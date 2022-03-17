دراسة: الغذاء الصحي بالوقت المناسب يقي مرضى السكري من الجلطة!

توصلت دراسة شارك في إعدادها خبراء من جامعة "هاربين" الطبية في الصين إلى أن تناول أطعمة مناسبة خلال أوقات معينة من اليوم يقلل من خطر الإصابة بالجلطة القلبية المؤدية إلى الموت المبكر لدى مرضى السكري، كما نقل موقع "هايل براكسيس نت" الألماني.
وفي الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "علم الغدد الصم السريري والاستقلاب" (Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism) الصادرة باللغة الإنجليزية، حلل الباحثون بيانات 4642 شخصاً مصاباً بالسكري مأخوذة من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، في سعي لمعرفة مخاطر الوفاة المبكرة عن طريق الإصابة بالجلطة لدى أولئك الأشخاص المصابين بالسكري.
وتوصل الباحثون إلى أن الوقت الذي يتم فيه تناول أطعمة معينة، بالإضافة إلى مقدار السعرات الحرارية التي تحتوي عليها تلك الأطعمة، له تأثير كبير على صحة مرضى السكري.
ووجد الباحثون أن تناول البطاطس أو الخضار النشوية في الصباح، والحبوب الكاملة بعد الظهر، وتناول الخضروات الداكنة (مثل البروكلي) والحليب في المساء، يساهم في خفض خطر الإصابة بالجلطة القلبية المؤدية للموت المبكر بالنسبة لمرضى السكري. في حين أن الإكثار من استهلاك اللحوم المعالجة (مثل النقانق) في المساء زاد من خطر الوفاة المبكرة عبر الإصابة بجلطة قلبية.
وأكد الخبراء على ضرورة توافق وقت تناول الطعام مع الساعة البيولوجية للأشخاص المصابين بالسكري لحمايتهم من خطر الإصابة بالجلطة القلبية.
وأكد مؤلف الدراسة، د.تشينغراو سونغ، أن تعديل وقت تناول الطعام بالنسبة للمصابين بالسكري لا يؤدي إلى تحسن صحتهم فحسب، بل يساهم أيضاً في حمايتهم من خطر الإصابة بالجلطة القلبية المؤدية إلى الوفاة المبكرة. ونصح الخبير بمراعاة الأوقات المثلى لتناول الطعام في الإرشادات الغذائية المستقبلية واستراتيجيات معالجة مرض السكري.
م.ع.ح
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
تحتوي 100 غرام من السكر على قرابة 400 سعرة حرارية وتفتقد تماماً إلى الفيتامينات. من ناحية غذائية فإن السكر ليس سوى عامل تسمين لا لزوم له. إذا كنت تريد بديلاً خالٍ من السعرات الحرارية أو على الأقل منخفض السعرات الحرارية، فهناك المحليات التالية.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
الزيليتول – سكر البتولا
يحتوي الزيليتول على سعرات حرارية أقل بنسبة 40 في المائة من السكر، ولذلك فإنه يخفض مستوى السكر في الدم ويقلل من تسوس الأسنان. وعلى الرغم من أن اسمه يعني "سكر البتولا" فإن بديل السكر هذا يُنتج من خلال عملية صناعية بحتة. لكن يجب الحذر من الإفراط في تناوله، كباقي السكريات الكحولية، يمكن أن يتسبب في التراخي وانتفاخ البطن.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
الإريثريتول
الإريثريتول هو سكر كحولي آخر ويحظى بشعبية كبيرة بين مرضى السكري. ويمكن معرفة وجوده في المواد الغذائية تحت الرمز E968. لا يحتوي الاريثريتول على سعرات حرارية تقريباً ولا يؤثر على مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن درجة حلاوة هذا البديل في المخبوزات لا تزيد عن 70 بالمائة من حلاوة السكر.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
سكر ستيفيا
ستيفيا أكثر حلاوة بمقدار 300 مرة من السكر العادي، لذلك يجب الانتباه خلال استخدامه في تحلية المواد الغذائية. وميزة هذا المسحوق الأبيض أنه لا يحتوي على أي سعرات حرارية. لكن المرء يحتاج أولاً للتعود على طعمه.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
