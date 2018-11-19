 دراسة: الخيال قد يساعدك في التغلب على مخاوفك! | عالم المنوعات | DW | 22.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

دراسة: الخيال قد يساعدك في التغلب على مخاوفك!

يستخدم المعالجون النفسيون كثيرا أسلوبا يشمل تعريض المرضى لمصدر خوفهم حتى يتغلبوا عليه، لكن دراسة جديدة تقول إن تخيل مصدر الخوف تحت التوجيه قد يكون بنفس الفاعلية. فكيف ذلك؟

Symbolbild Angst (picture-alliance/chromorange)

يعتمد الكثير من المعالجين النفسيين على الطريقة التقليدية. هذه الطرق تعمل على إثارة نشاط مناطق في المخ تشارك في عمليات الإدراك والذاكرة والتعلم والتخيل. لكن الباحثون في الدراسة الجديدة أوضحوا أن التأثير نفسه يحدث عند "محاكاة" مصدر الخوف باستخدام الخيال.

دانييلا شيلر، الأستاذة المساعدة في الطب النفسي وعلم الأعصاب، بكلية إيكان للطب في ماونت سايناي بنيويورك، وكبيرة الباحثين في الدراسة، قالت إن: "الجانب الأكثر إثارة للاهتمام هو أننا استطعنا قياس الاستجابة العصبية ودراسة حالة المخ أثناء التخيل وهل هي مماثلة لما يحدث خلال التعرض الحقيقي (لمصدر الخوف)".

وللتعرض التقليدي سلبيات مثل صعوبة تعريض المريض أحيانا للمصدر الحقيقي لمخاوفه، إذا كان خوفه مثلا ناجما عن صدمة في ساحة حرب. كما قد يكون الخوف شديدا مما يجعل العلاج بالتعرض الحقيقي لمصدره بالغ الصعوبة على المريض.

مشاهدة الفيديو 05:22
بث مباشر الآن
05:22 دقيقة

التنويم المغناطيسي ورهاب الخوف

التجربة:

من أجل اختبار مبدأ تخيل الخوف، أجرى الباحثون تجربة شملت 68 متطوعا وربطت بين سماع صوت معين والتعرض لصدمة كهربائية بسيطة. وعرّض الباحثون المتطوعين مرارا لصوتين تزامن أحدهما مع صدمة كهربائية. في النهاية كان الصوت كافيا لإحداث رد فعل الصدمة.

بعد ذلك قسّم الباحثون المتطوعين لثلاث مجموعات، عرضوا الأولى للصوت مرارا دون صدمة كهربائية، وطلبوا من الثانية تخيل الصوت دون التعرض للصدمة، وطلبوا من الثالثة فقط تخيل أصوات تغريد العصافير وانهمار المطر.

وصور الباحثون أمخاخ المتطوعين بتقنية الرنين المغناطيسي، كما قاست أجهزة استشعار رد الفعل بجلد أذرع المتطوعين. وقالت شيلر إنهم وجدوا أن "العلاج بالتعرض (لمصدر الخوف) سواء كان حقيقيا أم متخيلا (ينشط) شبكة في القشرة الجبهية الأمامية للمخ".

وأضافت، في الدراسة التي نشرتها دورية نيورون، أنه يمكن العمل على إضعاف هذه الشبكة لدى الأشخاص الذين يعانون اضطرابات القلق.

وقال روبرت هوداك، الأستاذ المساعد في الطب النفسي بكلية بيتسبرج للطب في بنسلفانيا، والذي لم يشارك في الدراسة، إن المعالجين يستخدمون بالفعل العلاج بالتخيل حتى من دون الدليل على أنه يسبب نفس التغيرات بالمخ.

وضرب هوداك مثلا لشخص ينزع المقابس الكهربية جميعا في المنزل قبل الخروج خشية أن يشب حريق. وأضاف أن جعل الشخص يتخيل ترك منزله مرارا دون نزع القوابس قد يؤدي في النهاية لتخلصه من خوفه من اندلاع حريق.

م.م/ع.ج.م (رويترز)

  • default

    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    دموع سببها البصل

    يذرف المرء حوالي 100 لتر من الدموع في حياته، فعند تقطيع البصل أو دخول حبة غبار إلى العين تخرج الدموع، لإبعاد الأجسام الغريبة وحماية العين.

  • default

    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    تركيبة غنية ومفيدة

    وبالرغم من أن الدموع تبدو كالماء إلا أنها مزيج من الملح والجلوكوز والبروتين بالإضافة الى أنزيم يقضي على البكتيريا، ويمنع بروتين الليبوسالين من تكاثرَها.

  • default

    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    أسباب البكاء مجهولة

    يلجأ المرء للبكاء عند الغضب والخوف وخيبة الأمل أو حتى عند الفرح. وحتى الآن لم يتمكن العلماء من إيجاد إجابة واضحة لأسباب لجوء الإنسان إلى البكاء.

