 دراسة: الأعمال الحرة تستهوي الكثير من المهاجرين في ألمانيا | أخبار | DW | 20.01.2019

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أخبار

دراسة: الأعمال الحرة تستهوي الكثير من المهاجرين في ألمانيا

ذكرت دراسة حديثة أن المهاجرين في ألمانيا ينشطون في تأسيس أعمال حرة على نحو يفوق المتوسط، ويرجع ذلك لعدم وجود فرص عمل بديلة أمامهم، وبينت الدراسة أنه غالبا ما تكون فرص المهاجرين في سوق العمل أسوء من غيرهم.

Türkische Bäckerei Gastronomie Selbstständigkeit in Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

كشفت دراسة حديثة أن عددا كبيرا من المهاجرين في ألمانيا يقدمون بشكل كبير على ممارسة الأعمال الحرة. وأظهرت الدراسة التي أجراها بنك الائتمان لإعادة الإعمار في ألمانيا (كيه إف دبليو) أن 21 بالمئة من مؤسسي الأعمال الحرة في الفترة بين عامي 2013 و2017 ينحدرون من أصول أجنبية، أو يحملون جنسية أجنبية.

مختارات

كشفت دراسة حديثة أن واحدة من بين كل عشر براءات اختراع مسجلة في ألمانيا تعود لمخترع من أصول مهاجرة. وتضيف الدراسة أن 560 براءة اختراع، من أصل 30 ألف براءة سجلت في عام 2016، كانت لمخترعين من المنطقة العربية وتركيا. (03.01.2019)

ألقت مسألة الهجرة واللجوء بظلالها على المشهد السياسي والإنساني في ألمانيا في عام 2018. مهاجر نيوز يستعرض إحصائيات اللجوء في ألمانيا في عام 2018 من خلال 10 أرقام، حسب مصادر إعلامية ألمانية. (06.01.2019)

وقياسا بنسبتهم بين المواطنين والتي تبلغ 18 بالمئة، ينشط المهاجرون في تأسيس أعمال حرة على نحو يفوق المتوسط، ويرجع ذلك لعدم وجود فرص عمل بديلة أمامهم. وبحسب الدراسة، فإن الرغبة في الاستقلالية واضحة تماما بين المتجنسين أو الألمان العائدين لبلدهم بعد فترات هجرة طويلة خارجها، أو من يحملون جنسية أجنبية.

فضلا عن ذلك، أظهرت الدراسة أنه غالبا ما تكون فرص المهاجرين في سوق العمل أكثر سوءا من غيرهم، وأوضحت أن ذلك يسري بصفة خاصة على المهاجرين الذين لديهم مؤهلات وظيفية غير معترف بها في ألمانيا أو الذين لديهم مهارات لغوية ضعيفة.

وكشفت الدراسة أيضا أن ثلثي المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما غالبا ما يتحدثون الألمانية في المنزل، ولكن ذلك لا يحدث بين 35 بالمئة منهم. وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء يكونون غالبا مهاجرين لم يعيشوا لمدة طويلة في ألمانيا.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك "كيه إف دابليو" الألماني: "الحد من عوائق اللغة يحتاج لوقت وكذلك لدعم، عن طريق تقديم عروض كافية لدورات تعليم اللغة". تجدر الإشارة إلى أن دراسة البنك تستند إلى استطلاع شمل نحو 50 ألف شخص.

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ)

  • Flash-Galerie Alzheimer Diagnostik (Stauke - Fotolia.com)

    أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل

    الدقة في المواعيد

    لا يتحلى سوى القليل من العاملين في ألمانيا بميزة العمل دون أوقات عمل ثابتة. أما الأغلبية فعليهم الالتزام بأوقات عمل ثابتة. ومن التقاليد السائدة في ألمانيا هو الوصول إلى مكان العمل قبل خمس دقائق من بدء وقت العمل الرسمي.

  • Aufzug - Büro (Imago/Westend61)

    أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل

    التحية في المصعد

    من يعمل في مبنى يتكون من عدة طوابق في ألمانيا، يعرف هذا التقليد جيداً: التحية عند دخول المصعد، وحتى عند الخروج منه في بعض الأحيان. قد يكون هذا مزعجاً للبعض للذين يعملون في طوابق عليا وعليهم تكرار السلام على جميع الصاعدين والنازلين في المصعد، لكنه بالتأكيد أفضل من الصمت وعدم الكلام إطلاقاً.

  • Kaffeepadmaschine (picture alliance/dpa/C. Klose)

    أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل

    قواعد استعمال آلة صنع القهوة

    من يريد بدء العمل في ألمانيا، عليه التعرف أولاً على زملائه في العمل والمكتب، بالإضافة إلى آلة صنع القهوة التي لا يكاد أي مكتب يخلو منها. لكن من يعشق شرب القهوة عليه أولاً معرفة "ثقافة شرب القهوة" في مكان العمل في ألمانيا، إذ أن هنالك بعض القواعد التي يجب اتباعها، مثل تحضير القهوة للجميع، أو تنظيف آلة صنع القهوة بعد استخدامها.

