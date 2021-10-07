 دراسة: الحيوانات ″الوحيدة″ تصاب بالاكتئاب والذكور تعاني أكثر | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 19.03.2022

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علوم وتكنولوجيا

دراسة: الحيوانات "الوحيدة" تصاب بالاكتئاب والذكور تعاني أكثر

أكدت دراسة فنلندية أن الحيوانات التي تعيش وحيدة تعاني من أعراض التوتر والقلق والضغوط وأن الأمر لا يقتصر على البشر وحدهم. وكشفت الدراسة أن الشعور بالوحدة يزيد من مستويات التوتر لدى ذكور الأفيال بشكل كبير.

أحد الأفيال الوحيدة في مقاطعة بنغولو بإندونسيسيا

أكدت الدراسة الفنلندية أن الأفيال التي تعيش وحيدة يظهر عليها المزيد من علامات التوتر بعكس التي تعيش في مجموعات

من القلق إلى الاكتئاب، يعاني الكثير من البشر الذين يعيشون وحدهم من الكثير من أعراض التوتر والقلق والضغوط. لكن دراسة حديثة نشرت مؤخراً أكدت أن الشعور بالوحدة والمشكلات الناجمة عنه تنتشر بين الحيوانات أيضاً.

مختارات

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وأكد باحثون أن الأفيال على سبيل المثال يظهر عليها المزيد من علامات التوتر عندما تكون بمفردها أكثر من تلك الحيوانات التي تعيش داخل مجموعة.

درس باحثون من جامعة توركو في فنلندا سلوك الأفيال الآسيوية في ميانمار، وقارنوا مستويات هرمونات التوتر في برازهم، لتقييم ما إذا كانت طبيعة الحياة الاجتماعية مرتبطة بالتوتر في الحيوانات أم لا. وكشف تحليلهم أن الشعور بالوحدة يزيد من مستويات التوتر لدى ذكور الأفيال، في حين أن الإناث كانت أقل توتراً عندما تنجب أطفالاً.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الكائنات - ومنها البشر - الذين لديهم مجموعات صداقة قوية يتمتعون بمجموعة من الفوائد، بما في ذلك تحسين الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وزيادة العمر الافتراضي، بحسب ما نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الوحدة مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة ببعض مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق وتدني احترام الذات ومشاكل النوم وزيادة التوتر.

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صحتك بين يديك - أهمية التواصل الجسدي

وحتى الآن، تناول عدد قليل من الأبحاث كيفية تأثير الوحدة على الأفيال الآسيوية - وهي حيوانات من النوع الاجتماعي النموذجي.

وفي الدراسة التي نشرتها الجامعة الفنلندية، بحث الفريق العلمي في تفاصيل حياة 95 فيلًا آسيويًا في ميانمار كانوا يعملون في صناعة الأخشاب. قام الباحثون بتقييم حجم مجموعات عمل الأفيال، وعدد الذكور والإناث في كل مجموعة، وما إذا كان هناك أي أطفال داخل المجموعة، كما قاموا بتقييم تركيزات هرمونات التوتر في براز الأفيال.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث الباحثون إلى معالجي الأفيال بين عامي 2014 و 2018، والذين تمكنوا من تقديم معلومات عن التفاعلات الاجتماعية لكل حيوان على حدة.

وقال الدكتور مارتن سيلتمان الذي قاد الدراسة "إن هذه البيئة البحثية الفريدة تسمح لنا بدراسة العديد من الأفيال التي تعيش في بيئتها الطبيعية، وفي الوقت نفسه تعطينا معلومات مفصلة عن حياتهم الاجتماعية".

أضاف الدكتور سيلتمان: "وجدنا أن الأفيال الذكور تظهر مستويات أعلى من التوتر عندما لا يكون لديهم أصدقاء وعندما يكونون في مجموعات اجتماعية بها عدد أكبر من الذكور مقارنة بالإناث".

وبحسب نتائج الدراسة، تظهر إناث الأفيال مستويات أقل من التوتر عند وجود الأطفال في المجموعة الاجتماعية. ولا يرتبط حجم المجموعة الاجتماعية بمستويات هرمونات التوتر لدى الذكور أو الإناث.