السكرين
المحليات المركبة كيميائياً كالسكرين والأسبارتام لديها قدرة تحلية أعلى بكثير من السكر وخالية من السعرات الحرارية.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
الموز الناضج
يمكن لأي شخص يريد التحلية دون أي مواد كيميائية اللجوء إلى الموز الناضج. ويمكن التعرف عليه من اللون البني القاتم على قشرها. خلال شرب القهوة مثلاً لن تستمتع كثيراً بالموز، ولكن لتحلية الكعك والبسكويت، فإن الفاكهة ممتازة.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
التمر
التمر هو الآخر من أهم البدائل الصحية للسكر. ويمكن استخدامه مهروساً كمكون حلو في الخبز. على الرغم من أن التمر قليل السعرات الحرارية، إلا أنه يحتوي على الكثير من فيتامين بي 6 والحديد والمغنيسيوم.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
شراب بنجر السكر
مادة أخرى للتحلية الطبيعية هي شراب بنجر السكر. كما يوحي الاسم فإنه مصنوع من بنجر السكر. على الرغم من أن الشراب يحتوي على 300 سعرة حرارية لكل 100 غرام، إلا أنه يحتوي على قيمة غذائية أفضل بكثير من السكر وغني بحمض الفوليك والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم. من حيث الطعم يشبه شراب بنجر السكر من الشعير والكراميل.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
شراب الأغاف أو الصبار الأمريكي
يحتوي شراب الأغاف أو الصبار الأمريكي هو الآخر على مزيج خفيف من الشعير والكراميل ومحتوى مرتفع جداً من الفركتوز، ولهذا السبب تأثرت سمعته كثيراً بعد أن أشار الباحثون إلى العديد من الآثار السلبية للفركتوز شديد التركيز. على عكس محتوى الفركتوز الطبيعي في الفاكهة، فإن استهلاك الفركتوز المركز في المنتجات المصنعة من شأنه أن يزيد من خطر زيادة الوزن.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
شراب الاسفندان أو القيقب
على الرغم من أن شراب الاسفندان أو القيقب يحتوي بشكل أساسي على الفركتوز والسكروز، إلا أنه يبقى أكثر صحيا من السكر أو شراب الأغاف. أظهرت دراسة قام بها فريق بحث من جامعة ماكغيل في كيبيك الكندية أن شراب القيقب يمكن أن يزيد من فعالية المضادات الحيوية ويقلل من آثارها الجانبية.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
سكر جوز الهند
إذا كنت ترغب في طعم الكراميل، فيُوصى بسكر جوز الهند كبديل للسكر التقليدي. على الرغم من أن هذا مصنوع من عصير نخيل جوز الهند، إلا أن طعمه لا يمت لجوز الهند بأي صلة، إذ يقترب من الكراميل قليلاً. على عكس سكر المائدة، لا يرتفع مستوى السكر في الدم عند استهلاكه. لكن سكر جوز الهند له عيوبه هو الآخر...
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
تلوث البيئة
سكر زهرة جوز الهند يصنع في العادة في جنوب شرق آسيا ويُنقل في رحلة طويلة إلى سائر أرجاء العالم ما يشكل عبئاً على البيئة. كما أنه أكثر تكلفة بكثير من السكر العادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة السعرات الحرارية من سكر زهرة جوز الهند أقل قليلاً فقط، وحلاوته ليست أقوى من السكر العادي.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
العسل
إذا كنت ترغب في الطعم الحلو المذاق، فعليك بالعسل. لكنه يحتوي على سعرات حرارية تقترب من تلك الموجودة في السكر العادي. بيد أنه يبقى خياراً أفضل لما فيه من قيمة غذائية أكبر نظراً لمكوناته من المعادن والبروتينات والفيتامينات. ويُقال إن له تأثير مضاد للبكتيريا وللالتهابات. لكن تذكر أن ارتفاع درجة الحرارة عن 40 مئوية يدمر العديد من العناصر الغذائية المهمة فيه!