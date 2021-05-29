دراسة: الاستيقاظ باكراً يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب!

الاستيقاظ ساعة واحدة فقط أبكر من المعتاد قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 23%، هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة نشرتها مجلة " JAMA Psychiatry" الصادرة عن الجمعية الطبية الأمريكية.



وبحسب المجلة، فإن الدراسة التي أجراها باحثون في كل من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كولورادو بولدر، وشارك فيها 840 ألف شخص، تقدم بعضاً من أقوى الأدلة حتى الآن حول تأثير وقت النوم والاستيقاظ على احتمال الإصابة بالاكتئاب، كما نقل موقع هندستان تايمز.

وقالت كبيرة الباحثين، سيلين فيتر، وهي أستاذة في علم وظائف الأعضاء في جامعة كولورادو بولدر: "عرفنا سابقاً أن هناك علاقة بين توقيت النوم والمزاج (...) لكننا وجدنا (الآن) أن توقيت النوم قبل ساعة واحدة (من المعتاد) يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بشكل ملحوظ".



وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الأشخاص الذين يسهرون ويستيقظون في وقت متأخر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف مقارنة بالذين يستيقظون باكراً، بغض النظر عن مدة نومهم. ففي عام 2018، نشرت فيتر نفسها دراسة مفصلة شملت 32000 ممرضة وممرضاً، أظهرت أن الذين كانوا يستيقظون باكراً، على مدار أربع سنوات، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 27 في المائة.



"مجتمع مصمم لاصحاب الصباح"!

لكن وللحصول على فكرة أوضح حول مدى تأثير النوم والاستيقاظ مبكراً على الحالة النفسية، لجأ الباحثون هذه المرة إلى دراسة جينات 840 ألف شخص. ومن المعروف أن أكثر من 340 متغيراً جينياً شائعاً، بما فيها المتغيرات فيما يسمى بـ"جين الساعة" (PER2)، تفسر نحو 12-42 في المائة من تفضيلات النوم لدى الإنسان، وفقاً للدراسة.

مشاهدة الفيديو 02:55 شارك نصائح للحصول على نوم صحي وهانئ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3ponz نصائح للحصول على نوم صحي وهانئ

ولجأ المؤلف الرئيسي للدراسة، إياس داغلاس، وهو طبيب متخرج من هارفارد، إلى دراسة البيانات الجينية لـ840 ألف شخص، حصل عليها من شركة لاختبار الحمض النووي وقاعدة البيانات الطبية الحيوية في المملكة المتحدة، بما في ذلك بيانات 85 ألف شخص ممكن كانوا يرتدون أجهزة تتبع أثناء النوم، بالإضافة إلى بيانات 250 ألف شخص قاموا بملء استبيانات حول تفضيلات النوم.



وإلى جانب البيانات الجينية، حلل الباحثون السجلات والوصفات الطبية للمشاركين. وباستخدام تقنيات حديثة، خلص الباحثون إلى أن النوم والاستيقاظ ساعة واحدة فقط أبكر من المعتاد يقلل من احتمال إصابة الشخص بالاكتئاب بنسبة 23%. وترتفع هذه النسبة إلى 40% عند النوم والاستيقاظ أبكر بساعتين من المعتاد.

يقول داغلاس: "نحن نعيش في مجتمع مصمم لأصحاب الصباح، وغالباً ما يشعر الناس في الليل وكأنهم في حالة دائمة من عدم التوافق مع الساعة المجتمعية". وتقدم فيتر نصيحة لكل من يريد تجنب الإصابة بالاكتئاب بالقول: "اجعل نهاراتك مشرقة ولياليك مظلمة"، وتضيف: "تناول قهوتك الصباحية على الشرفة. امشِ أو اركب دراجتك للذهاب إلى العمل إذا استطعت، وقم بتعتيم تلك الأجهزة الإلكترونية في المساء".



م.ع.ح/ع.ش