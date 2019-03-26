 دراسة: الإصابة بسكري الحمل قد يكون مؤشرا على أمراض القلب | علوم وتكنولوجيا | DW | 28.03.2019

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علوم وتكنولوجيا

دراسة: الإصابة بسكري الحمل قد يكون مؤشرا على أمراض القلب

بينما يرتبط سكري الحمل بزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق، فإن بعض الأبحاث تشير إلى أن هذا الاحتمال قد يعتمد على تطور الحالة إلى النوع الثاني من السكري الذي يستمر بعد الولادة.

Schwangeren Bauch (Fotolia/Andres Rodriguez)

كشفت مراجعة بحثية أن الإصابة بالسكري خلال الحمل تزيد التعرض لمتاعب في القلب خلال عشرة أعوام بعد الولادة. فحص الباحثون بيانات من تسع دراسات شملت نحو 5.4 مليون أم. وفي المجمل تعرضت نحو ثمانية آلاف امرأة لديهن تاريخ من الإصابة بسكري الحمل إلى مشكلات في القلب تشمل أزمات وسكتات قلبية إلى جانب أكثر من 93 ألف امرأة لم يعانين من سكري الحمل.

مختارات

وقال الدكتور رافي رتناكاران من جامعة تورنتو الذي رأس فريق البحث "تظهر هذه الدراسة أن النساء المصابات بسكري الحمل تصل فرص إصابتهن بمتاعب في القلب إلى مثلي غيرهن من النساء".

وأضاف برسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز "لا تعتمد زيادة احتمالات الإصابة على (النوع الثاني من السكري). الفرق في نسبة الخطورة بين النساء المصابات بسكري الحمل وغيرهن يظهر خلال عشر سنوات من الولادة".

وحتى بعدما فحص الباحثون المصابات فقط بالنوع الثاني من السكري بعد الحمل اكتشفوا أن سكري الحمل يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بمتاعب خطيرة في القلب بنسبة 56 بالمئة. وخلص الباحثون إلى أن المصابات بسكري الحمل قد يحتجن إلى فحوصات دورية للقلب حتى في سن صغيرة نسبيا.

س.إ/ رويترز

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    احذر النوبة القلبية!

    تعتبر العملية الجراحية آخر أمل لكثير ممن يصابون بنوبات قلبية. ففي ألمانيا يموت كل 7 دقائق شخص نتيجة الإصابة بنوبة قلبية، ما يساوي 200 كل يوم و80 ألف كل عام.

  • Symbolbild Rettungswagen

    احذر النوبة القلبية!

    يجب اإسعاف ومعالجة أعراض النوبة القلبية فورا. لأنه يمكن فتح انسداد الشرايين خلال 3 ساعات فقط من بدء النوبة. وإلا سيتأثر تدفق الدم عبرالشرايين وبالتالي إضعاف القلب.

  • Kunstherz

    احذر النوبة القلبية!

    تحدث النوبة القلبية نتيجة ضيق الشريان التاجي بتجمد نقطة دم تسد الشريان. وهناك عوامل تؤدي إلى ذلك لا يمكن التأثير فيها وهي مرتبطة بالتقدم في السن والجنس والجينات.

  • Nordic walking

    احذر النوبة القلبية!

    يمكن تجنب النوبة القلبية والتقليل من مخاطرها بتجنب البدانة والدهون وارتفاع ضغط الدم والسكري. وممارسة الرياضة بانتظام تبقي الشرايين مرنة وتخفض نسبة الدهون في الدم.

  • Deutschland Symbolbild Medizin Herzinfarkt

    احذر النوبة القلبية!

    تختلف أعراض النوبة حسب الجنس، فأبرزها عند الرجال: ضيق التنفس وآلام في الصدر والذراع والتعرق وفقدان الوعي، أما لدى النساء فهي: آلام في أعلى البطن والتقيؤ وضيق في التنفس.

  • Symbolbild Mann mit Maßband am Bauch

    احذر النوبة القلبية!

    الفحص الدوري لضغط الدم ونسبة الكولسترول وتجنب العوامل التي تؤدي إلى النوبة وممارسة الرياضة والتغذية الصحية، تعتبر من أفضل الوسائل للوقاية من النوبة القلبية. الكاتب: عارف جابو


مختارات

احذر النوبة القلبية!

تعتبر الأمراض والمشاكل الناتجة عن النوبات القلبية واضطرابات الدورة الدموية من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الوفاة في البلدان الصناعية. وفي ألمانيا وحدها يتعرض كل عام 130 ألف شخص لنوبات قلبية. (01.09.2014)  

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