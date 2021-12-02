دراسة: الرضاعة الطبيعية تقلل أمراض القلب للأمهات

تختار بعض الأمهات رضاعة أطفالهن رضاعة طبيعية لفترة طويلة لقناعتهن أن لها فوائد كبيرة للأطفال. لكن ربما ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد صحية للأمهات كذلك. وأكدت نتائج دراسة أنجزها باحثون من جامعة إنسبروك الطبية النمساوية مؤخرا هذه الفوائد التي لم تكن معروفة من قبل للرضاعة الطبيعية. ومن بينها: انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نقلا عن الموقع الإخباري النمساوي "كوريير آت".

وقام فريق البحث تحت إشراف عالم الأوبئة بيتر ويليت منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بتقييم 800 مقالة علمية، إضافة إلى ثماني دراسات شارك فيها ما مجموعه 1،2 مليون امرأة. وتم تضمين الدراسة الجديدة أبحاثا من أستراليا والصين والنرويج واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب تقرير فريق الباحثين فخلال الفترة التي تم فيها إجراء هذا البحث والذي بدأ بين 1986 و2009، سجلت "أكثر من 50 ألف حالة لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية لدى 1،2 مليون امرأة".

ووفقًا لتحليل نتائج الدراسات لوحظ وجود فروق كبيرة بين الأمهات المرضعات وغير المرضعات، يضيف الموقع الإخباري النمساوي "كوريير آت".

ومن بين تلك الفروقات التي تم استنتاجها هي وجود انخفاض عام وواضح بنسبة 11 في المائة في مخاطر أمراض قلبية وعائية للأمهات المرضعات. كما أن نسبة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية انخفض ​​بنسبة 12 بالمائة، والنوبات القلبية بنسبة 14 بالمائة. كما انخفض ​​خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل ملحوظ بنسبة 17 في المائة.

ع.ع /ع.ج.م