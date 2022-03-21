 دراسة: الفراولة تحتوي على مركب ″سحري″ قد يحمي من الزهايمر | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 01.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

دراسة: الفراولة تحتوي على مركب "سحري" قد يحمي من الزهايمر

في نتيجة يتوقع أن تساعد كثيرا في الوقاية جيدا من مرض خطير يصيب ملايين الناس حول العالم، كشفت دراسة حديثة أن تناول فاكهة الفراولة قد يحمي من الزهايمر. الفراولة تحتوي على مركب "سحري" يعود بفوائد جمة على الدماغ.

Erdbeeren auf Erdbeerplantage

تناول فاكهة الفراولة قد يحمي من الزهايمر.

لاشك أن الفراولة من الفواكه التي يحبها عدد كبير من الناس بفضل طعمها المميز وشكلها الفريد من نوعه. وتزين هذه الفاكهة موائد إفطار بعض الناس، وتستخدم أيضاً كعصير أو في تزيين كعكعة فواكه شهية.

كما أن لهذه الفاكهة فوائد جمة على صحة الإنسان، فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن الفراولة قد تحمي من الزهايمر، وأضافت الدراسة الصادرة عن جامعة "راش" الأمريكية أن الفراولة تحتوي على مركب نشط بيولوجيا يدعى بيلانجورنيدين وقد يقي بفعالية من مرض الزهايمر، حسب ما ذكره موقع "فيت بوك" الألمانية، نقلاً عن المجلة العلمية المتخصصة "جورنال أوف ألزهايمر ديزيز".

وأفادت الدراسة أن مركب البيلارجونيدين الموجود في الفراولة قد يرتبط بعدد أقل من تشابك تاو الليفي العصبي في الدماغ. يشار إلى أن تشابك تاو هو إحدى السمات المميزة لمرض الزهايمر، والذي ينتج عن تغيرات غير طبيعية في بروتينات تاو التي تتراكم في الدماغ، وفق ما أشار إليه موقع "ميديكل إكسبريس".

ووجدت الدراسة أن الأشخاص البالغين والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً ويأكلون الفاكهة بشكل منتظم لديهم لديهم عدد أقل من بروتينات تاو في أدمغتهم.

مشاهدة الفيديو 05:31

إلى أين وصلت أبحاث ألزهايمر

وأوضح موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النتائج اعتمدت على دراسة شملت تشريح أدمغة 575 شخصا بعد وفاتهم، حيث تم تقييم نظامهم الغذائي ومتابعة حالتهم، فضلاً عن اختبار قدرتهم المعرفية سنوياً ولمدة 20 عاماً قبل وفاتهم. ولاحظ الخبراء تركيزا أقل لبروتينات تاو لدى المجموعة التي تناولت الفراولة.

وقالت الدكتورة بوجا أغاروال وهي من المشاركين في الدراسة "هذه الدراسة تعطينا الأمل في كيف يمكن لمكونات غذائية معينة مثل الفراولة أن تساعد في صحة الدماغ"، وأضافت أن هذا التغيير البسيط يمكن لأي شخص أن يقوم به في نظامه الغذائي، وأردفت: "هناك حاجة إلى المزيد من البحث من أجل فهم دور التغذية في مرض الزهايمر"، حسب ما نقله عنها موقع "ميديكل إكسبريس".

يشار إلى أن دراسة صدرت مؤخراً عن جامعة كاليفورنيا الأمريكية، وشملت حوالي 67 شخصاً (متوسط أعمارهم 69 عاماً)، توصلت إلى أنه ربما من بين الأعراض المبكرة للإصابة بالزهايمر الرغبة في التبرع بالمال للغرباء.

ر.م/ م.س

  • Symbolbild Disco Party Nachtclub

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    متى كانت آخر مرة رقصت فيها ولو حتى داخل منزلك؟ إن كان هذا منذ أكثر من أسبوع، فعليك تكرار الأمر سريعا، فالرقص وفقا لما قاله خبراء لموقع "غوفيمين" الألماني، يحسن الحالة المزاجية ويساعد على الاسترخاء.

  • Symbolbild Nahrung teilen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الضحك والاستمتاع ونسيان الهموم..هذه هي حصيلة لقاء الأصدقاء المقربين وكلها أمور تحسن الحالة النفسية وتنعكس بالطبع على الصحة.

