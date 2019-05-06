 دراسة: الشباب يطالب بمشاركة أكبر في رسم السياسة الأوروبية | سياسة واقتصاد | DW | 08.05.2019

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سياسة واقتصاد

دراسة: الشباب يطالب بمشاركة أكبر في رسم السياسة الأوروبية

تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية، نشرت مؤسسةTUI دراسة حديثة عن توجه الشباب وكشفت انهم أكثر اهتماما بملفات سياسية أوروبية مما كان متوقعا، حيث يهتم الشباب الأوروبي بمواضيع مثل الهجرة واللجوء وحماية المناخ.

Berlin Schüler im Klimastreik (Getty Images/AFP/O. Andersen)

الشباب يهتمون جدا بأوروبا أكثر مما كان معروفا عنهم، لكنهم يريدون المشاركة في اتخاذ القرار، لاسيما فيما يرتبط بموضوعات هامة. "جيل أوروبا يطالب بمزيد من الإصغاء والمشاركة في بلورة القرار. هذه هي رسالة دراستنا لهذا العام حول الشباب لجميع من يتحمل مسؤولية سياسية"، تقول إلكه هلافاتشيك، مديرة أعمال مؤسسة TUI.

وبالرغم من ذلك يعتبر فقط واحد من بين شابين أوروبيين بين 16 و 26 عاما أن الانتخابات الأوروبية حقا مهمة، بل إن واحدا فقط بين خمسة من المستطلعة آراؤهم يعتبر أنه ممثل من قبل البرلمان الأوروبي. وهذا ليس غريبا عندما يكون متوسط العمر داخل البرلمان الأوروبي في حدود 56 عاما، وأصغر برلماني في بروكسيل هو بلغاري في الثلاثين.

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رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مطالبة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بانضمام حزب الشعب الأوروبي إلى التحالف اليميني الجديد لرئيس حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني في الانتخابات الأوروبية المقبلة. (03.05.2019)

وحتى لو أن موضوع "اللجوء والهجرة" يتم تصنيفه حاليا أهم إشكالية داخل الاتحاد الأوروبي، فهذا لا يعني بأنه يتم رفض الحدود المفتوحة: 43 في المائة من المستطلعة آراؤهم يصفون اللجوء والهجرة كأهم مشاكل يعتبرون الحدود المفتوحة داخل الاتحاد الأوروبي فرصة، وفقط 27 في المائة كتهديد. فحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي يتم تقييمها بإيجابية وغير قابلة للنقاش من طرف الشباب.

حركة "جمعة المستقبل" تحدث تحولا بطيئا في التفكير

كما أن حماية البيئة والمناخ تحتل مكانة عالية بالنسبة إلى شبيبة أوروبا. فمنذ شهور يتظاهر شباب ضمن فعاليات حركة "جمعة المستقبل" ضد تدمير البيئة واستهلاك مرتفع للطاقة وانبعاثات متزايدة لثاني أوكسيد الكاربون في حركة السير وتربية الماشية إضافة إلى تلويث التربة والجو والمياه الجوفية. ونداؤهم هو أنه يجب على السياسيين فعل المزيد لحماية البيئة والمناخ.

وهذا يمس أيضا عصب الكبار. ففي ألمانيا يعتبر 81 في المائة من المواطنين أن هناك حاجة ماسة لحماية المناخ. و85 في المائة يقولون بأنه لا يمكن وقف التغير المناخي بدون تعديل في أسلوب الحياة. لكن الاستعداد الحقيقي لتغيير عادات الاستهلاك لصالح حماية البيئة يزداد ببطيء. وهنا تحتل الشبيبة مكانة متقدمة، إذ أعلن 28 في المائة من المستطلعة آراؤهم في هذه الدراسة التخلي في السنة الماضية عن بعض المنتجات لأسباب سياسية أو أخلاقية أو أنهم استهلكوها لتك الأسباب. وفي ألمانيا عبر عن هذا الموقف 33 في المائة.

الشباب يطالبون بتغييرات راديكالية

لكن كيف يمكن إشراك الشباب ليس فقط في الجدل السياسي، بل أيضا في العملية السياسية؟ فالأحزاب السياسية مطالبة بإيجاد هياكل حديثة تسهل على الشباب إمكانية الانخراط والمشاركة، كما يقترح ذلك ماركوس شبيتلير من مركز العلوم في برلين للبحث الاجتماعي: "الشباب يهتمون بشكل خاص بهذه الأحزاب التي تعرض عليهم نوعا من التحول أو رؤية مستقبلية: و67 في المائة يعتقدون أن هناك حاجة إلى تغييرات راديكالية لتصويب النظام السياسي". وهذه الرغبة في التحول هي سبب أحيانا وراء اهتمام الشباب بالأحزاب الشعبوية.

