 دراسة: الرجل ″الأقل جاذبية″ يحقق سعادة أكبر للمرأة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

دراسة: الرجل "الأقل جاذبية" يحقق سعادة أكبر للمرأة

هل يمكن إعادة النظر في الصورة النمطية عن "فتى الاحلام"؟. ربما، إذ ظهرت نتائج دراسة أمريكية حديثة أن المرأة التي ترتبط برجل "يقل عنها جاذبية" يجعلها أكثر سعادة. فما هي الأسباب؟

صورة رمزية

صورة رمزية

تقدم المسلسلات والأفلام صورة نمطية لفتى الأحلام، فالبطل هو الرجل الوسيم، قوي البنيان وكثيف الشعر. غير أن دراسة أمريكية جاءت ببشرى سارة للرجال الذين يفتقدون هذه الصفات، حيث خلصت إلى أن الرجل "غير الوسيم" أو "الأقل جاذبية" هو الذي يحقق سعادة أكبر لشريكته.

مختارات

وبحسب موقع مجلة "مينرزاخه" (Männersache) الألماني توصلت الدراسة الصادرة عن جامعة فلوريدا الأمريكية إلى أن الرجل الأقل جاذبية من شريكته أكثر قدرة على إسعادها من الرجل الأكثر وسامة.

وكان الفريق القائم على الدراسة أجرى استطلاعاً لعينة مكونة من 113 زوجا وزوجة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 عاماً عن طريق تعبئة نموذج أسئلة وتقدير درجة جاذبيتهم مقارنة بالشريك. وأظهرت النتائج أن العلاقات الأكثر سعادة كانت بين الأزواج الذين تتساوى جاذبيتهم أو الذين تكون المرأة هي الأكثر جمالاً فيهما.

ما الأسباب؟

وتقول الدراسة إن الرجال الأقل جاذبية يجتهدون أكثر من غيرهم لإسعاد شريكتهم حتى لا تنجذب إلى رجل أكثر وسامة. ويدفع ذلك الخوف الرجال إلى تعويض نقص صفات الوسامة الكلاسيكية لديهم عن طريق الرومانسية ومحاولات إسعاد الشريكة بشتى الطرق.

وعلى النقيض من ذلك تتوتر النساء عندما يكون شريكهن أكثر جاذبية منهن. فبحسب ما جاء على موقع جامعة فلوريدا فإن المرأة الأقل جمالاً من زوجها قد تندفع لسلوكيات غير صحية، مثل الحميات الغذائية القاسية، حتى لا ينجذب شريكها لغيرها. أما المرأة الأكثر جمالاً من زوجها لا تشعر بهذا الضغط وبالتالي تكون أكثر سعادة بشكل عام، كما نقلت جريدة صن البريطانية.

س.ح/ أ.ح

مشاهدة الفيديو 02:07

كيف يصبح المرء سعيدا؟

مواضيع ذات صلة

Fußball FC Arsenal vs Manchester City | Mesut Özil Auswechslung

أوزيل وزوجته يحتفلان بمولودتهما البكر على إنستغرام 31.03.2020

وسط الأخبار السيئة الناجمة عن انتشار وباء كورونا، تتسلل السعادة إلى حياة لاعب فريق أرسنال الإنكليزي، فقد رزق بمولودته الأولى التي احتفل بها مع زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام.

Bildergalerie Persische Redaktion Beziehung Zuwendung Geschenk

"ليس جدي وإنما زوجي"... قصة حب تحدت فرق العمر! 16.03.2019

على الرغم من الفارق العمري الكبير بينهما الذي يبلغ نحو (32) عاماً، يعيش الزوجان الأمريكيان بسعادة مع بعضهما متجاهلين الانتقادات الكثيرة اللاتي تطالهما بسبب التفاوت في السن. فهل يجب أن يُقيد الحب بعمر معين؟

EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel

اتفاق بريكست: نهاية عقود من زواج قائم على الحذر 25.11.2018

يمهد الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي الطريق لإنهاء زواج استمر نحو 46 عاما. بيد أن هذا الزواج كان قائما على الحذر المتبادل بدلا من الأحلام المشتركة. ومع ذلك يرى مراقبون أن بريطانيا كانت المستفيدة.

إعلان
Themenbild Facebook

 