دراسة: الأطعمة المقلية قد تؤدي إلى الموت مبكراً

يُقبل الكثير من الناس بشكل كبير على تناول الأطعمة المقلية (الدجاج، السمك...)، والتي تتمتع بنكهة خاصة تميزها عن باقي المأكولات الأخرى، فضلاً عن طريقة تحضيرها البسيطة وسعرها المنخفض نسبياً، لاسيما في المحلات التي تعرض هذا النوع من الطعام.

بيد أن تناول الأطعمة المقلية قد يكون له عواقب صحية خطيرة، فقد ربطت دراسة حديثة بين تناول الدجاج أو السمك المقلي بشكل منتظم وخطر الموت المبكر خاصة بالنسبة للنساء، اللواتي تجاوزن سن اليأس، وفق ما أشار إليه الموقع العلمي المتخصص "ساينس ديلي"، نقلاً عن دراسة صادرة في المجلة العلمية "bmj".

وأوضحت الدراسة الصادرة عن جامعة "آيوا" الأمريكية أن تناول النساء فوق سن اليأس للأطعمة المقلية بشكل يومي ربما يرفع احتمال موتهن المبكر بنسبة 13 في المائة، وأضافت أن تقليل استهلاك هذا النوع من الأطعمة المقلية وبالخصوص الدجاج والسمك، قد يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة.

واعتمدت النتائج على تقييم بيانات الوجبات الغذائية لـ 106.966 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عاماً، وتمت متابعتهم لمدة وصلت إلى 18 سنة، حيث نظر الخبراء إلى كم من مرة تناولت النساء الأطعمة المقلية على غرار السمك والدجاج، وكذلك البطاطس المقلية.

وأفاد موقع "ساينس دايلي" أن الخبراء لاحظوا في تلك المدة وقوع حوالي 31.588 حالة وفاة من بينها 9320 مرتبطة بأمراض القلب و 8358 بالسرطان، في حين كانت 13.880 حالة وفاة لأسباب أخرى.

كما أشار المشرف على الدراسة ويي باو من جامعة "آيوا" إن الحد من استهلاك الأطعمة المقلية وخاصة الدجاج والسمك، يمكن أن تكون له عدة فوائد على الصحة العامة، وأضاف أن استهلاك هذا النوع من الأطعمة المقلية منتشر للأسف بشكل كبير في أنحاء متفرقة حول العالم.

وفي نفس السياق، نوه موقع "هايل براكسيس" الألماني إلى أن الخبراء لحظوا في دراستهم أن النساء اللواتي يتناولن الدجاج المقلي يومياً، يرتفع خطر تعرضهم للموت المبكر بنسبة 13 في المائة، بالمقارنة مع النساء، اللائي لا يتناولن هذا الطعام.

وبالنسبة للنساء اللواتي يتناولن السمك المقلي يومياً، فقد ارتفع خطر موتهم المبكر بنسبة 7 في المائة، بالمقارنة مع اللائي لا يأكلن السمك المقلي، وأردف الخبراء أنه بشكل عام تسبب الأطعمة المقلية الموت المبكر ومشاكل صحية.

في المقابل، أشارت الدراسة الأمريكية إلى أن نتائجها لا تنحصر فقط على النساء، ويمكن أن تنطبق أيضاً على الرجال، فيما لم يتم تحديد الزيوت ودرجة الحرارة التي وضعت فيها هذا الأطعمة أثناء عملية قليها، وفق ما أورد موقع "هايل براكسيس".

ر.م/