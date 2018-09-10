دراسة: البعوض يحمل جسيمات البلاستيك من المياه إلى الطيور

أوضح باحثون من بريطانيا في دراسة نشرتها مجلة "بايولوجي ليترز" التابعة للأكاديمية الملكية للعلوم، أن جسيمات البلاستيك الدقيقة، يمكن أن تنتقل من المياه الى الطيور والخفافيش والعناكب بواسطة البعوض. كما عثروا في دراستهم على جسيمات بلاستيك دقيقة في حشرات بالغة وطائرة، بعد أن ابتُلعت هذه الجسيمات من قبل البعوض عندما كان لا يزال يرقات في المياه.

وحذر الباحثون تحت إشراف أماندا كالاجان، من جامعة ريدنج البريطانية، من أن جسيمات البلاستيك يمكن أن تصل الى الطيور والحشرات التي تلتهم البعوض. ودرس الباحثون كيفية وصول كريات البلاستيك الدقيقة إلى البعوض المنزلي الشائع، حيث تبقى داخل جسمه خلال المراحل العمرية المختلفة.

كما عثر الباحثون على كريات بلاستيكية أقل بشكل واضح داخل اليرقات على مدى مراحلها العمرية المختلفة. ولم يعثروا على أي جسيمات داخل البعوض مكتمل النمو. ولكن الباحثين وجدوا استثناء لذلك، فعندما تناول البعوض كريات بحجم 1 و بحجم 15 مايكرومتر في نفس الوقت، كانت هناك آثار لكريات البلاستيك بحجم 15 مايكرومتر. واستطاع الباحثون التعرف جيداً على جسيمات البلاستيك تحت المجهر لأنها كانت فلورية.

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وبهذه الطريقة، تمكن الباحثون من معرفة المكان الذي كان فيه الجسيم البلاستيكي عندما انتقلت البعوضة من مرحلة عمرية لأخرى، وهو أوعية مالبيجي (نسبة إلى عالم التشريح الإيطالي مارسيلو مالبيجي) وهي الأوعية التي تقوم بدور أجهزة الإخراج لدى الحشرات وتشبه الكلى إلى حد بعيد من ناحية الوظيفة. وخلافا للأمعاء، فإن هذه الجسيمات تظل بلا تغير تماماً عند انتقال البعوض من مرحلة عمرية لأخرى.

ويعتقد الباحثون بإمكانية سحب النتائج التي توصلوا إليها في المختبر على حشرات أخرى. فبينما استخدم البعوض اللادغ هنا كنموذج حي، فإن أي حشرة تعيش في المياه العذبة وتستطيع ان تتغذى على جسيمات البلاستيك، ربما حملت مواد بلاستيكية إلى مرحلة أرضية بالغة من مراحل تطوره. وبحسب الباحثين، هذه هي الدراسة الأولى التي تثبت أن جسيمات البلاستيك يمكن أن تصل من المياه عبر الحشرات الطائرة إلى سلسلة الغذاء والكائنات الحية التي تعيش على الأرض

س.م/ع.ش (د ب أ)