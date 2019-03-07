 دراسة: الكاكاو يساعد مرضى التصلب المتعدد في التغلب على الإرهاق | عالم المنوعات | DW | 07.03.2019

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منوعات

دراسة: الكاكاو يساعد مرضى التصلب المتعدد في التغلب على الإرهاق

أظهرت نتائج دراسة حديثة أهمية شرب كوب من الكاكاو يومياً لما يحتويه من فوائد صحية، وخصوصاً للأشخاص الذين يعانون من التصلب المتعدد. فكيف يساعد الكاكاو على التخفيف من آثار المرض الذي يؤثر على الطاقة والحركة؟

Klosterrezepte zur Fastenzeit | Trinkschokolade (picture-alliance/WILDLIFE/M. Harvey)

لا شيء قد يكون أشهى من كوب من الكاكاو الساخن وخصوصاً في هذا الطقس البارد. فبالإضافة إلى مذاقه الرئع، يتمتع الكاكاو بخصائص غذائية غنية جداً ومفيدة للصحة بشكل عام وتحسين المزاج. وقد كشفت دراسة مؤخراً أهمية الكاكاو للأشخاص الذين يعانون من مرض التصلب المتعدد، فما هي هذه الفائدة؟

يعاني المصابون بالتصلب المتعدد (MS) من الإجهاد والإرهاق وخلل في التوازن وتدهور الوظائف الحركية. غير أن دراسة جديدة قد أشارت إلى التأثير الإيجابي الذي يقدمه كوب من الكاكاو الساخن كمهدئ يحمل بعض الراحة لتعب المصاب.

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هل تنقرض مزارع الكاكاو في غانا؟

الكاكاو كما الشوكولاته الداكنة غني بالـ"الفلافونويد"، وهو مركب عضوي مضاد للأكسدة يتواجد بشكل مكثف في العديد من أنواع الفاكهة والخضروات، بحسب ما أوضحت الباحثة شيلي كي، من مركز التغذية والصحة في جامعة أكسفورد بروكس في المملكة المتحدة وزملاؤها، الذين يعتقدون بأن هذه القوة المضادة للالتهاب قد تساعد في مكافحة إرهاق مرض التصلب المتعدد. بحسب ما نشره موقع "ويب إم دي" الأميركي.

في الدراسة، تم متابعة حالة 40 شخصاً تم تشخيص إصابتهم حديثاً بالانتكاسات المتكررة لمرض التصلب العصبي المتعدد، والإرهاق. وقسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، حيث طلب من المجموعة الأولى شرب مسحوق الكاكاو غني بالفلافونويد ممزوجاً مع حليب أرز ساخن يومياً لمدة ستة أسابيع، فيما طلب من مجموعة المرضى الثانية شرب الكاكاو منخفض الفلافونويد للمدة نفسها.

بعد ستة أسابيع، أظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في "Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry"، تحسناً في مستوى الإرهاق لدى 11 شخصاً من أولئك الذين يشربون الكاكاو الغني بالفلافونويد، مقارنة مع ثمانية أشخاص شربوا الكاكاو بنسبة منخفضة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يشربون الكاكاو الغني بالفلافونويد قد انخفضت نسبة التعب والإجهاد لديهم بحوالي 45 في المائة، في حين تحسنت سرعة المشي لديهم بنسبة 80 في المائة. بحسب ما نشره موقع "نيوز ماكس" الأميركي.

ويؤكد الباحثون من خلال النتائج التي توصلوا إليها على أهمية استخدام التدخلات الغذائية على المدى الطويل للتغلب على الإرهاق والتعب وتحسين القدرة على المشي.

ر.ض/ ي.أ

  • Goji Beeren aus China

    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

    العوسج: ثمار العوسج وأصلها في الصين، تحتوي على عناصر مهمة في تركيب سلاسل السكر والأحماض الأمينية تؤثر على مركبات معقدة مهمة في النظام المناعي للجسم.

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    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

    توصل الأطباء إلى أن حبوب الكاكاو تساعد على استرخاء الأوعية الدموية، لكن خلطها مع الحليب والمكسرات يغير من عملها. ولهذا يفضل تناولها طبيعية أو تناول الكاكاو بنسبة تركيز تفوق 70 بالمائة.

  • Iran Landwirtschaft Granatäpfel (Bildergalerie)

    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

    الرمان: يزرع الرمان في حوض البحر المتوسط وآسيا. يحتوي في تركيبه على مضادات الأكسدة. أي يمنح الخلايا قوة دفاعية. بل نجح أطباء في جماعة ويسكونسن الأميركية بمنع ورم سرطاني في حيوان من خلال استخدام مركز عصير الرمان.

  • Moringa Blätter

    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

    أوراق البان : تحتوي أوراق شجرة البان التي يعود أصلها للهند على 20 نوعا من الأحماض الامينية المهمة في بناء البروتينات، بالإضافة إلى الكالسيوم والكاليوم وفيتامين أ.

  • Chia Samen

    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

    القصعين: تحتوي بذور القصعين على 60 بالمائة من حامض اوميغا 3 الدهني، الذي يرفع من قدرة المخ ويعمل كمضاد للاكتئاب أيضا. ويرفع من نسبة انسياب الدم. مفيد لأمراض ضغط الدم والسكري.

  • Quinua Körner aus Peru

    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

    السرمق: حبوب السرمق غنية جدا بالحديد المهم جدا ليس فقط في عمليات تبادل الأوكسجين بالدم وفي مد الجسم بالطاقة، بل وفي تكوين خلايا الدم نفسها أيضا. أشار بحث في جامعة فيينا أن مزيج البذور مع فيتامين سي يعوض عن نقص الحديد في الجسم.

  • Leinsamen

    سبعة نباتات ذات فوائد صحية وعلاجية كبيرة

    الكتان: بذور الكتان، تحتوي هذه البذور على مركبات تشبه عمل الاستروجين. ينصح الأطباء بتناولها خلال تغير الفصول الذي يؤثر على عمل الهورمونات في الجسم. كما أثبت أطباء جامعة هايدلبيرغ أنها تعمل ضد السرطان. مصر المادة: مجلة فوكس.

    الكاتب: Focus. عداد: عباس الخشالي


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