 دراسة: الأطعمة المقلية قد تؤدي إلى الموت مبكراً | عالم المنوعات | DW | 26.01.2019

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منوعات

دراسة: الأطعمة المقلية قد تؤدي إلى الموت مبكراً

خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول الأطعمة المقلية يرفع من خطر الموت المبكر لدى النساء، ممن تجاوزن سن اليأس. الدراسة اعتمدت على تقييم بيانات أكثر من مائة ألف امرأة ولمدة طويلة، فيما يمكن أن تنطبق النتائح على الرجال أيضا.

Stellvertreter für DW Euromaxx Unterrubriken A la Carte

صورة من الأرشيف.

يُقبل الكثير من الناس بشكل كبير على تناول الأطعمة المقلية (الدجاج، السمك...)، والتي تتمتع بنكهة خاصة تميزها عن باقي المأكولات الأخرى، فضلاً عن طريقة تحضيرها البسيطة وسعرها المنخفض نسبياً، لاسيما في المحلات التي تعرض هذا النوع من الطعام.

بيد أن تناول الأطعمة المقلية قد يكون له عواقب صحية خطيرة، فقد ربطت دراسة حديثة بين تناول الدجاج أو السمك المقلي بشكل منتظم وخطر الموت المبكر خاصة بالنسبة للنساء، اللواتي تجاوزن سن اليأس، وفق ما أشار إليه الموقع العلمي المتخصص "ساينس ديلي"، نقلاً عن دراسة صادرة في المجلة العلمية "bmj".

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وأوضحت الدراسة الصادرة عن جامعة "آيوا" الأمريكية أن تناول النساء فوق سن اليأس للأطعمة المقلية بشكل يومي ربما يرفع احتمال موتهن المبكر بنسبة 13 في المائة، وأضافت أن تقليل استهلاك هذا النوع من الأطعمة المقلية وبالخصوص الدجاج والسمك، قد يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة.

واعتمدت النتائج على تقييم بيانات الوجبات الغذائية لـ 106.966 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عاماً، وتمت متابعتهم لمدة وصلت إلى 18 سنة، حيث نظر الخبراء إلى كم من مرة تناولت النساء الأطعمة المقلية على غرار السمك والدجاج، وكذلك البطاطس المقلية.

وأفاد موقع "ساينس دايلي" أن الخبراء لاحظوا في تلك المدة وقوع حوالي 31.588 حالة وفاة من بينها 9320 مرتبطة بأمراض القلب و 8358 بالسرطان، في حين كانت 13.880 حالة وفاة لأسباب أخرى.

Fish and Chips (Imago)

كما أشار المشرف على الدراسة ويي باو من جامعة "آيوا" إن الحد من استهلاك الأطعمة المقلية وخاصة الدجاج والسمك، يمكن أن تكون له عدة فوائد على الصحة العامة، وأضاف أن استهلاك هذا النوع من الأطعمة المقلية منتشر للأسف بشكل كبير في أنحاء متفرقة حول العالم.

وفي نفس السياق، نوه موقع "هايل براكسيس" الألماني إلى أن الخبراء لحظوا في دراستهم أن النساء اللواتي يتناولن الدجاج المقلي يومياً، يرتفع خطر تعرضهم للموت المبكر بنسبة 13 في المائة، بالمقارنة مع النساء، اللائي لا يتناولن هذا الطعام.

وبالنسبة للنساء اللواتي يتناولن السمك المقلي يومياً، فقد ارتفع خطر موتهم المبكر بنسبة 7 في المائة، بالمقارنة مع اللائي لا يأكلن السمك المقلي، وأردف الخبراء أنه بشكل عام تسبب الأطعمة المقلية الموت المبكر ومشاكل صحية.

في المقابل، أشارت الدراسة الأمريكية إلى أن نتائجها لا تنحصر فقط على النساء، ويمكن أن تنطبق أيضاً على الرجال، فيما لم يتم تحديد الزيوت ودرجة الحرارة التي وضعت فيها هذا الأطعمة أثناء عملية قليها، وفق ما أورد موقع "هايل براكسيس".

ر.م/

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    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    تتركز السعرات الحرارية والكولسترول في صفار البيض، إذ يحتوي الصفار على أكثر من 50 سعرة حرارية وأكثر من 200 مليغرام من الكولسترول.

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    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    هناك عدة طرق لتحضير البيض، مثل قليه في الزيت. والبيض بهذه الطريقة يكون غنيا بالأحماض الدهنية المشبعة وترتفع نسبة الكولسترول فيه، تقول زيلكه ريستماير خبيرة التغذية في المؤسسة الألمانية للتغذية. لذلك لا ينصح خبراء التغذية باستخدام الزيت في قلي البيض، وينصحون أيضا بعدم قلي البيض القديم لأنه قد يسبب التسمم ببكتريا السلمونيلا.

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    أما البيض المسلوق فيحتفظ بأغلب مكوناته الصحية وفيتاميناته. وفي هذه الطريقة ينصح خبراء التغذية بعدم استعمال الملح بصورة كبيرة مع البيض لأنه يؤثر على ارتفاع ضغط الدم ومحتوى السوائل في الجسم. وحتى عند سلق البيض لا ينصح باستعمال البيض غير الطازج لأنه قد يسبب التسمم ببكتريا السلمونيلا.

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    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    طريقة أومليت (أو البيض المخفوق) تحضر مع الزيت أو الزبدة ويضاف إليها بعض الخضروات أو الحليب. وينصح خبراء التغذية عند تناول البيض بهذه الطريقة بتجنب الحليب كامل الدسم وعدم استعمال كميات كبيرة من الزيوت.

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    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    وترحب الخبيرة زيلكه ريستماير، كما نقل موقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني عنها، باستعمال الخضار الطازجة مع البيض كونها تعطي للطبق مكملات طبيعية مفيدة للجسم. وينصح بالاستغناء عن تناول صفار البيض عند تحضيره بطريقة أومليت.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

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