وبينما توقع الباحثون أن تظهر على الإناث المنعزلات علامات الإجهاد، وجدوا أن هذا لم يكن الحال دائمًا، فبالمقارنة بذكور الأفيال، قد تظل الإناث التي تعيش منفردة قادرة على التفاعل مع أفراد آخرين دون تكوين روابط اجتماعية قوية، وفقًا للباحثين، ما يعني أن الافتقار إلى تلك الروابط قد لا يُنظر إليه على أنه أحد مسببات الضغط.

وبشكل عام، تسلط النتائج الضوء على أهمية التواصل الاجتماعي في الأنواع الحيوانية المختلفة. ويأمل الفريق في إمكانية استخدام النتائج لتطوير طرق لتحسين رفاهية الحيوانات الاجتماعية الأسيرة في المستقبل.

عماد حسن

  • اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يؤكد الخبراء أن الضحك كفيل بتحسين المزاج الداخلي خصوصا في الأوقات الحرجة. فالضحك ولو كان مصطنعا يساعد الجسم على الاسترخاء والتخلص من الأفكار السلبية.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يدفع الضحك الجسم إلى إفراز هرمونات الإندورفين المسؤولة عن الشعور بالسعادة. ويعتمد المتخصصون على طرق للتغلب على الاكتئاب عبر ما يسمى "يوغا الضحك" في مجموعات.

  • Welttag des Lachens Weltlachtag (picture-alliance/dpa)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    من بين إيجابيات الضحك تخفيف الوزن، فأثناء الضحك تنشط حوالي 53 عظلة في وجه الانسان ما يؤدي إلى حرق سعرات الحرارية والتخلص من الدهون.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تشير الدرسات أن الأطفال يضحكون 400 مرة في اليوم بينما الكبار 15 مرة. وهو عدد قليل جدا، حسب الخبراء. كما كشفت الدراسات أن النساء يضحكن أكثر من الرجال.

  • Deutschland | Angela Merkel (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تعد الابتسامة إحدى لغات التواصل التي يسخدمها السياسيون للرفع من شعبيتهم والدخول إلى قلوب الناس، كما هو حال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

  • Flash-Galerie Handbuch für Chefs (Fotlia/Nick Freund)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    كما هو الحال في الصور العادية ينصح خبراء التواصل بالابتسامة أثناء التقاط صور السلفي للتأثير بشكل إيجابي على المتلقي وزيادة عدد المهتمين بصاحب السلفي.

  • Mann mit zwei Partnerinnen (Imago/Imagebroker)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    أكدت نتائج دراسات علمية أن النساء اللواتي لا تفارقهن الابتسامة أكثر جاذبية. وتفوقت النساء المبتسمات على النساء اللواتي لجأن إلى الماكياج من أجل جذب الأنظار إليهن.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/University of Portsmouth)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يقتصر الضحك على الانسان بل يشمل الحيوانات أيضا. فالقردة مثلا تتأثر بالمداعبات وتتفاعل معها بالضحك عبر إصدار صحكات شبيهة بعمليات التنفس.

  • Kaiserschnittgeburt Betäubung (Imago/P. Widmann)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ورغم الفوائد الكثيرة للضحك يجب تفاديه في بعض اللحظات. فالأشخاص الذين أجروا علميات جراحية في البطن مثلا أو القلب يجب عليهم تفادي الضحك حتى يتماتلوا للشفاء

  • Frau Lachen (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يخلو الضحك من دلالات مختلفة حسب المواقف. ويمكن أن يفهم على أنه تهكم أو سخرية. لهذا السبب يجب اختيار الوقت المناسب للضحك لتفادي أي سوء فهم.

  • Charlie Chaplin in Goldrausch (picture-alliance / akg-images)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ومن أجل ضمان لحظات مليئة بالضحك تعود بالفضل على الصحة ينصح المتخصصون بالذهاب إلى المسرح الكوميدي أو مشاهدة أفلام كوميدية في السينما أو البيت.

    الكاتب: عبد الرحمان عمار


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