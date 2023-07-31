دراسة: الاكتئاب يزيد من خطر الإصابة بالخرف

تلعب عدة عوامل دورا في زيادة فرص الإصابة بالخرف عند التقدم بالعمر: السمنة وارتفاع ضغط الدم والتدخين وأسلوب الحياة، على سبيل المثال لا الحصر.

وأظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون دنماركيون عاملاً جديداً: الإصابة السابقة بالاكتئاب. وأوضحت الدراسة أن الفريق البحثي وجد "ارتباطاً مستمر التأثير بين الخرف والاكتئاب الذي تم تشخيصه في ربيع أو متوسط ​​العمر". وتم خلال البحث، الذي نشر في مجلة "جاما" Jama المتخصصة فحص بيانات أكثر من مليون دانماركي، حسب الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكس" الألمانية.

وكشفت النتائج أن "الاكتئاب قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف"، بواقع 2.41، أي ما يقارب المرة ونصف المرة. وحسب الدراسة كان الارتباط بين الاكتئاب والإصابة بالخرف أقوى عند الرجال منه عند النساء.

وحتى اليوم اعتبر الاكتئاب من الأعراض المبكرة للخرف. بيد أن الطبيبة النفسية الإنكليزية، ناتالي مارشانت، علقت على نتائج الدراسة: "تقدم النتائج دليلاً قوياً على أن الاكتئاب ليس فقط عرضاً مبكراً للخرف، ولكنه أيضاً يزيد من خطر الإصابة به".

هل تقي الرياضة من الخرف؟

كيف يكون ذلك الترابط؟

حتى الآن، لم يتمكن الباحثون من الإجابة على هذا السؤال بأي قدر من اليقين. ومع ذلك، هناك ثلاث فرضيات ذكرتها الطبيبة النفسية الإنكليزية، ناتالي مارشانت:

1. هناك بعض العوامل الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة بكل من الاكتئاب والخرف والتي تظهر في وقت مبكر من العمر، وبالتالي يمكن أن تكون هي وراء العلاقة بين المرضين.

2. قد يؤدي الاكتئاب إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف من خلال التغيرات في مستويات الناقلات العصبية الرئيسية في الدماغ.

3. يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى تغييرات في السلوك الصحي، والتي بدورها تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

ويعتزم الباحثون الدنماركيون إجراء بحوث إضافية لمعرفة مدى تأثير علاج الاكتئاب في التقليل من خطر الإصابة بالخرف، والعهدة دائماً للموقع الإلكتروني لمجلة "فوكس" الألمانية.

خ.س