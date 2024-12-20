دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تُسرع الشيخوخة!

كشفت دراسة حديثة عن العلاقة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة وتسارع الشيخوخة. وقد أظهرت الدراسة أن هذه الأطعمة لا تؤدي فقط إلى تسريع عملية الشيخوخة، بل ترفع أيضا من خطر الوفاة المبكرة.

توصلت دراسة حديثة إلى أن استهلاك بعض الأطعمة فائقة المعالجة على غرار رقائق البطاطس والبسكويت والأطعمة الجاهزة يرتبط بتسارع في عملية الشيخوخة لدى الأشخاص بشكل ملحوظ، مما يزيد أيضا من خطر الوفاة المبكرة. وفق أورد موقع "هايل براكسيس" الألماني، الذي يُعنى بالأخبار الطبية.

واهتمت الدراسة الصادرة عن جامعة "موناش" الأسترالية، والمنشورة في المجلة العلمية المتخصصة "أيج أند أيجين"، بالعلاقة بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة والعمر البيولوجي، وتقييم مدى تأثير جودة النظام الغذائي بشكل عام على تلك العلاقة.

وشملت الدراسة أكثر من 16 ألف شخص في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 عاما. بالإضافة إلى أن صحتهم وأنماط حياتهم مُشابهة لتلك الموجودة في بعض الدول الغربية الأخرى على غرار أستراليا.

ومن بين الأطعمة فائقة المعالجة، التي شملتها الدراسة: رقائق البطاطس، المشروبات الغازية، الوجبات الجاهزة، الوجبات الخفيفة المعبأة، اللحوم المصنعة وغيرها. وتشتهر هذه الأطعمة بأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، ونسب كبيرة من السكر والملح والدهون.

هل يمكن وقف الشيخوخة؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأوضحت الدراسة أن هناك ارتباطا واضحا بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وعوامل الشيخوخة البيولوجية. وأضافت أن زيادة استهلاك الأطعمة المعالجة ارتبط بتقدم في العمر البيولوجي بنحو 2.4 شهر. وأردفت أن استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة ربما يُساهم في تسريع عملية الشيخوخة البيولوجية، حتى بعد تعديل جودة النظام الغذائي، وإجمالي السعرات الحرارية، حسب ما أورده موقع "هايل براكسيس".

ولفتت الدراسة أن تسارع عملية الشيخوخة قد يعود ربما إلى انخفاض تناول الفلافونويدات أو الفيتويستروجينات، والتي توجد في الخضروات والفواكه الطازجة، أو التعرض لمواد كيميائية تُستخدم في التغليف والمركبات التي تتكون أثناء معالجة الطعام، وفق ما أشار إليه موقع جامعة "موناش" الأسترالية.

وقالت المُشرفة على الدراسة الدكتورة باربرا كاردوسو"كل زيادة بنسبة 10 بالمئة في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 2 بالمئة، وبالخطر بنسبة 0.2 بالمئة في الإصابة بأمراض مزمنة خلال عامين". وأضافت الدكتورة من قسم التغذية وعلم الأنظمة الغذائية بجامعة "موناش" الأسترالية أن نتائج الدراسة تؤكد على أهمية تناول أكبر قد ممكن من الأطعمة غير فائقة المعالجة. وأردفت:"تقليل الأطعمة فائقة المعالجة قد يساعد في إبطاء الشيخوخة البيولوجية".

ر.م