دراسة: الألمان يتخلفون عن ركب المبدعين!

أثبتت دراسة علمية أن ألمانيا من بين أقوى الدول قدرة على الابتكار في العالم - إلا أنها فقدت مجاراتها لدول القمة عالمياً في هذا المجال. وقال رئيس اتحاد الصناعة الألماني، ديتر كيمبف، الجمعة (21 كانون الأول/ ديسمبر 2018) في برلين في بيان له إن استمرار تراجع رتبة ألمانيا في منافسات الابتكار يثير القلق، مضيفاً: "علينا أن نوقف هذا المسار". ووفقاً لدراسة أجرتها الجمعية الاتحادية للصناعات الألمانية، احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة في قوة الابتكار من بين 35 دولة.
وتأتي سنغافورة على رأس القائمة، تليها سويسرا ثم بلجيكا ثم ألمانيا. ويأتي بعد ألمانيا وفقاً للدراسة كل من السويد والولايات المتحدة وبريطانيا.
وقالت الجمعية إن سبب الفجوة الكبيرة بين ألمانيا ومركز القمة هو "الديناميكية الخاطئة" في بعض المجالات الفرعية محل البحث - مثل قوة الابتكار لدى الشركات ومسألة كيفية تطبيق الابتكار على منتجات محددة. وأفادت الدراسة بأن الشركات الألمانية المتوسطة هي التي تتراجع حالياً في هذا الصدد.
وطالب كيمبف بدعم مالي أفضل للبحث العلمي وللتطوير، وكذلك لدعم التوسع العاجل للبنية التحتية الرقمية. غير أن تحليلاً قدمه المنتدى الاقتصادي العالمي في تشرين أول/ أكتوبر الماضي توصل إلى أن ألمانيا لا يمكن أن تصل إلى القمة في قدرات الابتكار عالمياً. ويبين هذا البحث أن ألمانيا تأتي في هذا الصدد في المركز الأول قبل الولايات المتحدة.
وأوضح البحث أن هناك عدة عوامل تحسم هذا الترتيب، منها عدد براءات الاختراع المسجلة والأبحاث العلمية المنشورة ورضى العملاء عن المنتج الألماني.
خ.س/ ي.أ (د ب أ)
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تجنب العوائق في المجال الجوي
يحتوي المجال الجوي على الكثير من العوائق لحركة الطائرات والمروحيات، مثل ناطحات السحاب وأبراج الطاقة الكهربائية وطواحين الهواء العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية. شركة "لوفتهانزا" الألمانية طورت برنامجاً يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها الطيار لتجنب العوائق في المجال الجوي. البرنامج مفيد جداً لطياري المروحيات الذين يحلقون في بعض الأحيان فوق المدن وعلى ارتفاعات منخفضة.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
نظام آلي يراقب عمل الطيار
تعمل المجسات في الطائرات الحديثة على قياس جميع أجزاء الطائرة وتحذير الطيار في حالة وجود خطأ ما. نجح المركز الألماني لبحوث الفضاء في تصميم جهاز آلي يراقب حركات الطيار ونظراته، لمعرفة ما إذا كان الطيار في كامل وعيه أو ما إذا كان يعاني من أزمة صحية تمنعه من القيام بعمله.
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نظام آلي يراقب السائق
طورت شركة فولكسفاغن نظاماً مشابهاً للمراقب الآلي في الطائرة، ولكنه خاص بالسيارات. يحمل البرنامج اسم "إيميرنجسي أسيست" ويراقب نشاطات السائق ويمكنه التدخل في حالة الطوارئ عن طريق تقليل السرعة مثلاً أو تعديل مسار السيارة أو تشغيل المكابح. كما يمكن للنظام الآلي منع وقوع حوادث بسبب نوم السائق مثلاً.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
الاتصال بالطوارئ أوتوماتيكياً
أما نظام "إي كول" فيمكنه في حالة حدوث حادث دراجة نارية أو في حالة سرقة الدراجة، أن يتصل بصورة أوتوماتيكية بخدمة الطوارئ.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
نظام طوارئ في وسائل النقل العامة
يشعر بعض الناس بعدم الأمان عند السفر والتنقل بالحافلات والقطارات في الليل، خاصة بسبب احتمال وقوع جرائم أو حالات طوارئ طبية. لذلك طورت شركات تصنيع عربات النقل والمواصلات وجامعات ومؤسسات بحثية نظام طوارئ اسمه "إن رياكت" يسهل طلب المساعدة والاتصال بالطوارئ في حالة وقوع جريمة أو حالة صحية حرجة.
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التحذير من القيادة في الاتجاه الخاطئ
أصبحت مشكلة القيادة في الاتجاه الخاطئ تتكرر باستمرار في ألمانيا، وخاصة على الطرق السريعة، وغالباً ما ينتبه السائق لذلك في وقت متأخر جداً. مخترعون شباب ألمان من جامعة زارلاند طوروا جهازاً صغيراً يوضع في مخارج الطرق السريعة يمكنه التعرف على السيارات المتجهة بصورة خاطئة ومن ثم الاتصال بالطوارئ وتحذير السيارات الأخرى في الطريق.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
رادار للحيوانات الشاردة
تصطدم سيارة بحيوان بري شارد كل دقيقتين في ألمانيا. يعمل برنامج "فويدي" على تنبيه سائقي السيارات عندما تسير السيارة في منطقة تكثر فيها حيوانات برية. يظهر التحذير في هاتف السائق أو في جهازه الملاحي. ويتضمن البرنامج أيضاً معلومات عن الحوادث السابقة مع الحيوانات البرية الشاردة وعن الطقس.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
نظام ملاحة يقلل الزحام
غالباً ما تخفق أجهزة الملاحة عندما تعطي طريقا بديلاً للسائق لتجنب الزحام مثلاً، ويكون الطريق الجديد مزدحماً بصورة أكبر من سابقه، وذلك كون أغلب سائقي السيارات يستخدمون أجهزة ملاحة متشابهة ويتبعون نفس الطريق الجديد. شركة ألمانية وجدت الحل وصنعت نظاماً يرسل السائقين إلى طرق بديلة مختلفة لتجنب حصول ازدحامات جديدة.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
برنامج تعلم طرق السلامة في الشوارع
معهد "فراونهوفر" الألماني الرائد طور نظام "فابس" للتلاميذ لتعلم وسائل السلامة في الشوارع. يوثق البرنامج الحوادث التي تحصل في المنطقة التي توجد فيها المدرسة، ويمكن للتلاميذ الاستفادة من المعلومات لغرض توضيح أسباب الحوادث.
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عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر
برنامج ذكي لتصميم الطرق
أما برنامج "هاي تول" فصمم للساسة والمهتمين بمجال النقل والمواصلات لتسهيل اتخاذ القرارات. يقدم البرنامج التحليلي فرصة التعرف على التأثيرات التي قد تجري على الطرق والمواصلات قبل عقود من حدوثها. ويحتوي البرنامج على 200 "متغير" يمكن التحكم بها في البرنامج. والبرنامج مجاني ويمكن للجميع استعماله. الكاتب: فابيان شميدت/ زمن البدري