintereinbruch Ostern (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    نصائح لا غنى عنها للمصابين بحساسية حبوب الطلع!

    لكن عليك توخي الحذر، فالمطر يعمل في بادئ الأمر على إثارة حبوب اللقاح وتناثرها في الهواء لفترة تمتد من 20 إلى 30 دقيقة، ويطلق الإخصائيون على ذلك "الصدمة الأسموزية". وتتسبب هذه الصدمة بانتفاخ حبوب اللقاح فتنفجر مطلقة مثيرات الحساسية بتركيز عالٍ في الهواء، التي تختلط مع الغبار الدقيق وبالتالي دخولها إلى القنوات التنفسية. لذلك يُنصح بغلق الشبابيك لدى هطول المطر لفترة نصف ساعة على الأقل.

  • BdT - Regenschauer in Oldenburg (picture-alliance/dpa/H.-C. Dittrich)

    نصائح لا غنى عنها للمصابين بحساسية حبوب الطلع!

    تقول القاعدة إن المطر ينظف الهواء من حبات الطلع، لكن يبقى من المهم الانتباه إلى عامل الوقت المناسب لخروج الأشخاص الذين يعانون من حساسية القش إلى الهواء الطلق. بعد نصف ساعة من بدء المطر تكون قطراته قد غسلت الهواء من حبات اللقاح، ويمكن لهؤلاء الأشخاص تهوية منازلهم أيضاً. كما أن تواصل سقوط المطر لأيام وانخفاض درجات الحرارة يحول دون نشر الأزهار حبات اللقاح في الهواء.


 