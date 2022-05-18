 دراسة: التلوث مسؤول عن سدس الوفيات المبكرة في العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.05.2022

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دراسة: التلوث مسؤول عن سدس الوفيات المبكرة في العالم

قالت دراسة إن تأثير التلوث على الصحة أقوى بكثير من تأثير الحروب والإرهاب والملاريا والإيدز وغيرها، وأن الوفيات الناجمة عن التلوث تناهز تلك التي يتسبب بها التبغ. ما هي البلدان العشرة الأكثر وفيات بسبب بالتلوث؟

صورة رمزية للتلوث الناجم عن العبوات البلاستيكية في باناما سيتي (أبريل/ نسيان 2021)

رغم التراجع في الوفيات المبكرة المرتبطة بأنواع التلوث المرتبطة بالفقر المدقع، تسجل تلك المرتبطة بتلوث الهواء وتلوث المنتجات الكيميائية ازديادا.

 تسبب التلوث بوفاة مبكرة لتسعة ملايين شخص في العالم سنة 2019، وفق دراسة نشرتها الأربعاء (18 مايو/ أيار 2022) مجلة "ذي لانست" تظهر عدم تحسن الوضع على هذا الصعيد خصوصا في ظل نوعية الهواء المتردية والملوثات الكيميائية أبرزها الرصاص.

وبعد أربع سنوات على تقرير أول في الموضوع، لم يطرأ أي تحسن على هذا الصعيد، إذ إن ما يقرب من حالة وفاة مبكرة من كل ست في العالم مردها إلى التلوث، وفق اللجنة المعنية بالتلوث والصحة في "ذي لانست".

مختارات

يشهد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا موجة "ابيضاض على نطاق واسع" للمرة الرابعة منذ 2016، بسبب درجات حرارة أعلى من المعدل في المحيط. ويعد ذلك تهديدا مباشرا للأسماك والرخويات.

العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.

كشفت دراسة حديثة أن التلوث بالجزئيات البلاستيكية الدقيقة وصل إلى القطب الشمالي أيضاً، بل وبلغ مستوى مشابه للتلوث في مناطق أخرى من العالم، محذرة من أن لذلك تداعيات خطيرة على الأحياء البحرية وعلى المناخ.

بين عامي 2017 و2019 كانت أسلحة الدمار الشامل هي مصدر القلق الأكبر حول العالم، واليوم يشعر الخبراء حول العالم الآن بقلق أكبر بشأن الفشل في التعامل مع أزمة المناخ أكثر من قلقهم بشأن الأمراض المعدية.

 وقلّما يتسبب التلوث والمخلفات التي يتركها البشر في الهواء والماء والتربة بوفيات مباشرة، لكن هذه العوامل تؤدي إلى أمراض خطيرة في القلب إضافة إلى إصابات بالسرطان ومشكلات تنفسية أو اسهال حاد.

 وقال المعد الرئيسي للدراسة ريتشارد فولر وهو أحد مديري اللجنة إن "الآثار على الصحة لا تزال هائلة، والبلدان الضعيفة والمتوسطة الدخل تدفع الثمن"، إذ تتركز فيها 92% من هذه الوفيات والجزء الأكبر من الخسائر الاقتصادية.

 وأشار في تصريحات أوردها بيان إلى أن "الاهتمام والتمويل سجلا ازديادا طفيفا منذ 2015، رغم الازدياد الموثق بشكل جيد للمخاوف العامة على صعيد التلوث وآثاره الصحية".

 ورغم التراجع في الوفيات المبكرة المرتبطة بأنواع التلوث المرتبطة بالفقر المدقع، تسجل تلك المرتبطة بتلوث الهواء وتلوث المنتجات الكيميائية ازديادا.

 ولفتت الدراسة إلى أن "تأثير التلوث على الصحة أقوى بكثير من تأثير الحرب والإرهاب والملاريا وفيروس +اتش اي في+ والسل والمخدرات والكحول، وعدد الوفيات الناجمة عن التلوث يناهز تلك التي يتسبب بها التبغ".

 وفي 2019، نُسبت 6,7 ملايين وفاة مبكرة إلى تلوث الهواء، و1,4 مليون وفاة لتلوث المياه، و900 ألف إلى التسمم بالرصاص.

 وأوضح فولر لوكالة فرانس برس أن "تفاقم الوضع الناجم عن الرصاص، خصوصا في هذه البلدان الأكثر فقرا، والتسارع في عدد الوفيات، أمر مريع".

 كما أن التعرض لمادة سامة قد يسبب تأخرا في نمو القدرات الإدراكية لدى الأطفال.

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من هي الدول الأكثر تأثرا؟

 وفيما تراجعت الوفيات المرتبطة بالتلوث في الأسرة (بسبب إحراق الوقود أو مشكلات المياه أو النظافة)، خصوصا في إفريقيا، فإن تبعات الأشكال "المعاصرة" للتلوث أكبر بكثير مما كانت قبل عشرين عاما.

وقالت ريتشل كوبكا المديرة التنفيذية للتحالف العالمي للصحة ومكافحة التلوث في نيويورك والمشاركة في الدراسة إن الوفيات الناتجة عن التعرض لملوثات حديثة مثل المعادن الثقيلة والكيماويات الزراعية وانبعاثات الوقود الأحفوري "تسجل زيادة كبيرة" إذ ارتفعت بنسبة 66 بالمئة منذ 2000.

 وفي سنة 2000، بلغت الوفيات المبكرة المرتبطة بتلوث الهواء 2,9 مليون، و4,5 ملايين سنة 2019.  وقال فولر لوكالة فرانس برس "إذا لم ننجح في تحقيق نمو بطريقة نظيفة ومراعية للبيئة، فإن ما نفعله في منتهى السوء".

وذكر الباحثون أن بعض العواصم الكبيرة أحرزت بعض النجاح في مكافحة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة ومنها بانكوك وبكين ومكسيكو سيتي، لكن في المدن الأصغر ما زالت مستويات التلوث تسجل ارتفاعا.

وأعدت الدراسة قائمة بالبلدان العشرة الأكثر تسجيلا لوفيات مرتبطة بالتلوث استنادا إلى النتائج المعدلة لحساب التلوث. وهذه البلدان على التوالي هي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر وجزر سولومون والصومال وجنوب أفريقيا وكوريا الشمالية وليسوتو وبلغاريا وبوركينا فاسو.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، رويترز)

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