 دراسة: الرئة والقلب في خطر إذا زرتم المدن الكبيرة | عالم المنوعات | DW | 09.06.2019

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منوعات

دراسة: الرئة والقلب في خطر إذا زرتم المدن الكبيرة

يسافر أكثر من مليار شخص في العام إلى مدن كبيرة حول العالم. قليل منهم يفكر بتأثير زيارت مثل هذه على صحة جهازه التنفسي أو القلب. دراسة أميركية كشفت عن خطورة مثل هذه الرحلات، وعن نسبة التلوث في مدن حول العالم.

Thailand | Luftverschmutzung in Bangkok (Reuters/A. Perawongmetha)

بانكوك ، عاصمة تايلندا نسبة التلوث فيها عالية بسبب السيارات والدراجات النارية

أفادت دراسة بأن وظائف القلب والرئتين قد تتدهور بسرعة، إذا زار شخص يتمتع بصحة جيدة مدينةً فيها مستويات عالية من تلوث الهواء، مقارنة بموطنه. وذكر الباحثون في دراستهم المنشورة بدورية (جورنال أوف ترافيل ميديسن) أن على المسافرين، الذي يعانون على وجه الخصوص من مشكلات في الجهاز التنفسي أو أمراض القلب، التخطيط لحماية أنفسهم في الأماكن الأكثر تلوثا.

وقال قائد الفريق البحثي تيري جوردون، من كلية الطب بجامعة نيويورك، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز هيلث "ربما يجد المسافرون أنفسهم في بيئة مختلفة تماما في مدينة جديدة خلال ساعات ودون أن يكون لديهم الوعي اللازم أو (المقدرة) على التكيف مع التلوث في تلك المدن". وأضاف أن عدد المسافرين حول العالم يتجاوز 1.2 مليار شخص سنويا وأن كثيرين منهم يتوجهون إلى "مدن كبرى" يعيش بها ما يربو على عشرة ملايين شخص وربما يجدون أنفسهم في مناطق بها مستويات عالية من تلوث الهواء.

وقال: "معظم السائحين يحصلون على التطعيمات اللازمة من الأمراض المعدية وعلى معلومات بشأن الأمراض والكوارث في المقاصد التي يعتزمون زيارتها... لكن عددا قليلا جدا منهم يهتمون بتلوث الهواء الذي قد يضر بصحتهم بل ويفسد كل رحلتهم".

وشملت الدراسة 34 مسافراً من الأصحاء البالغين غير المدخنين الذين يعيشون في منطقة مدينة نيويورك ويعتزمون السفر إلى مدن كبرى خارج الولايات المتحدة. ووافق المشاركون على قياس وظائف القلب والأوعية الدموية والرئة قبل وأثناء السفر وبعد عودتهم من رحلاتهم.

وأمد الفريق البحثي المسافرين المتطوعين بأجهزة لقياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وقدرة الرئة ودربوهم على تسجيل قياساتها مرتين يوميا بدءا من أسبوع سابق لمغادرتهم البلاد ثم أثناء فترة السفر وانتهاء بأسبوع بعد عودتهم. وطلب الباحثون من السائحين، الذين زاروا مدنا في أفريقيا وشرق آسيا وأوروبا وجنوب آسيا، الانتباه لأعراض مثل ضيق التنفس والسعال وضيق الصدر والتنفس بصفير واحتقان الأنف والدوار الخفيف وسيلان الأنف.

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وثائقي - هواء نقي - أحد حقوق الإنسان

كما جمع الفريق البحثي بيانات يومية عن تلوث الهواء في كل مدينة قصدها السائحون وشملت متوسط تركيز الجزيئات السامة التي تعرف بجزيئات (بي.إم 2.5). وتوصل الباحثون إلى أن مستوى تركيز تلك الجزيئات في المتوسط يبلغ ما يزيد بقليل على عشرة ميكروغرامات لكل متر مكعب من الهواء في منطقة نيويورك وتراوح بين 18 و25 تقريبا في المدن الأوروبية وبين 60 و80 في أفريقيا وشرق آسيا و100 تقريبا في جنوب آسيا.