  • default

    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    البكاء يعطي شعورا بالراحة

    بحسب إحدى النظريات، فإن البكاء يعطي شعورا بالراحة. إلا أن الأبحاث تظهر بأننا لانشعر بالضرورة بالراحة بعد البكاء. فنحن لا نشعر بالارتياح إلا بعد انتهاء سبب دموعنا. كما يسود أيضا اعتقاد بأن البكاء مريح للجسم، ولكن ذلك لم يثبت علميا.

  • Bildergalerie Persische Redaktion Beziehung Unterstützung

    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    وسيلة للتواصل

    نظرية أخرى تقول إن البكاء قد يكون أيضا وسيلة للتواصل بشكل فعال مع البيئة المحيطة. فملامح الوجه الحزين مفهومة في جميع أنحاء العالم. وهو ما يولد لدى الآخر شعورا بالتعاطف وحب تقديم المساعدة.

  • default

    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    النساء يتفوقن على الرجال في البكاء

    حتى سن الثالثة عشر يبكي الفتيان والفتيات بنفس القدر تقريبا، بعدها تتغير الصورة، إذ يبكي الرجال ستة إلى سبعة عشر مرة في السنة، في حين تبكي النساء ما بين ثلاثين وأربعة وستين مرة في السنة. كما يبكي الرجال بين دقيقتين وأربع دقائق، وتبكي النساء حوالي ست دقائق.

  • default

    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    هن الأسرع في البكاء

    وتختلف أسباب البكاء بين الرجال والنساء. فالرجال غالبا ما يبكون بدافع التعاطف بينما تبكي النساء بسبب لوعة الحب. و يبدأن بالبكاء قبل الرجال، عند الشعور بعدم القدرة على تحقيق شيء ما.

  • default

    البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

    عندما تكون الخسارة هي السبب

    وحتى أبطال الرياضة يبكون عند الخسارة، وهو ما يدفع مشجعيهم للبكاء أيضا.

    الكاتب: دالين صلاحية


مختارات

فهم الخوف من الأمراض والتغلب عليه – الدكتور محمد الراعي ضيف الحلقة في مجلة صحتك بين يديك.  

حالات الخوف المرضية ـ الدكتور جهاد عبدالله أخصائي في الطب النفسي والعلاج النفسي يشرح كيف يتم التعامل ومعالجة هذه الإضطرابات

الخوف المرضي أو الرهاب هو من بين الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعا. لكن بمساعدة المتخصصين ، يمكنك التغلب عليها في غالب الحالات. (02.10.2014)  

برغم المخاوف.. التبرع بالدم هو أمر جيد للصحة

يخشى كثيرون التبرع بدمائهم، ربما بسبب الخوف من الإبر أو تعرض المتبرع للإرهاق والتعب، في حين يخشى آخرون من الذهاب للمستشفى خوفا من الإصابة بالعدوى، إلا أن الخبراء يأكدون أن التبرع بالدم هو أمر جيد للصحة. (17.10.2017)  

البكاء والدموع.. لغز يحير الأطباء

يلجأ الكثيرون للبكاء في لحظات كالغضب والخوف أوحتى أثناء فرحهم، وحتى الآن لم يتمكن الأطباء من إيجاد إجابة واضحة لأسباب البكاء، جولة مصورة للتعرف على بعض الحقائق الخاصة بالدموع. (23.02.2014)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

التنويم المغناطيسي ورهاب الخوف  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild: Erschöpfte Frau am PC, Burnout

دراسة: الإجهاد الرقمي يؤثر سلباً على الموظفين.. والسبب! 19.11.2018

كشفت نتائج دراسة علمية جديدة قام بها باحثون ألمان، أن الإجهاد بسبب الرقمنة في مكان العمل يؤثر سلبا على أداء الموظفين والعمال. غير أن السبب ليس في الرقمنة في حد ذاتها، وإنما؟

DW Euromaxx - Hunde in Geschäften

بعد مجزرة فلوريدا ـ الاستعانة بالكلاب للتغلب على الخوف 02.03.2018

اشتهر الكلب بكونه صديقا للإنسان، نظرا لوفائه وإخلاصه لصاحبه، لكن هذا الكائن يمكن أن يمنح أيضا مشاعر الطمأنينة والحب لمن يحتاج لذلك، كما هو الشأن مع طلبة مدرسة في فلوريدا عاشوا صدمة إطلاق نار عشوائي.

Spinnennetz Fotolia

دراسة: العناكب تنشط في البيت عند الساعة 19.35 مساء 10.09.2018

يخاف الكثيرون من العناكب. ويزداد الخوف كلما ظهر العنكبوت بشكل مفاجئ في البيت. وكشفت نتائج دراسة حديثة طريقة فعالة لتجنب العنكبوت في البيت. وبذات الوقت فوائد هذه الحشرة لمن يقدر على ذلك صبرا. تعرف عليها في هذا المقال.

إعلان
Themenbild Facebook

 