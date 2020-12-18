دراسة: البدناء يتفوقون على النحفاء في ممارسة الجنس

كرست وسائل إعلام وأفلام وعروض للموضة صورة نمطية ونموذجا محددا للجمال عند الرجال والنساء. ويتم تقديم الأشخاص النحيفين والرياضيين غالبا كمعيار للجمال والنجاح. وينتشر الاعتقاد السائد بأن الرجال مفتولي العضلات والنساء النحيفات طويلات القامة ناجحون في حياتهم المهنية والخاصة ويسهل عليهم العثور على شرك للحياة. هذه القناعة تدفع الكثيرين لاتباع حمية صارمة وممارسة الرياضة بشكل مبالغ فيه لفقدان الوزن ، نقلا عن موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.
لكن هذه المخاوف من تأثير سلبي على الحياة العاطفية لا أساس لها من الصحة، بل وتم دحضها علميا. وهو ما كشفت عنه نتائج دراستين في هذا الصدد. وخلص باحثون في جامعة قيصري التركية أن أجساد الرجال البدناء تحتوي على نسبة أعلى من هرمون الجنس الأنثوي إستراديول، الذي ثبت علميا أنه يزيد القدرة على الممارسة الجنسية.
وقد أثبت نتائج دراسات سابقة في هذا الصدد أن هذا الهرمون يزيد في القدرة على ممارسة الجنس لوقت أطول تصل في المتوسط إلى خمس دقائق فما فوق حتى الوصول إلى عملية القذف. في المقابل؛ فالرجال الرياضيون نحيفو الجسم يصلون إلى القذف أثناء ممارسة الجنس في وقت يصل في المتوسط إلى دقيقتين.
وحتى النساء ممتلئات الجسم فهن يمارسن الجنس أكثر وأفضل مقارنة بالنساء النحيفات، حسب نتائج دراسة قام بها باحث من جامعة هاواي الأمريكية شملت 7000 مشاركة. وقالت 92 بالمائة من النساء المصنفات على أنهن بدينات إنهن مارسن الجنس بشكل منتظم. أما النسبة لدى النساء النحيفات فكانت 87 في المائة، يضيف موقع مجلة "فوكوس".
وفي دراسة أخرى سابقة شملت 200 رجل تحت إشراف الجامعة التركية نشر ملخص لها في مجلة "زود دويشته مغازين" الألمانية، أكد باحثون أتراك أن الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن يمارسون الجنس بشكل أفضل. وغيرت نتائج هذه الدراسة سلوكيات الكثير من الرياضيين في تركيا حيث صاروا حريصين على تناول سعرات حرارية كافية والحرص على رشاقة الجسم دون المبالغة في التخلص من الدهون، تضيف "زود دويشته مغازين".
لكن الهدف من نتائج هذه الدراسات ليس تشجيع الناس على البدانة وعدم الحفاظ على جسم رياضي ونحيف بقدر ما تهدف إلى طمأنة نحيفي الجسم بأن النحافة ليس دائما هي معيار السعادة في الحياة الزوجية والعاطفية.
الكاتب: ع.ع/ز.أ.ب
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الحسناء والوسيم في السينما العالمية
توم كروز ونيكول كيدمان
منذ قرون والجدل قائم: هل هناك تعريف صالح لكل زمان ومكان للجمال؟ الخبير في شؤون الأفلام توماس كوبنير يحاول إيجاد أجوبة على هذه الأسئلة في كتابه "الجميل في السينما". ولا يقتصر تحليله على تاريخ السينما بل يشمل الفن أيضا. في البداية نرى نيكول كيدمان وتوم كروز في فيلم "آيز وايد شوت".
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الحسناء والوسيم في السينما العالمية
نفرتيتي: الجمال الفرعوني الأبدي
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الحسناء والوسيم في السينما العالمية
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الحسناء والوسيم في السينما العالمية
أبطال الأساطير الإغريقية والرومانية
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الحسناء والوسيم في السينما العالمية
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الحسناء والوسيم في السينما العالمية
الثنائي الذي أسر القلوب
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الحسناء والوسيم في السينما العالمية
الأسطورة جيمس دين
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الحسناء والوسيم في السينما العالمية
روبيرت دي نيرو - البطل الأبدي؟
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الحسناء والوسيم في السينما العالمية
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الحسناء والوسيم في السينما العالمية
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الحسناء والوسيم في السينما العالمية
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الحسناء والوسيم في السينما العالمية
القبح مسموح به للرجال
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الكاتب: يوخن كورتين/ش.ع