 دراسة: الصفات الشخصية للمهاجر تلعب دوراً حاسما في اندماجه | أخبار | DW | 21.05.2019

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أخبار

دراسة: الصفات الشخصية للمهاجر تلعب دوراً حاسما في اندماجه

دراسة ألمانية سلطت الضوء على دور الصفات الشخصية للمهاجرين على عملية اندماجه في المجتمع وفي سوق العمل. ما هي النتائج التي خلصت إليها الدراسة؟ وهل لدين اللاجئ تأثير على اندماجه في المجتمع الألماني؟

Deutschland Refoodgees in Köln (Christian Schmitt)

خلصت دراسة لـ "المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW) عن اندماج المهاجرين والعوامل التي تؤثر على ذلك، إلى أن "اللاجئين الذين أكثر استعداداً للمخاطرة يجدون عملاً أسرع من غيرهم ويقيمون علاقات اجتماعية أوسع". وجاء في نتائج الدراسة التي نشرت اليوم الثلاثاء (21 أيار/مايو 2019) في العاصمة الألمانية برلين أن اللاجئين الذين لديهم أصدقاء كثر وثقة بالنفس كبيرة يتمتعون بصحة أفضل وأكثر رضى عن أنفسهم مقارنة مع غيرهم من اللاجئين.

مختارات

في تصريحات صحفية أعرب مسؤول ألماني عن شكوكه في رغبة الكثير من اللاجئين والمهاجرين لتعلم اللغة والاندماج، داعيا إلى توفير فرص عمل وتعليم لهم. كما طالب القطاع الاقتصادي بالمساهمة أكثر في ولوج هؤلاء في سوق العمل. (08.02.2019)

أشار استطلاع رأي حديث في ألمانيا إلى أن نصف الألمان لديهم مواقف سلبية من اللاجئين. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي. فكيف تؤثر هذه المواقف على اندماج اللاجئين؟ (26.04.2019)

وحسب الدراسة فإن الاضطرابات النفسية نتيجة معاناة اللاجئ في طريقه إلى بلد اللجوء والظروف المجهولة في البلد الجديد تثقل كاهل اللاجئين نفسيا بشكل كبير.

إذ أنه "حين يكون المرء واثقاً بقدرته في التأثير على مصيره، يكون لديه مجال للفعل أكثر ممن يسلم نفسه للظروف تقعل به ما تشاء"، يقول ديفيد ريشتر من المعهد الألماني.

ومن جانبه قال ميتيا باك من جامعة مونستر، وهو أحد القائمين على الدراسة التي أجريت على 4000 مهاجر قدموا إلى ألمانيا بين عامي 2013 و2016، إن الاستعداد المخاطرة والتعامل مع الىخرين بلطف وود "يساعد" في عملية الاندماج الاجتماعية الصعبة.

وأكد الباحث ميتيا باك أن الانتماء الديني، سواء كان إسلامياً أو مسيحياً، لا يلعب أي دور في مدى الاندماج إذ أن "الأمر يتناقض تماماً مع الأحكام المسبقة الشائعة في المجتمعات المستقبلة للاجئين".

خ.س/ع.ج (ك ن أ)

المصدر: مهاجر نيوز

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    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من بعض المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم.

  • Deutschland Flüchtlinge in München

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    شهدت محطة القطارات في ميونيخ وصول أفواج من اللاجئين عايشوا ظروفا صعبة قبل وصولهم إلى ألمانيا. وفي انتظار أن تسجل الشرطة أسماءهم ويتم نقلهم إلى مراكز الإيواء، تناول بعضهم الطعام في مطاعم مؤقتة في المحطة خصصت لهذا الغرض.

  • Deutschland Österreich Grenzübergang Freilassing

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    عدد من اللاجئين وصلوا عن طريق القطارات القادمة من شرق أوروبا، في حين هناك بعض اللاجئين الذين تم تهريبهم عن طريق السيارات. في الصورة الشرطة الألمانية تضبط على الحدود سيارة فيها لاجئون.

  • Flüchtlinge Hbf München Sonderzug Dortmund

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

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    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    قام عدد من الشباب العربي في برلين باستقبال اللاجئين القادمين من سوريا والعراق في محطة القطارات الرئيسية في برلين. ويقوم عدد منهم بمساعدة اللاجئين خاصة في يتعلق بالترجمة في المصالح الإدارية الألمانية.

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    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    دخل لاعبو فريق بايرن ميونيخ الملعب في إطار مباراة في الدوري الألماني البوندسليغا وهم مصحوبين بأطفال اللاجئين، وهي رسالة ترحيب يبعث بها النادي الألماني العريق، والذي له ملايين من المحبين في ألمانيا وكافة أنحاء العالم.

  • Klassenzimmer Willkommensklasse

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    حرصا على إدماج اللاجئين في المجتمع الألماني قامت بعض معاهد تعليم اللغة في برلين بفتح أقسام مجانية لتعليم اللاجئين اللغة الألمانية. كما التحق أبناء اللاجئين بالمدارس الألمانية ومنهم من نجح بتفوق في الامتحانات.

  • Berlin InfoCompass-App für Flüchtlinge

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    قدمت شركات ألمانية برامج تطبيقية خاصة بتقديم معلومات مفيدة للاجئين، بحيث ترشدهم إلى المصالح الإدارية التي تهتم بإصدار الوثائق الخاصة بالإقامة والمساعدات الاجتماعية، وتعليم اللغة، وبرامج تشرح لهم القوانين الخاصة باللجوء.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    بالرغم من جو الترحيب باللاجئين الذي تشهده ألمانيا إلا أن عدة مراكز لإيواء اللاجئين تعرضت لاعتداءات كإضرام الحريق في مركز فيرتهايم. وقد أكدت المستشارة ميركل أن لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Deutschland Widerstand der NPD Anhänger gegen die Aufnahme von Flüchtlinge

    اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

    كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبال اللاجئين تحولت إلى مواجهات مع الشرطة الألمانية. في الصورة مظاهرة معادية للاجئين نظمها أعضاء في حزب النازيين الجدد.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

اللاجئون في ألمانيا ـ ماذا بعد الترحيب؟

تشهد ألمانيا العديد من المبادرات التي ترحب بقدوم اللاجئين وهي في أغلبها مبادرات تطوعية. وبالرغم من هذا الترحيب فإن بعض المدن الألمانية شهدت هجمات معادية للاجئين، بالإضافة إلى مظاهرات معادية نظمها اليمينيون المتطرفون. (24.09.2015)  

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