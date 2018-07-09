 دراسة: الفتيات البدينات أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب | عالم المنوعات | DW | 13.08.2018

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منوعات

دراسة: الفتيات البدينات أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب

خلصت دراسة حديثة إلى أن الفتيات البدينات يرتفع احتمال إصابتهن بالاكتئاب خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة، بالمقارنة مع قريناتهن اللواتي لا يعانين من البدانة. فما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك، وهل ينطبق ذلك على الفتيان أيضا؟

Übergewicht bei Kindern (Colourbox)

توصلت دراسة حديثة، إلى أن الفتيات اللواتي يعانين من البدانة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب، خلال مرحلة الطفولة والمراهقة من قريناتهن اللواتي يزن أقل. وأظهر تحليل بيانات 22 دراسة، شاركت فيها في المجمل 144 ألف فتاة، أنه بالمقارنة مع الفتيات اللواتي يتمتعن بوزن صحي، فإن نسبة احتمال إصابة الفتيات اللاتي يعانين من السمنة بالاكتئاب أو تشخيص إصابتهن بالاكتئاب في المستقبل، تزيد بنسبة 44 في المئة.

وأوضحت الدراسة أنه لا يبدو أن مجرد الزيادة في الوزن وليست البدانة فقط، تؤثر على احتمالات إصابة الفتيات بالاكتئاب، كما لم يكن هناك ارتباط بين زيادة الوزن والاكتئاب لدى الفتيان.

ولم تكن الدراسات الأصغر المُتضمنة في التحليل تجارب محكمة السيطرة مصممة لإثبات إن كانت السمنة، قد تسبب الاكتئاب أو كيفية حدوث ذلك أو الدور الذي قد يلعبه الجنس في ذلك، لكن كبير الباحثين شايلين سوتاريا من كلية لندن الملكية، قال إن من المحتمل أن يكون لدى الفتيان والفتيات، تصورات مختلفة عن صورة الجسد، قد تفسر جانبا من النتائج على الأقل.

مختارات

يربط خبراء الصحة عادة بين الوزن الزائد والمشاكل الصحية الجسدية، إلا أن دراسة حديثة بينت أن المشي قد يكون وسيلة مثلى وفعالة من أجل مكافحة السمنة وتحسين المزاج بشكل عام ومحاربة الاكتئاب. (13.05.2018)

أظهرت مراجعة بحثية لأبحاث أجريت في العشر سنوات الأخيرة. أن خسارة الوزن الزائد عبر الحمية الغذائية وتغيير أسلوب الحياة يزيد الخصوبة لدى النساء، كما أن العكس صحيح، فزيادة الوزن ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالعقم . (25.06.2018)

وقال سوتاريا في رسالة عبر البريد الإلكتروني "رغم أن هناك عددا من العوامل يمكن وضعها في الحسبان، فمن الواضح أن هناك ضغوطا اجتماعية إضافية على الفتيات لتكون أجسامهن بشكل محدد. وتزداد هذه الضغوط على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن الفتيات اللواتي، يعانين من عدم الرضا عن أجسادهن، قد يصبن بأعراض الاكتئاب نتيجة لذلك. لكن الفتيان الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة قد يفكرون بشكل مختلف في حجمهم، وأردف نفس المُتحدث: "قد يجد الفتيان أن ضخامتهم أمر مرغوب لأنه يعكس القوة والهيمنة، وهي صفات من المرجح أن تكون مرغوبة خلال الطفولة".

ر.م/ع.ش (رويترز)

  • Symbolbild Kleidung enge Jeans

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    يفقد المرء بالحمية الكثير من وزنه، لكن أغلب ما يفقده الجسم هو الماء وحجم العضلات. ولا يقلل حجم الدهون في الجسم من هذه الحمية. عوارض جانبية للحمية، يظهر في الصداع وفقدان التوازن وظهور رائحة كريهة في الفم. وللعودة للوضع الطبيعي يحتاج المرء وقتا لإعادة النظام الغذائي.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlankmacher

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    إحدى أفضل الطرق لفقدان الوزن هي تناول الخضروات والفواكه، فهي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات وقليل من الطاقة وكثير من الماء أيضا. رغم ذلك يجب شرب الماء بكثرة للإسراع في عملية الايض الغذائي.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Dickmacher

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    ليست الدهون وحدها المسؤولة عن السمنة بل وأيضا الكاربوهيدرات، مثل الخبز المصنوع من الحنطة البيضاء، أو الوجبات السريعة، أو الوجبات التي تحتوي على سكريات كثيرة، أو المشروبات الحلوة جدا، أو الكحوليات التي تحتوي على ضعف كمية الكالورين التي يحتويها السكر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Essgewohnheiten

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    تغيير عادات تناول الطعام مهم. تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم فقط. وجبة الإفطار مهمة جدا ويجب أن تكون جيدة ومغذية. تناول الطعام ببطء، للمساعدة على الهضم. خذ اقل من 80 بالمائة من حاجتك للطعام. وتناول طعامك بإناء صغير.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Sport

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    لا يمكن إنقاص الوزن دون الحركة. الرياضة مهمة جدا. على المبتدئين أن يبدؤوا بالمشي والتمارين في أحواض الماء. هذه الرياضات تجنبهم الإصابات في العمود الفقري أو الركبة. ثم بعد ذلك الاستمرار برياضات العدو أو ركوب الدراجات.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlafen

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    من ينام قليلا يشعر بالجوع أكثر. يجب النوم كفاية، فقلة النوم تؤدي إلى خلل في عمل الهرمونات وعلى الايض الغذائي. مستوى هرمون الليبيتين المسؤول عن الشبع ينخفض، بينما يرتفع مستوى هرمون غرلين المسوؤل عن الجوع. من يريد فقد وزنه عليه أن ينام كفاية، لا كثيرا ولا قليلا.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Baden

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    السباحة في المياه الباردة. أو الماء البارد. يؤثر الماء البارد على الدهون البنية في الجسم خاصة حول الحوض وعضلات الفخذ والأفخاذ. تخفيض درجة حرارة الماء من 20 إلى 15، وليس أقل. من يسبح بالماء البارد صباحا، يعمل عنده الايض الغذائي على أحسن وجه.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Muskeln

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    بناء عضلات الجسم: العضلات تشكل 40 بالمائة من وزن الجسم. وتحرق ثلاثة إضعاف ما تحرقه المناطق الشحمية. وهي تحرق على مدار الساعة الدهون. وهي أهم قاتل للدهون. كلما زاد حجم لعضلات بالجسم كلما فقد الجسم دهونا أكثر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Stress

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    الضغط النفسي يدفع للشعور بالجوع. تقليل الشعور بالضغط عامل مهم للتخلص من الغذاء غير الصحي. فالمرء يهرب من الضغوط من خلال تناول طعام ليس بحاجة له. قلل من الضغط النفسي لديك ولن تأكل أكثر من حاجتك.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Einkaufen

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    وأخيرا، لا تشتري وأنت جائع. اشتري وأنت شبعان بعد تناول طعامك، فكثير من الأشياء التي تشتريها وأنت جائع لست بحاجة لها وستتناولها لأنك جائع فقط.

    الكاتب: غريونر/ عباس الخشالي


مختارات

نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

حسب منظمة الغذاء العالمية هناك حوالي 2.3 مليار إنسان يعانون من زيادة الوزن. والسبب يعود لعادات غذائية خاطئة أو قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة. هنا بعض النصائح لفقدان الوزن، حاول أن تعمل بها، ولكن بجد ومثابرة. (01.08.2015)  

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