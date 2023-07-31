 دراسة: الاكتئاب يزيد من خطر الإصابة بالخرف | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 31.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

دراسة: الاكتئاب يزيد من خطر الإصابة بالخرف

طالما اعتبر الاكتئاب من الأعراض المبكرة للخرف، بيد أن دراسة دنماركية حديثة خرجت بنتيجة مفادها أن الاكتئاب يضاعف خطر الإصابة بالخرف. كيف؟

تضاعف الإصابة بالاكتئاب في مقتبل ومنتصف العمر من خطر الإصابة بالخرف في خريف العمر

تضاعف الإصابة بالاكتئاب في مقتبل ومنتصف العمر من خطر الإصابة بالخرف في خريف العمر

تلعب عدة عوامل دورا في زيادة فرص الإصابة بالخرف عند التقدم بالعمر: السمنة وارتفاع ضغط الدم والتدخين وأسلوب الحياة، على سبيل المثال لا الحصر.

مختارات

وأظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون دنماركيون عاملاً جديداً: الإصابة السابقة بالاكتئاب. وأوضحت الدراسة أن الفريق البحثي وجد "ارتباطاً مستمر التأثير بين الخرف والاكتئاب الذي تم تشخيصه في ربيع أو متوسط ​​العمر". وتم خلال البحث، الذي نشر في مجلة "جاما" Jama المتخصصة فحص بيانات أكثر من مليون دانماركي، حسب الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكس" الألمانية.

وكشفت النتائج أن "الاكتئاب قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف"، بواقع 2.41، أي ما يقارب المرة ونصف المرة. وحسب الدراسة كان الارتباط بين الاكتئاب والإصابة بالخرف أقوى عند الرجال منه عند النساء.

وحتى اليوم اعتبر الاكتئاب من الأعراض المبكرة للخرف. بيد أن الطبيبة النفسية الإنكليزية، ناتالي مارشانت، علقت على نتائج الدراسة: "تقدم النتائج دليلاً قوياً على أن الاكتئاب ليس فقط عرضاً مبكراً للخرف، ولكنه أيضاً يزيد من خطر الإصابة به".

هل تقي الرياضة من الخرف؟

كيف يكون ذلك الترابط؟

حتى الآن، لم يتمكن الباحثون من الإجابة على هذا السؤال بأي قدر من اليقين. ومع ذلك، هناك ثلاث فرضيات ذكرتها الطبيبة النفسية الإنكليزية، ناتالي مارشانت:

1. هناك بعض العوامل الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة بكل من الاكتئاب والخرف والتي تظهر في وقت مبكر من العمر، وبالتالي يمكن أن تكون هي وراء العلاقة بين المرضين.

2. قد يؤدي الاكتئاب إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف من خلال التغيرات في مستويات الناقلات العصبية الرئيسية في الدماغ.

3. يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى تغييرات في السلوك الصحي، والتي بدورها تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

ويعتزم الباحثون الدنماركيون إجراء بحوث إضافية لمعرفة مدى تأثير علاج الاكتئاب في التقليل من خطر الإصابة بالخرف، والعهدة دائماً للموقع الإلكتروني لمجلة "فوكس" الألمانية.

خ.س

  • Symbolbild Disco Party Nachtclub

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    متى كانت آخر مرة رقصت فيها ولو حتى داخل منزلك؟ إن كان هذا منذ أكثر من أسبوع، فعليك تكرار الأمر سريعا، فالرقص وفقا لما قاله خبراء لموقع "غوفيمين" الألماني، يحسن الحالة المزاجية ويساعد على الاسترخاء.

  • Symbolbild Nahrung teilen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الضحك والاستمتاع ونسيان الهموم..هذه هي حصيلة لقاء الأصدقاء المقربين وكلها أمور تحسن الحالة النفسية وتنعكس بالطبع على الصحة.

  • Schlafen Symbolbild

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    ينصح الخبراء بتقديم موعد النوم لمدة 30 دقيقة كل يوم، فقلة النوم تعني الإسراع في ظهور آثار العجز والتقدم في العمر.

  • Symbolbild Joghurt

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول اللبن (الزبادي) يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، ويمكن تقطيع الفواكه الطازجة على الزبادي لمن لا يحب طعمه، أو خلطه بالعسل.

  • Deutschland Geschäftsfrau mit Pfeil

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تجاهل المصعد الموجود في مدخل بيتك أو مكان عملك، واصعد السلالم فكل حركة إضافية تفيد الجسم وتبعد عنك السمنة.

  • 25.06.2014 DW fit und gesund richtig atmen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    راقب طريقة تنفسك وإذا وجدتها سريعة وسطحية، فاعلم أن هذا يساهم في زيادة التوتر. لذا عليك تغيير الأمر فورا. أفضل طريقة هي التنفس ببطء وبعمق فذلك يساعد على الاسترخاء.

  • Jubelnde Frau

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الطقس سيء ويوم العمل متعب؟ حاول بالرغم من ذلك أن تضحك فالبعض يقول إن "كل دقيقة ضحك تطيل عمر الإنسان ساعة".

  • Tasse Kaffee Latte

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والسكري ومرض باركينسون، لكن لا تزيد عن أربعة أكواب يوميا.

  • Symbolbild Ehestreit

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    المشاجرات البسيطة بين الحين والآخر مفيدة للصحة فهي تساعد في التخلص من الأمور التي تؤرقك، لذا تحدث بصراحة عما يضايقك حتى وإن احتد الحوار واقترب من حافة الشجار.

  • Symbolbild Internetnutzung

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    قلل من وقت مشاهدة التلفاز واستخدام الكمبيوتر ساعة يوميا. وقم خلال هذه الساعة بالمشي في الهواء الطلق فهذا يساعد في حرق السعرات الحرارية وتصفية الذهن. الكاتب: ابتسام فوزي


مواضيع ذات صلة

ARCHIV - Undatiert: Zwei Tabletten Viagra liegen auf der Medikamentenverpackung. (zu dpa «Das blaue Wunder im Bett: 20 Jahre Viagra» vom 19.03.2018) Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

هل يمكن أن تقلل الفياغرا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر؟ 29.06.2023

يستخدم عقار الفياغرا للمساعدة في التخلص من الضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي ، والذي يشير إلى ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، لكن باحثين أخذوا العقار في اتجاه آخر قد يمثل باب أمل لمرضى الزهايمر حول العالم.

Der 77 jährige Günther Bolte schwimmt am frühen Morgen im Freibad Spaßbad Wedemark. Bei entsprechenden Inzidenzwerten dürfen Freibäder in Niedersachsen mit Hygienekonzepten wieder öffnen.

ما زلت في شبابك.. هكذا يمكنك أن تعرف بنفسك عمرك البيولوجي! 09.12.2021

لا يكشف العمر الحقيقي للشخص إلا عن القليل بشأن الحالة الصحية والأداء الجسدي العام. لكن يوجد هناك تقييم آخر يمكن من خلاله التعرف على العمر البيولوجي؟ فهل تعرف ما هو عمرك البيولوجي؟