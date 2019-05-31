دراسة: الألمان يشترون تبغاً أقل

تراجع استهلاك الألمان للسجائر العام الماضي على نحو واضح مقارنة بعام 2017. وفي المقابل، زاد استهلاكهم للتبغ السائب أو السجائر الإلكترونية، حسبما أظهرت دراسة حديثة لشركة "نيلسن" لأبحاث السوق.

وبحسب الدراسة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران 2019)، اشترى الألمان العام الماضي نحو 67 مليار سيجارة، بتراجع قدره نحو ملياري سيجارة مقارنة بعام 2017. ورغم ذلك، ارتفع الإنفاق على السجائر في ألمانيا بسبب ارتفاع الأسعار بمقدار نحو مائة مليون، يورو ليصل إجمالي الإنفاق إلى نحو 19.4 مليار يورو.

وبينما تراجع استهلاك الألمان للسجائر، ارتفع الطلب على التبغ السائب، حيث اشترى الألمان العام الماضي نحو 23 مليون كيلوغرام من التبغ، بزيادة قدرها 1.1 في المائة مقارنة بعام 2017. كما بلغ إجمالي إنفاق الألمان على التبغ السائب نحو 3.3 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، زاد إقبال الألمان على ما يسمى بـ"منتجات الجيل التالي"، مثل السجائر الإلكترونية وسخانات التبغ. وبحسب بيانات الدراسة، تضاعفت مبيعات هذا النوع من المنتجات العام الماضي ثلاث مرات مقارنة بعام 2017 لتصل إلى نحو 140 مليون يورو.

ر.ض/ ي.أ (د ب أ)