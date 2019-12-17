 دراسة: الفلفل الحار يقلل من خطر الموت المبكر | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 17.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

دراسة: الفلفل الحار يقلل من خطر الموت المبكر

يحتوي الفلفل الحار على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تكسبه الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان. دراسة حديثة كشفت أيضا أن تناول الفلفل الحار بصورة متكررة يقلل من خطورة الموت بالأزمات القلبية. كيف ذلك؟

Symbolbild - rote Pepperoni (picture-alliance/McPHOTOs)

للفلفل الحار مزايا صحية كبيرة

خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول الفلفل الحار أربع مرات أسبوعيا يمكن أن يقلل من فرص الوفاة جراء الإصابة بالأزمات القلبية. وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الثلاثاء (17 ديسمبر/ كانون الأول) إلى أن الباحثين قاموا بمتابعة نحو 23 ألف متطوع لمدة ثمانية أعوام وتوجيه أسئلة لهم بصورة دورية بشأن نظامهم الغذائي.

 وأظهرت النتائج أن من يتناولون الفلفل الحار بصورة متكررة، أربع مرات أسبوعيا، تنخفض لديهم خطورة الموت مبكرا. وقال الأكاديميون الإيطاليون الذين أجروا الدراسة إنهم خلصوا إلى أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطورة الموت بالأزمات القلبية بنسبة 40 بالمائة. وتوصل الخبراء إلى أن الفلفل الحار عاد بالنفع أيضا على المتطوعين الذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

مختارات

ويشار إلى أن مادة كابسيسين، المضادة للالتهاب، والمواد التي تحدث الشعور بالحرقان لدى تناول الفلفل الحار هى السبب في خفض نسب الإصابة بالأزمات القلبية. ونصت الدراسة على أن يحدد المتطوعون ما إذا كانوا يتناولون أطعمة تحتوى على الفلفل الحار نادرا أم بصورة دورية أو غالبا.

وجرى تصنيف النظام الغذائي لكل شخص على مقياس من صفر إلى تسعة، بناء على كيفية التزامهم بحمية البحر المتوسط التقليدية. ويشار إلى أن جميع المشاركين في الدراسة يعيشون في منطقة موليزي في إيطاليا، موطن حمية البحر المتوسط، التي تعد من أصح الحميات الغذائية في العالم. وتنص الحمية على تناول الخضروات والفاكهة والمكسرات والأسماك والدهون مثل زيت الزيتون، وتناول اللحوم الحمراء بصورة نادرة ومنتجات الألبان والبيض بصورة محدودة.

مشاهدة الفيديو 00:53

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة... الذهب مقابل تحمل الفلفل الحار!

 وأوضحت الدراسة أن 24 بالمائة ممن شملتهم تناولوا الفلفل الحار بصورة دورية، في حين قال ثلث المشاركين إنهم لم يتناولوا الفلفل أبدا. وأشارت إلى أن خطر الإصابة بالأزمات القلبية أو أمراض القلب الأخرى انخفض بواقع 40 بالمائة و34 بالمائة على التوالي بالنسبة لمن يتناولون الفلفل الحار بصورة دورية.

وقال ماريالاورا بوناتشو، أحد المشاركين الرئيسيين في الدراسة "هناك حقيقة مثيرة للاهتمام كشفتها الدراسة وهى أن الحماية من خطورة الوفاة تعد أمرا مستقلا عن النظام الغذائي الذي يتبعه الأشخاص". وأضاف "بمعنى آخر، يمكن أن يتبع شخص ما حمية البحر المتوسط الصحية، وأخر يتبع حمية أقل صحة، ولكن بالنسبة للاثنين الفلفل الحار له تأثير حماية". يذكر أن نتائج هذه الدراسة تم نشرها في دورية الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

هـ.د/ ط.أ (د ب أ)

  • default

    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    تأثيرالطيران على مرضى القلب

    تنخفض كمية الأوكسجين في الهواء كلما ارتفعنا عن سطح الأرض، وهنا تكمن خطورة السفر بالطائرة بالنسبة لمرضى القلب فبانحفاض كمية الأكسجين يتعرض مريض القلب لبعض المشاكل، بسبب عدم تدفق الدم إلى أعضاء جسمه بشكل صحيح ما يؤثر على حالته الصحية.

  • default

    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    لا بد من قياس النشاط الكهربائي للقلب

    ويجب على مريض القلب مراجعة طبيبه الخاص أو طبيب قلب قبل السفر بالطائرة، إذ لا بد من قياس النشاط الكهربائي للقلب، وألا تقل قيمة النشاط الكهربائي لمريض القلب عن 100 وات، وأن يحقق هذه القيمة بدون معاناة.

  • default

    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    متى ينصح بعدم الطيران؟

    من يعاني من ضيق في التنفس عند صعود الدرج من الأفضل ألا يطير، لأن سبب ذلك غالبا هو ضعف القلب، ومن الأفضل زيارة الطبيب بأسرع وقت ممكن.

  • default

    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    مدى خطورة الخلل في ضربات القلب

    عادة لا يمثل عدم انتظام ضربات القلب مشكلة لمن يريد السفر بالطائرة. ولكن لابد من الحذر إذا كان لذلك علاقة بتروية القلب.

  • default

    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    هل يسمح بالطيران لحاملي جهاز تنظيم ضربات القلب؟

    يُسمح بالطيران لمن لديه جهاز تنظيم ضربات القلب. لكن يجب فحص الجهاز قبل الرحلة وإبلاغ موظفي التفتيش في المطار عنه. كما يمكن البحث في الإنترنت عن العيادات التي لها دراية بذلك الجهاز في البلد المسافر إليه.

  • default

    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    السفر بعد الإصابة بنوبة قلبية

    بعد الإصابة بنوبة قلبية خفيفة قد يكون الشخص قادرا على الطيران بعد أسبوعين فقط. أما بعد أزمة قلبية حادة فيمكن الطيران بعد ستة أسابيع أو أكثر.

  • default

    مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

    عدم نسيان الأدوية

    يتوجب على مريض القلب اصطحاب جرعات كافية من أدوية القلب الخاصة به إضافة إلى نسخ التقارير الطبية المهمة، وذلك حفاظا على سلامته.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

مرضى القلب.. هل يمكنهم السفر بالطائرة؟

من يعاني من مشكلات في التنفس عند صعود الدرج ، فيفضل مراجعة الطبيب قبل السفر بالطائرة للتأكد من سلامة قلبهم. أما من أصيب بأزمة قلبية فيفضل ألا يعاود السفر بالطائرة إلا بعد مرور عدة أسابيع. (19.09.2013)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة... الذهب مقابل تحمل الفلفل الحار!  

إعلان