تخفيض السن الانتخابي في الاتحاد الأوروبي إلى 16 عاما؟

والمثير للقلق هو أن فقط أكثر من نصف (58) الشباب مقتنعون بأن الديمقراطية هي أفضل نظام حكم. لكن فقط أقلية من الشباب (6 في المائة) تعتبر أنظمة حكم أخرى أفضل من الديمقراطية. وحوالي 60 في المائة من المستطلعة آراؤهم ضمن هذه الدراسة اعتبروا أنه من "المرجح" أن يساهموا بصوتهم في الانتخابات الأوروبية 2019. وفي غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي يحق للمواطنين ابتداء من سن 18 عاما المشاركة في الانتخابات. ويقترح ماركوس شبيتلير تخفيض سن الانتخاب داخل الاتحاد الأوروبي إلى 16 عاما، كما هو الحال في مالطا والنمسا. فمن خلال ذلك يتمكن الشباب من المشاركة بشكل أفضل في العملية السياسية.

زبينه كينكارتس/ م.أ.م

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    آخر الأصدقاء للاتحاد الأوروبي؟

    في ساحة سوق جاندارمن وسط برلين التقى أشخاص يوم الأحد للتظاهر من أجل "الفكرة الأوروبية". والمنظمون على الأقل يقولون بأن عددهم تراوح بين 700 و 1000 مشارك. بعض المئات من المتظاهرين ـ وهذا لا يبدو كثيرا بالنسبة إلى حركة مثل هذه ـ وذلك بوقت وجيز قبل الانتخابات الأوروبية.

  • Deutschland Pulse of Europe | Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    في الماضي كان الحضور أكثر

    سوق جاندارمن في برلين مليئة ـ في الـ 26 مارس 2017. قبل سنتين تجمع في كل مرة عدة آلاف من الناس لمهرجانات خطابية لحركة "نبض أوروبا". وفي بعض الأيام ظهر أن 6000 من أصدقاء الاتحاد الأوروبي تظاهروا في برلين.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin mit Annegret Kramp-Karrenbauer (picture alliance/dpa/R. Hirschberger)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    ما العمل.. تدافع؟

    واليوم يصل العدد إلى بعض المئات. ولا يرتبط ذلك بدرجة شهرة المتحدثة الرئيسية التي هي رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي والمستشارة المستقبلية المحتملة أنغريت كرامب كارنباور. وهنا لها ما يكفي من الوقت للتركيز على خطابها.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin mit Annegret Kramp-Karrenbauer (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    لصالح أوروبا يعني ضد الشعبويين!

    وفي كلمتها حثت أنغريت كرامب كارنباور على تقوية الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الأوروبية ضد القوى المناهضة لأوروبا. وقالت "كلما اتسم هذا النقاش بحماسة أكبر من وسط المجتمع، كلما ضعف الإصغاء لأعداء أوروبا من الشعبويين". ودعت للدفاع عن "القيم الأوروبية".

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    بريكسيت وترامب

    نشأت حركة "نبض أوروبا" في نهاية 2016 ـ بفترة قصيرة بعد التصويت على البريكسيت وانتخاب دونالد ترامب رئيسا أمريكيا. وكلا الموضوعين حافظا على زخمهما ولم يفقدا من أهميتهما. إذن يوجد ما يكفي من الأسباب للتظاهر في الشارع من أجل أوروبا موحدة وديمقراطية.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    أسباب محتملة

    هل يجمع قريبا أصدقاء أوروبا موحدة نجومهم؟ لا. فمظاهرات إضافية معلن عنها. وتحصل تكهنات حول الأسباب الممكنة خلف تراجع عدد المشاركين. فحركة النبض ينقصها شخصية قيادية مثل غريتا تونبيرغ من الحركة المدافعة عن المناخ. وربما يفضل الناس الآن النزول إلى الشارع من أجل حركة المناخ.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    جرعة زائدة من ترامب وبريكسيت؟

    ما كاد يوم يمر دون الحديث في الإعلام عن الرئيس الأمريكي ـ في الغالب بقسط يجعلنا نعجب. ويوجد باستمرار مفاوضات جديدة حول البريكسيت في تجمعات مختلفة مع تواريخ مختلفة للخروج. وربما تعوَد الكثير من الناس على هذه الموضوعات ـ أو أنهم لم يعودوا قادرين على الاستماع.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    ربما تحفز حقنة المناخ النبض

    الأحد المقبل سيستمع أصدقاء الاتحاد الأوروبي في برلين إلى لويزا نويباور. إنها وجه حركة المناخ الألمانية "جمعة المستقبل". وربما بإمكانها بث شيء من الروح مجددا في "نبض أوروبا". والحركة قد تحتاج إلى ذلك ـ وفي النهاية تُنظم بعدها بأسبوعين الانتخابات الأوروبية. ماركو مولر/م.أ.م


مختارات

قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

لم يبق وقت طويل إلى حين تنظيم الانتخابات الأوروبية. و"نبض أوروبا" وجب عليه الآن التحرك بسرعة. لكنه لا يفعل ذلك. وفي يوم الأحد تظاهر المئات لصالح أوروبا في برلين. ولم يصل عددهم إلى الآلاف كما كان عليه سابقا. (06.05.2019)  

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