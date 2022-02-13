 دراسة إسرائيلية تفيد بتدني فائدة الجرعة الرابعة ضد أوميكرون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.02.2022

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دراسة إسرائيلية تفيد بتدني فائدة الجرعة الرابعة ضد أوميكرون

أفادت بيانات واردة من إسرائيل بتدني فائدة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورنا في توفير حماية من العدوى بالمتحور أوميكرون. ومع ذلك تشير الدراسة إلى أن الجرعة الرابعة قد تكون مفيدة لكبار السن وللفئات ضعيفة المناعة.

التلقيح في إسرائيل

أفادت بيانات واردة من إسرائيل بتدني فائدة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورنا للحماية من أوميكرون

بينت ورقة بحثية أعدها فريق علمي إسرائيلي، ولكن لم يتم مراجعتها من قبل خبراء مستقلين، أن إعطاء جرعة رابعة من لقاح  الحمض النووي الريبوزي المرسال أعاد مستوى الأجسام المضادة بين أطقم العاملين في القطاع الصحي إلى نفس المستوى الذي كان عليه بعد وقت قصير من الجرعة التنشيطية، الثالثة، لكن أعقبه أيضا انتشار لحالات العدوى.

مختارات

وقدر الباحثون فعالية الجرعة الرابعة في الحماية من العدوى من متحور أوميكرون بما يتراوح بين 11% (بالنسبة للقاح موديرنا) إلى 30% (بالنسبة للقاح بيونتيك/فايزر)، مقارنة بالأشخاص الذين تم تطعيمهم بثلاث جرعات.

وحسب رأي الباحثين فإن كبار السن والشرائح المهددة يمكن أن يكونوا من أكثر المستفيدين من الجرعة الرابعة لفعاليتها المفترضة ضد المسار الخطير للمرض والوفاة.

مسار الدراسة

وقامت الدراسة على إعطاء مجموعة من 150 شخصا لقاح بيونتيك/فايزر الذي يعمل بالحمض النووي الريبوزي كجرعة رابعة، فيما تم إعطاء مجموعة أخرى من 120 شخصا لقاح موديرنا كجرعة رابعة، وقارن الباحثون نتائج المجموعتين مع مجموعة مرجعية ضمت أشخاصا تلقوا ثلاث جرعات للتطعيم. وبلغت الفترة الزمنية الفاصلة بين الجرعة الثالثة والرابعة أربعة أشهر.

وفيما يتعلق بمسألة السلامة، نوهت النتائج إلى أن الجرعة الرابعة تتسم بطابع يشبه على الأرجح طابع الجرعات السابقة.

وعلق وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ على النتائج، وغرد عبر موقع تويتر: "تميل هذه البيانات الواردة من إسرائيل إلى معارضة إعطاء الجرعة الرابعة للجميع".

 

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الآثار الجانبية لكورونا

ف.ي/أ.ح (د ب ا)

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