غير أنه في عدد من الأماكن في شرق وجنوب آسيا بلغ المستوى ما يصل إلى 500 ميكروغرام لكل متر مكعب من الهواء. ويعتزم الفريق البحثي توسيع مجال دراسته لتشمل مجموعات أكبر عددا من السائحين، فضلا عن المسافرين سريعي التأثر ممن لديهم مشكلات في القلب أو الرئتين، وكذلك المسافرين من الأطفال والمسنين والفئات التي تضطر للسفر إلى بلدان أخرى بسبب وظائفهم مثل الموظفين الاتحاديين والعسكريين.

ع.خ/ف.ي  (رويترز)

  • Temples and buildings are shrouded in smog (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    تدهورت جودة الهواء بشكل شديد قبل الاحتفال الرئيسي. في الصورة مجموعة من المعابد في العاصمة الهندية. مع اقتراب فصل الشتاء، ترتفع مستويات تلوث الهواء لأسباب مختلفة، من ضمنها حرق مخلفات المحاصيل خارج المدينة، وزيادة انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل.

  • Indians light firecrackers during diwali celebrations (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    يُحتفل بـ"ديوالي"، عيد الأضواء أو الأنوار، تقليدياً بإضاءة المصابيح، والشموع، إلا أن الألعاب النارية، التي تستخدم في حفلات الزفاف أيضاً، باتت جزءاً لا يتجزأ من هذا التقليد. تحدث الإنفجارات غالباً في الورشات غير القانونية في الفناء الخلفي أو تحت الأرض، التي تصنع الألعاب النارية. كما أسفر انفجار في مصنع مرخص في ولاية "أوتار براديش" الشهر الماضي عن مقتل سبعة أشخاص.

  • A man wearing a full face mask stands infront of the Red Fort amid heavy fog in Delhi on 6 November 2018 (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    يظهر هنا أحد المعالم الأكثر شعبية في دلهي، القلعة الحمراء، في اليوم التالي لاحتفالات ديوالي الرئيسية، بالكاد يمكن رؤيتها وسط الضباب الدخاني. وقد قضت المحكمة العليا الشهري الماضي في الهند بأن استخدام الألعاب النارية خلال الاحتفال محدد بأوقات زمنية ضيقة، وسمحت باستخدام الألعاب النارية "الخضراء" أو الصديقة للبيئة فقط، التي تنبعث منها كميات أقل من الدخان. ومع ذلك، بدت السلطات مترددة في تطبيق القواعد.

  • Temples and buildings shrouded in thick smog in New Delhi, India (picture-alliance/NurPhoto/N. Kachroo)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    يُنظر إلى مهرجان الأضواء، الذي يستمر لمدة 5 أيام على أنه احتفال هندوسي، يرمز إلى "انتصار النور على الظلمة، الخير على الشر، والمعرفة على الجهل". في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يقع في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، ويتزامن مع القمر الجديد، حيث يكون اليوم الثالث هو اليوم الرئيسي للاحتفال. بالإضافة إلى ذلك، ديوالي احتفال ديني عند السيخ، والجاينية، وبعض البوذيين أيضاً.

  • A family wears pollution masks and walk looking for a transportation a day after Diwali festival, in New Delhi (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

    تختار بعض العائلات كهذه العائلة ارتداء الكمامات لحماية أنفسهم من مخاطر الدخان. غير أن هذه الممارسة غير شائعة في كل المناطق المتضررة من الضباب الدخاني. قالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إن التعرض للهواء السام داخل المنازل وخارجها يقتل نحو 600 ألف طفل دون سن الخامسة عشرة كل عام. ريتشارد كونور / ريم ضوا.


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مدريد على دراجة - وسط المدينة قريباً خال من السيارات

إجراءات حركة السير الأولى جاءت بمفعولها في العاصمة الإسبانية. ورغم أن جودة الهواء تحسنت ومزيد من الأموال دخلت خزينة المدينة، لكن الامتعاض من رئيسة بلدية مدريد ملموس عند بعض الإسبان. (22.12.2018)  

دلهي تغرق بالدخان بعد العيد الهندوسي "ديوالي"

بلغ تلوث الهواء في العاصمة الهندية مستويات خطيرة بعد ليلة صاخبة من الاحتفالات بمهرجان "ديوالي" الهندوسي. وعلى الرغم من وجود قرار صادر عن المحكمة للحد من استخدام الألعاب النارية، إلا أن معظم الاحتفالات مضت قدماً كالمعتاد. (09.11.2018)  

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وثائقي - هواء نقي - أحد حقوق الإنسان  

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