 دراسة: ″البديل من أجل ألمانيا″ يتلاعب بالأرقام لنشر الخوف من المهاجرين | أخبار | DW | 04.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

دراسة: "البديل من أجل ألمانيا" يتلاعب بالأرقام لنشر الخوف من المهاجرين

اتهمت دراسة إعلامية حزب "البديل من أجل ألمانيا" بنشر الخوف من المهاجرين بشكل متعمد من خلال التلاعب بالأرقام. وذلك بعد المقارنة بين بيانات الشرطة حول المشتبه بهم وتلك الصادرة عن الحزب اليميني الشعبوي.

Symbolbild Integration (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

خلص باحثون في مجال الإعلام، إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي يعمل بشكل منظم من أجل نشر الخوف من المهاجرين في البلاد. ودقق باحثان من مدينتي هامبورغ ولايبزيغ، جميع البيانات الصحفية التي أصدرها "البديل من أجل ألمانيا"، والمتعلقة بقضية الجريمة في ألمانيا، وقارنوا ما ورد فيها، بالإحصائيات الرسمية حول الجرائم.

ونقلت صحيفة "دي تسايت" الألمانية عن الباحثين، توماس هيسترمان وإليسا هوفن، قولهما: "عندما يتعلق الأمر بجنسية المشتبه في ارتكابهم لجرائم، تشير بيانات البديل من أجل ألمانيا، إلى أن 95 بالمئة من الجناة أجانب، في حين يمثل الألمان نسبة 5 بالمئة فقط.. فيما يخص النسبة المتعلقة بالألمان، يتم التأكيد دوما على انحدارهم من أصول أجنبية أو ضعف درجة ضلوعهم في الجريمة". وأوضح الباحثان، أن الإحصائيات الخاصة بنسب الجرائم تشير إلى نسبة المشتبه بهم من غير الألمان، أقل من 35 بالمئة.

وتركز البيانات الصحفية لـ"البديل من أجل ألمانيا" بشكل واضح على المهاجرين المنحدرين من سوريا والعراق وأفغانستان. ووفقا لإحصائيات الشرطة حول معدلات ارتكاب الجرائم في 2018، فإن نسبة الأفغان المشتبه بهم بلغت 1,5 بالمئة، غير أن النسبة التي أعلن عنها البديل من أجل ألمانيا كانت 20 بالمئة. أما نسبة السوريين على قائمة المشتبه بهم، فبلغت رسميا 2,5 بالمئة، أما لدى حزب "البديل" فبلغت 19 بالمائة. 

تقدم في استطلاعات الرأي

على صعيد متصل وقبل الانتخابات المحلية المقررة في ثلاثة من الولايات الواقعة بشرق ألمانيا (براندنبورغ وسكسونيا وتورينغن) الخريف المقبل، أظهر استطلاع للرأي تقدم  هذا الحزب الشعبوي ليصبح القوة الأكبر بنسبة تأييد بلغت 23 بالمئة، متقدما بذلك على الحزب المسيحي الديمقراطي (حزب ميركل) الذي حصل على 22 بالمئة، في الاستطلاع الذي أجراه معهد "امنيد" لقياس مؤشرات الرأي، لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر صباح الأحد.

وبفارق كبير جاء حزب اليسار في المركز الثالث إذ حصل على 14 بالمئة، يليه الخضر (13 بالمئة) ثم الحزب الاشتراكي الدميقراطي (11 بالمئة).

وأظهر استطلاع آراء الناخبين في الولايات الواقعة بغرب ألمانيا، صورة مختلفة تماما، إذ جاء الاتحاد المسيحي على رأس القائمة (27 بالمئة) يليه الخضر (25 بالمئة) في حين حصل الاشتراكيون على 13 بالمئة و"البديل من أجل ألمانيا" على 12 بالمئة.

ا.ف/ و.ب (دي تسايت، أ ف ب) 

  • Exhibition in the Neanderthal Museum Two Million Years of Migration (Neanderthal Museum Mettmann)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟

  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    افتتح المعرض مع المشروع الجاري "إنساني" للفنانة البرازيلية أنغليكا داس، التي تصور أشخاصا من بشرات متنوعة. اختارت لكل صورة خلفية بلون يناسب بشرة الشخص المتطوع في الصورة. وبذلك أنشأت داس "فسيفساء عالمي". ويظهر المشروع بوضوح أن هناك ألوان بشرة مختلفة، إذ لا يقتصر لون البشرة على الأبيض أو الأسود.

  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.

  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


مختارات

ما هي خطة "البديل" الشعبوي لمنع قدوم المهاجرين إلى ألمانيا؟

حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي صاحب ثالث أكبر كتلة في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، معروف بتصريحات أعضائه المثيرة للجدل تجاه المهاجرين، لكن ما هو التأثير الفعلي للسياسة التي يتبعها الحزب على قضايا الهجرة واللاجئين؟ (03.08.2019)  

ألمانيا: تحقيقات على خلفية تغريدة "مهينة للأجانب"

نأى مسؤول في "البديل" اليميني الشعبوي بنفسه عن تغريدة منسوبة لحزبه بمدينة سانكت فندل. وتتحدث التغريدة عن من وصفتهم بـ"مرتكبي الجرائم الجنسية الأجانب" الذين يجب "إخصاؤهم وإلقاؤهم في البحر". أجهزة الأمن تحقق في الحادثة. (15.07.2019)  

صحفي ألماني يتلقى تهديدات بالقتل بعد تعليق ناقد لحزب "البديل"

تهديدات بالقتل وجهت إلى صحفي ألماني بعد توجيهه تعليقا ناقدا إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. شبكة (WDR) الألمانية التي يعمل فيها الصحفي تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة. (20.07.2019)  

مليونا عام من الهجرة في معرض

يبدو أن الهجرة واللجوء مسألة تاريخية، إذ يظهرمعرض يقام في متحف نياندرتال في بلدة متمان غرب ألمانيا، أن الإنسان على مدى الزمن كان دائم التنقل والهجرة. ويقدم المعرض معلومات هامة بطريقة ممتعة تجذب الانتباه. (15.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Symbolbild AfD

ما هي خطة "البديل" الشعبوي لمنع قدوم المهاجرين إلى ألمانيا؟ 03.08.2019

حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي صاحب ثالث أكبر كتلة في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، معروف بتصريحات أعضائه المثيرة للجدل تجاه المهاجرين، لكن ما هو التأثير الفعلي للسياسة التي يتبعها الحزب على قضايا الهجرة واللاجئين؟

Deutschland Symbolbild AfD

استطلاع: "البديل" أولا وحزب ميركل رابعا بولاية براندنبورغ 17.07.2019

أظهر استطلاع حديث أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المعادي للمهاجرين سيكون أقوى حزب في ولاية براندنبورغ بشرق ألمانيا، فيما يتوقع أن يكون حزب ميركل المحافظ رابع الأحزاب السياسية في الولاية.

Deutschland Europawahl 2019 | AfD-Wahlkampf in Berlin | Eurabien

حزب "البديل من أجل ألمانيا" وتسخير الفن لمعاداة الإسلام 09.06.2019

في إطار اعتماده استراتيجية ثقافية جديدة استخدم حزب البديل الشعبوي في ألمانيا الفن من أجل الترويج لدعايته في حملة الانتخابات الأوروبية. مراقبون يحذرون على ضوء ذلك من العنصرية ومعاداة الإسلام المتخفية وراء قناع ثقافي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  