  • Schlafen Symbolbild

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    ينصح الخبراء بتقديم موعد النوم لمدة 30 دقيقة كل يوم، فقلة النوم تعني الإسراع في ظهور آثار العجز والتقدم في العمر.

  • Symbolbild Joghurt

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول اللبن (الزبادي) يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، ويمكن تقطيع الفواكه الطازجة على الزبادي لمن لا يحب طعمه، أو خلطه بالعسل.

  • Deutschland Geschäftsfrau mit Pfeil

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تجاهل المصعد الموجود في مدخل بيتك أو مكان عملك، واصعد السلالم فكل حركة إضافية تفيد الجسم وتبعد عنك السمنة.

  • 25.06.2014 DW fit und gesund richtig atmen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    راقب طريقة تنفسك وإذا وجدتها سريعة وسطحية، فاعلم أن هذا يساهم في زيادة التوتر. لذا عليك تغيير الأمر فورا. أفضل طريقة هي التنفس ببطء وبعمق فذلك يساعد على الاسترخاء.

  • Jubelnde Frau

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الطقس سيء ويوم العمل متعب؟ حاول بالرغم من ذلك أن تضحك فالبعض يقول إن "كل دقيقة ضحك تطيل عمر الإنسان ساعة".

  • Tasse Kaffee Latte

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والسكري ومرض باركينسون، لكن لا تزيد عن أربعة أكواب يوميا.

  • Symbolbild Ehestreit

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    المشاجرات البسيطة بين الحين والآخر مفيدة للصحة فهي تساعد في التخلص من الأمور التي تؤرقك، لذا تحدث بصراحة عما يضايقك حتى وإن احتد الحوار واقترب من حافة الشجار.

  • Symbolbild Internetnutzung

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    قلل من وقت مشاهدة التلفاز واستخدام الكمبيوتر ساعة يوميا. وقم خلال هذه الساعة بالمشي في الهواء الطلق فهذا يساعد في حرق السعرات الحرارية وتصفية الذهن. الكاتب: ابتسام فوزي


مختارات

غير نظامك الغذائي لتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب!

تسبب الالتهابات المزمنة أمراضا خطيرة كالسرطان والسكري والزهايمر. وهناك ما يعرف بالنظام الغذائي المضاد للالتهابات، أظهرت دراسات مختلفة أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. فما هو هذا النظام الغذائي؟  

مواضيع ذات صلة

ARCHIV -ILLUSTRATION - Die Hände einer alten Frau am 16.10.2015 in Berlin in der Albrechtstraße. Der Verein Freunde alter Menschen mietet das Haus für Demenzkranke. (zu dpa Immer mehr Ältere im Krankenhaus - «Ein gefährlicher Ort» vom 19.07.2017) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دراسة: تكرار القيلولة بالنهار قد يكون مؤشراً على الإصابة بهذا المرض! 21.03.2022

أكدت دراسة حديثة وجود ارتباط بين أخذ كبار السن أكثر من قيلولة بشكل متكرر ومنتظم نهارا وبين احتمال الإصابة بمرض الزهايمر. الدراسة الحديثة أكدت أيضاً انخفاض جودة وكمية النوم مع تقدم العمر.

EMBARGOED FOR RELEASE: 1-JUL-2021 18:00 GMT/UTC CAPTION: An area (red-yellow) in the brain's temporal pole specializes in familiar face recognition. CREDIT: Sofia Landi USAGE RESTRICTIONS: Image may be used to illustrate research described in the accompanying release

سبع نصائح لتحسين أداء الذاكرة.. تعرف عليها! 21.12.2021

إن كنت ترغب في تقوية ذاكرتك والحفاظ على قدرتك على تذكر الأشياء والتمتع بذهن متقد ونشيط، عليك بممارسة هذه الأنشطة بشكل مستمر. سبع نصائح ستبعد عنك شبح الإصابة بالزهايمر وغيره من الأمراض المرتبطة بتراجع القوى الذهنية.

ARCHIV - Undatiert: Zwei Tabletten Viagra liegen auf der Medikamentenverpackung. (zu dpa «Das blaue Wunder im Bett: 20 Jahre Viagra» vom 19.03.2018) Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

هل يمكن أن تقلل الفياغرا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر؟ 08.12.2021

يستخدم عقار الفياغرا للمساعدة في التخلص من الضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي ، والذي يشير إلى ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، لكن باحثين أخذوا العقار في اتجاه آخر قد يمثل باب أمل لمرضى الزهايمر حول العالم.