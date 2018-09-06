دراسة: العناكب تنشط في البيت عند الساعة 19.35 مساء

بمجر رؤية العناكب يلوذ بعض الأشخاص بالفرار أو يصرخون بسبب الخوف منها، خصوصاً إذا حدث ذلك داخل الحمام أو في غرفة النوم. ويتطور هذا الخوف عند فئة من الناس إلى "رهاب العناكب". ورغم أن العناكب تظهر بشكل مفاجئ داخل البيت إلا أن المشرفين على دراسة علمية حديثة سكنهم الفضول العملي لمعرفة الأوقات التي تفضل فيها العناكب الظهور. وخلصت الدراسة إلى أن ذلك يحدث في الغالب على الساعة 19:35، نقلاً عن الموقع الاخباري الألماني "ميركور".

الفريق الذي قام بالدراسة تحت إشراف البروفيسور آدم هارت، المتخصص في علم الحشرات بجامعة "غلوسيسترشاير" البريطانية، قام بتحليل 10 آلاف تسجيل بالكاميرات للعناكب في 250 موقعا في أماكن مختلفة من بريطانيا. وسجل الباحثون أن وقت الذروة الذي تظهر فيه العناكب هو الساعة 19:35 مساء، كما أن احتمال ظهورها في الصباح يكون ما بين الساعة السادسة والثامنة.

وفي ما يخص فصول السنة تكون العناكب أكثر نشاطاً في فضل الخريف وبالضبط في شهري سبتمبر وأكتوبر. ففي هذه الفترة يبدأ الذكور في البحث عن الشريك المناسب والاستقرار في البيت. فإناث العناكب يشعرن بالراحة أكثر على الأسقف والأبواب والنوافذ.

وعكس ما قد يعتقد البعض، فإن ظهور العناكب في الساعة 19:35 مساء ليس سببه وجود الكثير من الأشخاص في البيت في هذا الوقت أو أن العناكب تفضل الخروج أثناء وجبة العشاء. وحسب البروفيسور آدم هارت فالسبب وراء ذلك له علاقة بالجانب الإيكولوجي والبيئي، يضيف الموقع الاخباري الألماني "ميركور".

وبالنسبة للذين يريدون تفادي الزيارات المفاجئة للعناكب فالطريقة الفعالة ليست تفادي الدخول إلى البيت في 19:35 مساء بل الحرص على أن يكون البيت نظيفا وبشكل منتظم.

بالإضافة إلى أهمية النظافة يجب تفادي ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة. كما لا يجب المبالغة في طرد العناكب في البيت لأن فوائدها كثيرة أيضاً. فالعناكب تقضي على الكثير من الحشرات المضرة داخل البيت كالبعوض والخنافس وبالتالي فهي تقلل بشكل غير مباشر من مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض داخل البيت. فالعنكبوت الواحد يأكل ما يصل إلى كيلوغرامين من الحشرات في السنة.

ع.ع