  • Menschen im Büro (picture-alliance/Denkou Images)

    أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل

    الانتباه إلى لغة الخطاب

    احترام التدرج الهرمي في العمل يبدأ من استخدام لغة المخاطبة مع الزميل، إذ يوجد في اللغة الألمانية ضمير المخاطبة غير الرسمي "du"، والذي يستخدم للمعارف والأصدقاء والأطفال، وضمير المخاطبة الرسمي "Sie"، والمحجوزة للأكبر سناً والمعلمين ورب العمل.

  • Symbolbild Arbeit und Schreibtisch (picture-alliance/dpa/T. Eisenhuth)

    أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل

    الاعتماد على المعلومات المكتوبة

    يستهلك كل ألماني في المعدل نحو 250 كيلوغرام من الورق سنوياً. وتعد ألمانيا من أكبر الدول المستهلكة للورق في العالم، وذلك بسبب اعتماد الألمان على الملاحظات والمستندات المكتوبة بشكل كبير.

  • 10 Fakten über das Studentenleben (Picture alliance/dpa/C. Seidel)

    أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل

    استراحة الظهيرة "القصيرة"

    العاملون القادمون من دول جنوب أوروبا قد يجدون في استراحة الظهيرة الألمانية "صدمة ثقافية"، خاصة أنهم معتادون على قضاء استراحة تصل إلى ساعتين أو أكثر وقد يتخللها قيلولة. أما في ألمانيا، وعلى الرغم من كون وجبة الغداء وجبة رئيسية في اليوم، إلا أن استراحة الظهيرة تستغرق بين 30 و45 دقيقة فقط في المعدل. ويحيي الألمان بعضهم بجملة "مال تسايت" عند تناول الطعام، وهي اختصار لجملة "وجبة ممتعة".

  • Marmorkuchen mit Puderzucker (picture-alliance/chromorange/B. Jürgens)

    أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل

    الاحتفال بالمناسبات في العمل

    هنالك الكثير من المناسبات التي يمكن الاحتفال بها أثناء العمل في ألمانيا. إحدى هذه المناسبات هي البدء بالعمل، إذ يقوم غالباً من ينضم حديثاً إلى فريق العمل بجلب كعكة لمشاركتها مع زملائه، وقد تكون فرصة له للتعرف عليهم عن كثب. كذلك عند توديع زميل متقاعد أو الاحتفال بأعياد الميلاد، يفضل أغلب الألمان جلب كعكة أو حلويات للعمل.

  • Engagiertes Unternehmen beim Anstoßen (Fotolia)

    أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل

    شمبانيا أثناء العمل!

    شراب الاحتفال هو على الأغلب الشمبانيا، التي يشربها الراغبون بذلك بغض النظر عن وقت العمل. أما بديل الشمبانيا فهو عصير البرتقال المناسب لجميع الأوقات.

  • Büro - Tür - Anklopfen (imago/Westend61)

    أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل

    دق الباب ثم الدخول

    من يريد دخول غرفة مغلقة أو حضور اجتماع عمل، فعليه الأول دق الباب ومن ثم الدخول مباشرة دون انتظار الإذن لذلك.

  • Betriebsausflug - Segway - Köln (picture alliance/Sputnik/dpa/A. Kudenko)

    أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل

    الرحلات المشتركة

    يُعرف عن الألمان عزلهم التام لعملهم عن حياتهم الخاصة، ولكن رغم ذلك تفضل بعض الشركات في ألمانيا تنظيم رحلات مشتركة للعاملين كي يتعرفوا بصورة أفضل على بعضهم البعض. وفي هذه الرحلات يتم التطرق إلى كل شيء عدا التحدث عن شؤون العمل.

  • Büro - Leer (picture alliance/PhotoAlto/S. Olsson)

    أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل

    يوم الجمعة "نصف يوم عمل"

    يستخدم في ألمانيا مصطلح "شونن فاير آبند"، التي تعني "نهاية يوم عمل سعيد" لتحية الزملاء بعد انتهاء العمل. أما يوم الجمعة وقبل بدء نهاية الأسبوع، فيستخدم الألمان مقولة "الجمعة بعد الساعة الواحدة ظهراً يفعل المرء ما يشاء"، إذ يفضل الألمان الذهاب مبكراً لمنازلهم في يوم الجمعة ليبدؤوا الاحتفال بنهاية الأسبوع. الكاتب: إليزابيث غرينير/ زمن البدري


 

مختارات

أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل

استراحات قصيرة، وتناول الشمبانيا في أوقات غير مألوفة والتحية عند دخول المصعد - هذه بعض التقاليد التي طالما اعتاد على ممارستها الألمان في مكاتب العمل وفي الشركات. تعرف عليها في هذه السلسلة المصورة... (05.11.2017)  

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