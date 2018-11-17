 دراسة: الإجهاد الرقمي يؤثر سلباً على الموظفين.. والسبب! | عالم المنوعات | DW | 19.11.2018

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منوعات

دراسة: الإجهاد الرقمي يؤثر سلباً على الموظفين.. والسبب!

كشفت نتائج دراسة علمية جديدة قام بها باحثون ألمان، أن الإجهاد بسبب الرقمنة في مكان العمل يؤثر سلبا على أداء الموظفين والعمال. غير أن السبب ليس في الرقمنة في حد ذاتها، وإنما؟

Symbolbild: Erschöpfte Frau am PC, Burnout (picture-alliance/C. Ohde)

توصل باحثون ألمان في جامعة أوغسبورغ إلى أن الاجهاد بسبب الرقمنة في مكان العمل يؤثر سلبا على أداء الموظفين والعمال. وقد أجرى الباحثون خلال دراساتهم استطلاعا شمل 2640 من الموظفين في مختلف القطاعات.

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أعلنت مجموعة (إيه.بي.بي) السويسرية للمعدات الهندسية عن مشروع لبناء مصنع يقوم فيه الروبوت بتصنيع أجهزة روبوت في مدينة شنغهاي، بالصين. إذ تعتزم الصين توسيع نطاق عمالة أجهزة الإنسان الآلي نظراً لارتفاع أجور العمالة البشرية. (27.10.2018)

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وتركزت الأسئلة حول درجة الإرهاق النفسي الذي يتعرضون له أثناء العمل بسبب استعمال التكنولوجيا الحديثة. كما سأل الباحثون العمال والموظفين الذين شاركوا في الدراسة عن نوع التكنولوجيا التي يستخدمونها بدءا من الهاتف الثابث إلى جهاز الملاحة ومرورا بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبعد انتهاء الباحثين من دراستهم، توصلوا إلى نتيجة مقادها أن أكثر من نصف العمال يتعرضون لدرجات عالية من "التوتر الرقمي". ومن أعراضه ظهور آلام في الظهر والصداع والإرهاق. وتؤثر هذه الأعراض بدورها على أداء العمال والموظفين.

كما حملت الدراسة نتيجة مفاجئة، وهي أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 34 سنة يعانون أكثر من عبء التكنولوجيا الجديدة، بينما تنخفض درجة التأثير السلبي لها على الأشخاص الأكبر سنا. أما فيما يخص الجنس فالنساء أكثر تأثرا من الرجال.

واستنتج المشرفون على الدراسة أن سبب الإرهاق الذي يشعر به الموظفون والعمال ليس هو التكنولوجيا في حد ذاتها، بل الجهل بطريقة التعامل الصحيح معها والتعقيدات الموجودة في تلك التقنيات إضافة إلى خوف البعض من فقدان مناصبهم في العمل.

ع.ع/ ع.ج (د ب أ)

  • Videogames: Design/Play/Disrupt Exhibition, 3rd September 2018 (Peter Kelleher)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    تطور مفهوم الألعاب الرقمية

    أمست الألعاب الإلكترونية أكثر من مجرد وسيلة للترفيه. تمكنت هذه التصاميم الجذابة من من إيجاد عوالم تُمكن المصممين في جميع أنحاء العالم من التلاقي عبر شبكات الإنترنت أو عن طريق وسائل التواصل المباشر. ومع نمو أعداد هواة الألعاب الرقمية في العالم يقوم متحف فيكتوريا وألبرت بتسليط الأضواء على هذه التصاميم الرقمية ضمن معرض بعنوان "تصاميم ألعاب الفيديو".

  • Videogames: Design/Play/Disrupt Exhibition, 3rd September 2018 (Peter Kelleher)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    قوة تأثير الألعاب الرقمية

    خَصَصَ المعرض صالة كبيرة لإظهار إمكانية الأبعاد الإجتماعية والسياسية التي تنجم عن إستخدام الألعاب الرقمية، كما تستعرض أيضاً إمكانيتها على معالجة الحساسيات الإجتماعية بأساليب فريدة. كما ويمكن للألعاب الرقمية معالجة القضايا المتعلقة بالجنس والهوية الجنسية والمسائل المتعلقة باللغة والعرق كما تتمتع الألعاب بالقدرة على السماح للناس بتقليد غيرهم من الناس.

  • Screenshot of Mafia 3

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    ألعاب الفيديو تتناول قضايا المجتمع

    تتناول بعض ألعاب الفيديو قضايا المجتمع الطارئة كمثل لعبة الفيديو "المافيا 3" التي تتناول قصة بطل أسود يواجه تحديات المجتمع العنصرية المتمثلة بجماعة الكوكلوس كلان العنصرية الأمريكية. بعض المشاهد في لعبة الفيديو هذه قد تبدو مزعجة، توفر ألعاب الفيديو للاعبين فرصة التفاعل مع المشكلات التي لاتزال تعصف بعالمنا الحقيقي.

