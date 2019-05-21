دراسة: الصفات الشخصية للمهاجر تلعب دوراً حاسما في اندماجه

خلصت دراسة لـ "المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW) عن اندماج المهاجرين والعوامل التي تؤثر على ذلك، إلى أن "اللاجئين الذين أكثر استعداداً للمخاطرة يجدون عملاً أسرع من غيرهم ويقيمون علاقات اجتماعية أوسع". وجاء في نتائج الدراسة التي نشرت اليوم الثلاثاء (21 أيار/مايو 2019) في العاصمة الألمانية برلين أن اللاجئين الذين لديهم أصدقاء كثر وثقة بالنفس كبيرة يتمتعون بصحة أفضل وأكثر رضى عن أنفسهم مقارنة مع غيرهم من اللاجئين.
وحسب الدراسة فإن الاضطرابات النفسية نتيجة معاناة اللاجئ في طريقه إلى بلد اللجوء والظروف المجهولة في البلد الجديد تثقل كاهل اللاجئين نفسيا بشكل كبير.
إذ أنه "حين يكون المرء واثقاً بقدرته في التأثير على مصيره، يكون لديه مجال للفعل أكثر ممن يسلم نفسه للظروف تقعل به ما تشاء"، يقول ديفيد ريشتر من المعهد الألماني.
ومن جانبه قال ميتيا باك من جامعة مونستر، وهو أحد القائمين على الدراسة التي أجريت على 4000 مهاجر قدموا إلى ألمانيا بين عامي 2013 و2016، إن الاستعداد المخاطرة والتعامل مع الىخرين بلطف وود "يساعد" في عملية الاندماج الاجتماعية الصعبة.
وأكد الباحث ميتيا باك أن الانتماء الديني، سواء كان إسلامياً أو مسيحياً، لا يلعب أي دور في مدى الاندماج إذ أن "الأمر يتناقض تماماً مع الأحكام المسبقة الشائعة في المجتمعات المستقبلة للاجئين".
خ.س/ع.ج (ك ن أ)
المصدر: مهاجر نيوز
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من بعض المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
شهدت محطة القطارات في ميونيخ وصول أفواج من اللاجئين عايشوا ظروفا صعبة قبل وصولهم إلى ألمانيا. وفي انتظار أن تسجل الشرطة أسماءهم ويتم نقلهم إلى مراكز الإيواء، تناول بعضهم الطعام في مطاعم مؤقتة في المحطة خصصت لهذا الغرض.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
عدد من اللاجئين وصلوا عن طريق القطارات القادمة من شرق أوروبا، في حين هناك بعض اللاجئين الذين تم تهريبهم عن طريق السيارات. في الصورة الشرطة الألمانية تضبط على الحدود سيارة فيها لاجئون.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
في الصورة قطار خصص لنقل اللاجئين من مدينة ميونيخ إلى مدينة دورتموند في إطار توزيع اللاجئين على الولايات الألمانية. ويرتكز التوزيع على المعطيات الديموغرافية لكل ولاية وخاصة عدد سكانها.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
قام عدد من الشباب العربي في برلين باستقبال اللاجئين القادمين من سوريا والعراق في محطة القطارات الرئيسية في برلين. ويقوم عدد منهم بمساعدة اللاجئين خاصة في يتعلق بالترجمة في المصالح الإدارية الألمانية.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
دخل لاعبو فريق بايرن ميونيخ الملعب في إطار مباراة في الدوري الألماني البوندسليغا وهم مصحوبين بأطفال اللاجئين، وهي رسالة ترحيب يبعث بها النادي الألماني العريق، والذي له ملايين من المحبين في ألمانيا وكافة أنحاء العالم.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
حرصا على إدماج اللاجئين في المجتمع الألماني قامت بعض معاهد تعليم اللغة في برلين بفتح أقسام مجانية لتعليم اللاجئين اللغة الألمانية. كما التحق أبناء اللاجئين بالمدارس الألمانية ومنهم من نجح بتفوق في الامتحانات.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
قدمت شركات ألمانية برامج تطبيقية خاصة بتقديم معلومات مفيدة للاجئين، بحيث ترشدهم إلى المصالح الإدارية التي تهتم بإصدار الوثائق الخاصة بالإقامة والمساعدات الاجتماعية، وتعليم اللغة، وبرامج تشرح لهم القوانين الخاصة باللجوء.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
بالرغم من جو الترحيب باللاجئين الذي تشهده ألمانيا إلا أن عدة مراكز لإيواء اللاجئين تعرضت لاعتداءات كإضرام الحريق في مركز فيرتهايم. وقد أكدت المستشارة ميركل أن لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.
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اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟
كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبال اللاجئين تحولت إلى مواجهات مع الشرطة الألمانية. في الصورة مظاهرة معادية للاجئين نظمها أعضاء في حزب النازيين الجدد.
الكاتب: ريم نجمي