دراسة: البطاطا يمكن أن تطيل العمر

البطاطا ليست وجبة لذيذة، بل تحتوي على فوائد صحية مذهلة. دراسة حديثة تكشف كيف يمكن أن تحمي القلب وتساهم في إطالة العمر. كيف؟

يشتهر المطبخ الألماني وفي دول أخرى بحضور قوي لأطباق متنوعة من البطاطا سواء كانت مسلوقة، مهروسة، مقلية، أو مُحضرة كسلطة. وقد أثبتت دراسة حديثة أن هذه الدرنة ليست فقط لذيذة، بل تتمتع أيضًا بفوائد صحية كبيرة. ومع ذلك، يجب أخذ بعض الأمور بعين الاعتبار من أجل الاستفادة أكثر من البطاطا.

فقد كشفت نتائج دراسة حديثة نشرتها مجلة التغذية التي تصدرها الجمعية الأمريكية للتغذية، أن للبطاطا أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق نظام غذائي صحي. وحسب المشرفين على الدراسة فإن تناول البطاطا بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بل ويساهم في إطالة العمر. تتميز البطاطا بمحتواها الغني من المغذيات الضرورية مثل البوتاسيوم، وفيتامين C، والألياف، نقلا عن موقع الصحيفة الإخبارية الألمانية "فرانكفورتر روند شاو".

الدراسة، التي أشرف عليها باحثون في النرويج، قامت بتحليل عادات التغذية لأكثر من 77 ألف شخص بالغ على مدى 33 عامًا ونصف. واستنتجت أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من البطاطا تمتعوا بصحة قلبية أفضل ومتوسط عمر أطول. إذا كنت تخطط لإدخال البطاطس في نظام غذائي صحي، فمن المهم اختيار الأنواع وطرق التحضير المناسبة.

وأكل المشاركون في الدراسة، المنشورة في مجلة التغذية، ما متوسطه 13 حبة بطاطا أسبوعيًا، أي ما يعادل حبتين يوميًا تقريبًا. وكانت النتائج مذهلة: الأشخاص الذين أدخلوا البطاطس بانتظام في نظامهم الغذائي سجلوا معدلات وفيات أقل خلال فترة الدراسة.

قصة الألمان مع البطاطا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

هل تناول البطاطا يوميًا صحي؟

وتنصح جمعية التغذية الألمانية وخبراء التغذية، بتناول الكربوهيدرات يوميا مثل الحبوب، الخبز، الأرز، المعكرونة، أو البطاطا. هذا يعادل حوالي 200 إلى 250 غرامًا أو ثلاث إلى أربع حبات بطاطس متوسطة الحجم. وإذا كنت تفضل البطاطس يوميًا، فلا داعي للقلق، حيث إنها خيار صحي آمن، يضيف موقع الصحيفة الإخبارية الألمانية "فرانكفورتر روند شاو".

انتبه لطريقة الطهي!

في السابق كان السلق الطريقة الأكثر شيوعًا لتحضير البطاطس، وقد أثبتت هذه الطريقة أنها الأكثر صحة. البطاطا المسلوقة تحتفظ بمعظم عناصرها الغذائية. يُنصح بطهي البطاطا مع قشرتها أو باستخدام طريقة التبخير للحفاظ على الفيتامينات والمعادن.

البطاطا غنية بالكربوهيدرات

البطاطس مصدر غني بالكربوهيدرات الجيدة، بفضل احتوائها على كربوهيدرات طويلة السلسلة ومحتوى مائي يصل إلى 80 بالمئة. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية مقارنة بالمعكرونة أو الأرز. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على البطاطا المقلية أو رقائق البطاطا، التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

البطاطا العادية والبطاطا الحلوة

ولمن يطرح السؤال، أيهما أكثر صحة البطاطا العادية أم البطاطا الحلوة؟ الإجابة هي أن كليهما يحتوي على مغذيات مفيدة، لكن البطاطا العادية تتميز بسعرات حرارية أقل وهي أنسب لمن لا يريد الزيادة في وزنه.