  • Jenny Jiao Hsia

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    قوة السلطة الذكورية

    هناك عدد من المشكلات الإجتماعية التي يجب على صناعة ألعاب الفيديو معالجتها وهي أن أكثر من ثلثي المدراء الذين يتولون إدارة شركات صناعة ألعاب الفيديو هم من الذكور. وقِلة هم الإناث أمثال مصممة ألعاب الفيديو "جيني جياو هسيا".

  • Screenshot of Kentucky Route Zero

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    إحتفال بتصاميم الماضي

    تأخذ بعض الألعاب موضوع التصميم بشكل أكثر جدية من غيرها. تبرز لعبة كنتاكي المسماة رووت زيرو 2013 " فيها نُشاهد الهندسة المعمارية في منتصف القرن الماضي والتصميم الوحشي الذي يُعتبر جزءاً من المشهد الكلي. تتميز اللعبة الشهيرة بإعتمادها على الأوهام البصرية، والتعامل بشكل مبتكر مع الرسومات الثلاثية الأبعاد.

  • No Man's Sky screenshot

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    لكل رجل أو إمراة الكوكب الخاص به أو بها

    تجنح بعض الألعاب إلى الخيال في عملية تصميم المجرات والكواكب التي يُمكن لمستخدمي ألعاب الفيديو إكتشافها. لعبة الفيديو المسماة سماء ليست مُلكاً لأحد، وصدرت في عام 2016 وهي إحدى الألعاب التي تسمح لهواة إسكتشاف قصص الخيال العلمي. لكل كوكب نظامه البيئي الخاص به إضافة إلى أشكال فريدة من النباتات والحيوانات ، الإحتمالات المتوخاة من هذه اللعبة لاحصر لها.

  • Wall of screenshots from No Man's Sky

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    كون من بين الأكوان

    يتم فحص ألعاب الفيديو فحصاً شاملاً بغرض معرفة الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها هذه الألعاب، كما ويتم إختبار الألوان المستخدمة في لعبة نو مان سكاي. هناك أكثر من 18 كوينتيليون كوكب بإنتظار زيارة اللاعبين.

  • Video game merchandise

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    تخطي مفهوم الثقافة الشعبية

    توفر صناعة ألعاب الفيديو أسباب العيش لمجموعة كبيرة من الناس، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بعملية التصميم أو التسويق. أصبحت ألعاب الفيديو هي المنفذ لعرض الثقافات الشعبية المشابهة لأفلام هوليود أو المسابقات الموسيقية إضافة لتسهيل الوصول إلى الألعاب. من المتوقع أن يزداد أعداد المطورين لألعاب الفيديو كما يتوقع أيضاً إزدياد أعداد جمهور ألعاب الفيديو في العالم.

  • Marie Foulston speaks at the Victoria & Albert Museum (DW/Sertan Sanderson)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    لغة خاصة بألعاب الفيديو

    تقول السيدة ماري فولستون أمينة شؤون المعرض: "إن معرض ألعاب الفيديو ليس الأول من نوعه، وإن عملية تصميم ألعاب الفيديو هي اللغة الإحترافية، ونامل أن نتحدى تصورات الناس لأن ألعاب الفيديو هي على هذه الشاكلة".

  • 2017 World Championship Finals Stage (Riot Games, Inc.)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    ولادة رياضة تنافسية من نوع خاص

    لطالما تضمنت ألعاب الفيديو عناصر تنافسية، غير أن هذا النوع من الفعاليات الرياضية بات يجتذب في أيامنا هذه مايكفي من المشجعين لملء إستاد أولمبي بأكمله. تُظهر الصورة المرحلة النهائية من بطولة العالم لألعاب الفيديو لعام 2017 التي أقيمت في إستاد بكين الوطني. يحتفل المتنافسون على أعلى المستويات تماماً مثلهم كمثل النجوم البارزين في بقية الميادين.

  • London Video Games im Victoria & Albert Museum (DW/Sertan Sanderson)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    أسلوب جديد يهدف إلى أرشفة التاريخ

    يقام المعرض ضمن المباني الفيكتورية المزخرفة لمتحف فيكتوريا وألبرت في جنوب كنسينغتون، غير أن ذلك يعتبر إمتداداً للجهود القائمة في قسم التصميم والهندسة المعمارية والقسم الرقمي لأرشفة الأحداث والفعاليات. تمتد عروض متحف فيكتوريا وألبرت حتى 24 فبراير/ شباط 2019. سيرتن ساندرسن/ غالية داغستاني


مختارات

ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

باتت الألعاب الرقمية تسيطر على مفاهيم الثقافة السائدة سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أو عن طريق التواصل المباشر. جولةٌ مصورة في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن لاستكشاف تصاميم ألعاب الفيديو المعاصرة. (21.09.2018)  

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